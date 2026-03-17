Live TV

Ucraina acceptă oferta UE pentru repararea conductei Drujba și reluarea livrărilor de petrol

Data actualizării: Data publicării:
Conducta Drujba, care porneşte din Rusia, duce petrol către statele central-europene care nu au ieşire la mare. Foto: Profimedia Images

Ucraina a acceptat oferta de asistenţă tehnică şi sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru repararea oleoductului Drujba şi reluarea transferului de ţiţei către Ungaria şi Slovacia, a declarat marţi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, conform agenţiei Reuters.

Într-o scrisoare către UE, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că reparaţiile la conductă sunt aproape încheiate, iar staţia de pompare ar trebui să fie refăcută în circa o lună şi jumătate „în absenţa altor atacuri din partea Rusiei”.

Ungaria a anunţat luni că va continua să blocheze un credit european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina şi noi sancţiuni ale UE împotriva Rusiei până când se reia fluxul de petrol prin conducta Drujba, întrerupt de la sfârşitul lui ianuarie.

Kievul afirmă că oleoductul a fost lovit de ruşi în vestul Ucrainei, în timp ce Budapesta şi Bratislava îi acuză pe ucraineni de întreruperea prelungită.

În scrisoarea către Costa şi către preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Zelenski respinge ca „nefondate” acuzaţiile că Ucraina obstrucţionează intenţionat transportul ţiţeiului prin Drujba.

Cei doi lideri europeni i-au replicat preşedintelui ucrainean printr-o altă scrisoare, în care explică importanţa transferului de ţiţei prin Ucraina pentru stabilitatea pieţei şi menţionează că reluarea fluxului ar fi în conformitate cu obligaţiile contractuale ale Ucrainei. Ei îşi reafirmă totodată angajamentul pentru sistarea treptată a importurilor de petrol din Rusia, întreruperea completă urmând să aibă loc cel mai târziu la sfârşitul anului viitor.

Citește și Ce opțiuni are Ucraina dacă Ungaria continuă să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Fanatik.ro
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța: „Avea pensia mică, se plângea”...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cum speli o pilotă din puf acasă fără să o strici. Metoda folosită de hoteluri
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026