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Video Ucraina anunță că a paralizat un port strategic folosit de Rusia pentru aprovizionarea frontului

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În urma atacului, portul a rămas fără alimentare cu energie electrică. Captură video X

Unul dintre cele mai importante noduri logistice folosite de Rusia pentru aprovizionarea trupelor din sudul Ucrainei nu mai este operațional, anunță Corpul Azov. Potrivit militarilor ucraineni, loviturile au lăsat fără energie electrică portul Mariupol, aflat sub ocupație rusă din 2022.

Mariupol rămâne unul dintre cele mai importante centre logistice ale Rusiei în sudul ocupat al Ucrainei, servind drept legătură esențială între regiunea ocupată Donețk, Crimeea și Rusia. Portul a fost utilizat pentru transportul de încărcături militare și pentru sprijinirea operațiunilor rusești de pe frontul sudic.

Lovitura a vizat stații electrice, echipamente radar, facilități de reparații, un turn de control, rezervoare de combustibil și nava de marfă sancționată Lady Augusta, un vas asociat așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, scrie Kyiv Independent.

În urma atacului, portul a rămas fără alimentare cu energie electrică, ceea ce a perturbat semnificativ logistica militară rusă din sudul ocupat al Ucrainei, potrivit Corpului Azov.

Operațiunea a fost desfășurată în comun cu direcția regională a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru regiunile Donețk și Luhansk, unitatea de operațiuni speciale Alpha a SBU și Forțele pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.

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Anunțul expune cea mai recentă etapă a campaniei tot mai intense a Ucrainei împotriva infrastructurii logistice ruse din Mariupolul ocupat. Pe 8 mai, Azov a publicat imagini care arătau drone de recunoaștere și atac operând deasupra drumurilor din jurul orașului, declarând „revenirea” sa la Mariupol.

Potrivit unității, dronele sale sunt capabile să patruleze drumuri aflate la până la 160 de kilometri în spatele liniei frontului. Pe 25 mai, Azov a publicat imagini suplimentare care arătau atacuri asupra autostrăzilor Mariupol - Taganrog și Mariupol - Volnovaha, rute-cheie de aprovizionare militară folosite de Rusia în teritoriile ocupate.

Mariupol se află sub ocupație rusă din mai 2022, după un asediu de mai multe luni care a devastat orașul și a provocat moartea a mii de civili. Apărătorii ucraineni, inclusiv luptători ai Brigăzii Azov, au rezistat până în ultimul moment în combinatul siderurgic Azovstal, înainte de a primi ordinul de a se preda.

Rusia continuă să folosească Mariupolul ca centru militar și logistic care leagă teritoriile ocupate din sudul Ucrainei de Rusia și de Crimeea ocupată. Forțele ucrainene au intensificat în ultima perioadă atacurile asupra infrastructurii militare din oraș și din împrejurimi, ca parte a unui efort mai amplu de perturbare a liniilor de aprovizionare ruse aflate în spatele frontului.

Editor : M.I.

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