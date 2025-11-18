Ucraina confirmă că a lovit Rusia cu rachete americane ATACMS, după luni de restricții impuse de Pentagon

Ucraina a confirmat marți că a lansat rachete americane ATACMS asupra unor ținte militare din Rusia, marcând prima astfel de lovitură recunoscută oficial după luni în care restricțiile impuse de Pentagon au blocat utilizarea acestor sisteme. Statul Major de la Kiev numește atacul „o evoluție semnificativă”.

Confirmarea vine după luni în care un proces de evaluare al Departamentului Apărării al SUA i-a oferit secretarului apărării, Pete Hegseth, autoritatea de a bloca loviturile Ucrainei în interiorul Rusiei cu rachete americane, împiedicând astfel utilizarea ATACMS împotriva țintelor din Rusia încă din primăvară, după cum a relatat Wall Street Journal pe 23 august.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 21 august că Ucraina „nu are nicio șansă să câștige” dacă nu i se permite să atace Rusia și l-a criticat pe fostul președinte Joe Biden pentru că nu i-a permis Kievului „să riposteze, doar să se apere”.

Deși aceasta este prima lovitură ATACMS confirmată de Statul Major, s-a relatat pe scară largă că Ucraina a folosit pentru prima dată ATACMS pe teritoriul rus pe 19 noiembrie 2024, vizând un depozit de arme rusesc din Karacev, un oraș din vestul Rusiei, scrie Kyiv Independent.

Statul Major al Ucrainei a spus că lovitura din 18 noiembrie este „o evoluție semnificativă ce subliniază angajamentul neclintit al Ucrainei față de propria suveranitate”.

„În ciuda presiunii continue a ofensivei ruse, ucrainenii rămân rezilienți, demonstrând determinare și consecvență în apărarea patriei. Utilizarea capacităților de lovire la distanță mare, inclusiv a sistemelor precum ATACMS, va continua”, se arată în declarație. Nu au fost furnizate alte detalii despre atac.

Canalul ucrainean de Telegram Exilenova+ a transmis că locuitori din regiunea Voronej, Rusia, au raportat explozii și activarea apărării antiaeriene în urma unui atac cu rachete asupra orașului.

ATACMS sunt rachete balistice furnizate Ucrainei de SUA, cu o rază de acțiune de până la 300 de kilometri. Fostul președinte american Joe Biden a relaxat restricțiile privind utilizarea ATACMS de către Ucraina în noiembrie 2024, permițând Kievului să le lanseze împotriva țintelor militare din Rusia.

Ucraina a primit primele versiuni cu rază mai scurtă ale ATACMS în toamna anului 2023. În primăvara lui 2024, SUA au început să furnizeze modele îmbunătățite. La acel moment, Kievului îi era permis să folosească aceste rachete doar împotriva țintelor din teritoriile ucrainene ocupate.

