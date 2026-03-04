Live TV

Ucraina a recâștigat teritoriu net pentru prima dată de la contraofensiva din 2023

Ucraina război
Forțele ucrainene au eliberat mai mult teritoriu decât au pierdut în ultimele două săptămâni ale lunii februarie 2026, pentru prima dată de la contraofensiva din vara anului 2023, care s-a oprit în septembrie 2023.

Forțele ucrainene au eliberat mai mult teritoriu decât au pierdut în ultimele două săptămâni ale lunii februarie 2026, marcând primele câștiguri teritoriale nete de la contraofensiva de vară a Ucrainei din 2023, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Analiștii ISW au afirmat că dovezile disponibile sugerează că trupele ucrainene au recucerit aproximativ 257 de kilometri pătrați de la 1 ianuarie.

Conform raportului, forțele ucrainene au obținut un câștig net de aproape 33 de kilometri pătrați între 14 și 20 februarie, urmat de încă 57 de kilometri pătrați între 21 și 27 februarie.

Ultima dată când Ucraina a înregistrat câștiguri teritoriale nete similare a fost în timpul contraofensivei din vara anului 2023, când trupele ucrainene au recucerit 377 de kilometri pătrați în iunie, 257 de kilometri pătrați în iulie, încetinind la 1,47 kilometri pătrați în septembrie, a declarat ISW, sau cu două până la trei ordine de mărime mai puțin decât în primele două luni ale verii.

ISW a declarat că metodologia sa de cartografiere poate subestima avansurile ucrainene, deoarece analiștii descriu cea mai îndepărtată extindere confirmată a controlului rus până când dovezile din surse deschise arată că forțele ruse nu mai dețin acele poziții.

Editor : Sebastian Eduard

