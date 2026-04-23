Ucraina extinde sistemul care oferă credite pentru arme cu puncte câștigate pe front

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat joi extinderea sistemului de puncte pe care unitățile militare îl folosesc pentru a achiziționa arme pe platforma guvernamentală Brave1 Market.

Fedorov a declarat că, de la începutul anului 2026, unitățile militare au comandat drone, vehicule terestre fără pilot și echipamente de război electronic în valoare de 14 miliarde de grivne (aproximativ 319.000 de dolari) prin intermediul Brave1 Market, folosind „ePoints”. Peste 181.000 de unități de echipamente achiziționate au fost deja livrate pe câmpul de luptă, a adăugat Fedorov.

Punctele virtuale sunt acordate unităților militare care confirmă distrugerea echipamentelor și a militarilor ruși folosind înregistrări video realizate de drone. Aproximativ 95% dintre unitățile de drone s-au alăturat deja programului, relatează Kyiv Independent.

Mai recent, au fost acordate puncte pentru operațiuni ale lunetiștilor, operațiuni de luptă ale aviației armatei și grupuri mobile de foc care vizează drone de tip Shahed. „Plănuim să extindem programul pentru a include noi domenii în viitorul apropiat”, a declarat Fedorov.

Fedorov a adăugat că ePoints permit unităților să selecteze și să comande în mod independent echipamente testate în luptă de care au nevoie urgent: „Este important ca astfel de livrări să fie realizate în plus față de aprovizionările centralizate ale guvernului”. El a mai spus că, în martie 2026, peste 35.300 de soldați ruși au fost uciși sau grav răniți, iar peste 151.200 de ținte au fost distruse.

„În urmă cu șase luni, personalul inamic a devenit o țintă prioritară în sistem. Am crescut numărul de puncte acordate pentru fiecare ocupant eliminat sau grav rănit, iar acest lucru a dat rezultate”, a spus Fedorov. „Dezvoltăm «ePoints» ca fundament pentru motivarea trupelor și matematica războiului.” Pe 20 ianuarie, Fedorov a declarat, în timpul unei întâlniri cu presa, că Ucraina își propune „să ucidă 50.000 de ruși pe lună”.

Moscova și Kievul raportează rareori oficial propriile pierderi. Ucraina estimează că pierderile totale ale Rusiei în timpul războiului la scară largă au depășit 1.320.000.

În pofida pierderilor mari, Rusia a reușit să facă progrese marginale în regiunea liniei frontului din Ucraina, deoarece poate compensa pierderile prin noi soldați contractuali. Proiectul ucrainean de cartografiere open-source DeepState a raportat că forțele ruse au ocupat 4.336 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în 2025, reprezentând mai puțin de 1% din țară.

La rândul său, Kievul s-a confruntat cu un deficit tot mai grav de personal, în special în rândul unităților de infanterie care mențin linia frontului.

