Ucraina, afectată de limitările sistemului Starshield. Zelenski spune că dronele Shahed ajung să lovească infrastructura energetică

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că restricțiile de viteză impuse sistemului Starshield, versiunea militarizată a Starlink, afectează capacitatea Ucrainei de a intercepta dronele rusești care atacă infrastructura energetică. Liderul de la Kiev a cerut instituțiilor ucrainene să discute cu oficialii americani și cu SpaceX pentru eliminarea limitărilor, pe fondul intensificării atacurilor rusești înaintea iernii, relatează The Kyiv Independent.

„Forțele ruse vizează substațiile cu ajutorul dronelor Shahed. Și multe dintre aceste atacuri reușesc tocmai pentru că restricțiile de viteză rămân în vigoare pentru terminalele Starshield de-a lungul liniei frontului și în teritoriile ocupate temporar”, a declarat Zelenski pe Telegram.

Noile limitări impun o viteză maximă de funcționare de 161 de kilometri pe oră pentru terminalele Starshield. Potrivit președintelui ucrainean, dronele de interceptare pierd conexiunea cu operatorii atunci când ating această viteză și nu mai pot urmări eficient dronele rusești cu propulsie cu reacție.

Acestea sunt interceptate, de regulă, deasupra teritoriilor ocupate de Rusia, înainte de a ajunge în zonele aflate sub controlul autorităților de la Kiev.

Zelenski cere intervenția SUA și a SpaceX

Președintele ucrainean a anunțat că a cerut Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării și administrației prezidențiale să colaboreze îndeaproape cu oficialii americani și cu reprezentanții SpaceX pentru a găsi o soluție.

Zelenski a subliniat că ridicarea restricțiilor este esențială pentru protejarea populației și a infrastructurii energetice a Ucrainei în perspectiva iernii.

Liderul de la Kiev a declarat că Rusia a lansat, în ultima săptămână, peste 2.300 de drone de atac, 1.590 de bombe planante și 15 rachete de diferite tipuri asupra Ucrainei.

În noaptea de 14 spre 15 noiembrie și în dimineața zilei de duminică, forțele ruse au atacat infrastructura energetică din regiunile Zaporojie, Sumî, Odesa, Jîtomîr și Kirovohrad. De asemenea, au fost vizate obiective feroviare din regiunile Dnipropetrovsk, Harkov și Zaporojie.

Potrivit bilanțului citat de publicația ucraineană, cel puțin patru civili au fost uciși, iar alți 69 au fost răniți în atacurile rusești din întreaga țară în ultimele 24 de ore.

Disputa privind restricțiile Starshield

Pe 13 noiembrie, Zelenski a declarat că limitările impuse sistemului Starshield în teritoriile ocupate de Rusia sunt „foarte periculoase”, inclusiv din cauza implicațiilor pe care le-ar putea avea asupra suveranității Ucrainei.

„Dacă impuneți restricții acolo, recunoașteți deja parțial că teritoriile ocupate temporar nu ne aparțin”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor.

Ucraina utilizează pe scară largă atât terminalele comerciale Starlink, cât și versiunea militarizată a sistemului, Starshield. Potrivit publicației The Kyiv Independent, utilizarea Starshield a contribuit la campania ucraineană de atacuri cu drone asupra logisticii rusești, afectând capacitatea Moscovei de a avansa pe front.

În Statele Unite, Grupul parlamentar pentru Ucraina din Congres, o structură bipartizană care susține Kievul, a cerut administrației Trump și companiei SpaceX explicații complete privind restricțiile. De asemenea, grupul a solicitat restabilirea imediată a accesului deplin al Ucrainei la sistemul Starshield.

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Editor : C.A.