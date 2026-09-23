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Ucraina cere Europei să urmeze modelul statelor baltice, după ce UE a ridicat sancțiunile pentru doi oligarhi ruși

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Andrii Sîbiga, ministrul ucrainean de Externe. Foto: Profimedia Images
Andrii Sîbiga, ministrul ucrainean de Externe. Foto: Profimedia Images
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Ucraina a salutat decizia Lituaniei, Letoniei și Estoniei de a reimpune la nivel național sancțiuni împotriva oligarhilor ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman și le-a cerut celorlalte state membre UE să le urmeze exemplul. Apelul vine după ce cei doi au fost scoși de pe lista sancțiunilor europene în urma unui compromis susținut de Franța și Slovacia.

„Îndemnăm toate celelalte state membre ale UE să urmeze exemplul prietenilor noștri baltici”, a scris Andrii Sîbiga pe rețelele sociale, după ce Lituania a anunțat că va impune sancțiuni împotriva oligarhilor ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman.

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Cei doi au fost eliminați de pe lista sancțiunilor UE pe 22 septembrie, după ce Franța și Slovacia au susținut demersul pentru ridicarea restricțiilor care îi vizau.

Justificarea Franței s-a bazat pe dorința de a obține eliberarea a doi cetățeni francezi deținuți în Azerbaidjan, dintre care unul a fost grațiat în dimineața zilei de 23 septembrie.

Decizia a fost luată oficial cu mai puțin de șase ore înainte ca întreaga listă de aproximativ 3.000 de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei să expire, inclusiv pe fondul unui efort de ultim moment al Letoniei de a determina Franța să-și reconsidere poziția.

În cele din urmă, Letonia, alături de Estonia, Lituania și Belgia, s-a abținut, permițând adoptarea compromisului și menținerea în vigoare a celorlalte sancțiuni ale UE.

Premierul leton Andris Kulbergs a condamnat acordul, descriindu-l drept o alegere „între o soluție proastă și una mult mai rea”, înainte de a anunța că Riga va impune sancțiuni împotriva lui Usmanov și Fridman, scrie Kyiv Independent.

Estonia și Lituania au urmat la scurt timp exemplul Letoniei, rămânând de văzut câte dintre celelalte 24 de state membre ale UE vor proceda la fel. „Acesta este cel mai bun mod de a demonstra că principiile nu sunt de vânzare”, a declarat șeful diplomației ucrainene.

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Editor : M.I.

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