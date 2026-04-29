Ucraina avertizează: va urmări „flota fantomă” a Rusiei care transportă cereale „în toate regiunile”. Sîbiha: „Nu va trece neobservată”

Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Flota fantomă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha a declarat, într-un mesaj postat pe platforma X, că Ucraina va urmări flota fantomă de transport al cerealelor a Rusiei și pe cei care o susțin, în toate zonele geografice, anunță Ukrinform. Șeful ministerului de Externe al Ucrainei a citat date care arată că, numai între ianuarie și aprilie anul acesta, 25 de nave din flota fantomă de cereale a Rusiei au efectuat aproximativ 50 de călătorii din porturile ucrainene închise din teritoriile ocupate temporar către porturi din țări terțe. Majoritatea acestor călătorii ar fi avut ca scop transportul ilegal de cereale.

În această perioadă, a menționat Andrii Sîbiha, peste 850.000 de tone de cereale au fost exportate din teritoriile ocupate ale Ucrainei. Peste 50% din volumul total a fost transportat ilegal dintr-un singur port închis din Sevastopol, în timp ce alte 13% au fost expediate din porturile Mariupol și Berdiansk de la Marea Azov.

„Cunoaștem navele, companiile, proprietarii și alte detalii. Vedem cum Rusia încearcă să se sustragă de la responsabilitate prin oprirea transpondere, falsificarea coordonatelor și efectuarea de transferuri de la navă la navă pentru a ascunde vânzarea ilegală a cerealelor ucrainene furate. Nu vom lăsa acest lucru să treacă neobservat”, a subliniat Sîbiha.

El a adăugat că Ucraina a abordat în mod constant problema porturilor maritime închise din Marea Neagră și Marea Azov în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI). În special, Rezoluția A.1183(33) a Adunării OMI din 4 decembrie 2023 a solicitat statelor membre să informeze navele, armatorii, operatorii de nave și brokerii de asigurări cu privire la necesitatea de a se abține de la încălcarea regimului porturilor maritime închise și de a efectua investigații cu privire la presupusele încălcări ale acestui regim.

În plus, Sîbiha a subliniat că Ucraina are o sensibilitate istorică dureroasă față de furarea cerealelor.

„Națiunea noastră a suferit un genocid prin foamete, Holodomorul, în cadrul căruia cerealele au fost luate de la poporul nostru. Avertizăm toate entitățile și națiunile că vom reacționa ferm la orice furt al cerealelor noastre”, a spus ministrul.

El a adăugat că Ucraina își va intensifica eforturile de combatere a flotei fantomă de cereale a Rusiei prin inițierea de noi sancțiuni în UE, G7 și alte jurisdicții „împotriva tuturor celor implicați în acest furt și comerț ilegal”.

„Vom colabora cu partenerii pentru a actualiza listele relevante și a asigura restricții țintite și severe”, a concluzionat Andrii Sîbiha.

După cum s-a raportat de către presa ucraineană, Parchetul General a trimis părții israeliene un pachet de documente prin care solicită arestarea unei nave ruse care transporta cereale ucrainene furate.

