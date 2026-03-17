Ucraina acceptă oferta UE pentru repararea conductei Drujba și reluarea livrărilor de petrol

Ucraina a acceptat oferta de asistenţă tehnică şi sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru repararea oleoductului Drujba şi reluarea transferului de ţiţei către Ungaria şi Slovacia, a declarat marţi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, conform agenţiei Reuters.

Într-o scrisoare către UE, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că reparaţiile la conductă sunt aproape încheiate, iar staţia de pompare ar trebui să fie refăcută în circa o lună şi jumătate „în absenţa altor atacuri din partea Rusiei”.

Ungaria a anunţat luni că va continua să blocheze un credit european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina şi noi sancţiuni ale UE împotriva Rusiei până când se reia fluxul de petrol prin conducta Drujba, întrerupt de la sfârşitul lui ianuarie.

Kievul afirmă că oleoductul a fost lovit de ruşi în vestul Ucrainei, în timp ce Budapesta şi Bratislava îi acuză pe ucraineni de întreruperea prelungită.

În scrisoarea către Costa şi către preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Zelenski respinge ca „nefondate” acuzaţiile că Ucraina obstrucţionează intenţionat transportul ţiţeiului prin Drujba.

Cei doi lideri europeni i-au replicat preşedintelui ucrainean printr-o altă scrisoare, în care explică importanţa transferului de ţiţei prin Ucraina pentru stabilitatea pieţei şi menţionează că reluarea fluxului ar fi în conformitate cu obligaţiile contractuale ale Ucrainei. Ei îşi reafirmă totodată angajamentul pentru sistarea treptată a importurilor de petrol din Rusia, întreruperea completă urmând să aibă loc cel mai târziu la sfârşitul anului viitor.

