Ucraina, în beznă după noi atacuri rusești: „Au fost instituite întreruperi de curent de urgenţă în toate regiunile”

Foto: Gleb Garanich via Reuters

Aproape toată Ucraina a fost afectată de întreruperi de curent miercuri, 15 octombrie 2025, din pricina avariilor la infrastructura electrică cauzate de bombardamentele lansate de forțele lui Vladimir Putin, a transmis operatorul rețelei, relatează AFP, conform News.ro. 

„Din cauza situaţiei complexe din sistemul energetic al Ucrainei, au fost instituite întreruperi de curent de urgenţă în toate regiunile”, cu excepţia regiunii Doneţk, unde se concentrează luptele, a transmis Ukrenergo pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Lucrări de refacere de urgenţă sunt în curs în toate regiunile afectate de bombardamente”, a mai precizat operatorul naţional, care a cerut oamenilor să folosească energia electrică disponibilă „cu moderaţie”.

De asemenea, afectate de întreruperi au fost marți seară opt regiuni ucrainene.

Și operatorul privat DTEK a anunţat că au avut loc întreruperi de curent în mai multe regiuni, inclusiv în Liov, Odesa şi în capitala Kiev şi regiunea sa.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a întețit atacurile asupra infrastructurii energetice și a rețelei feroviare ucrainene. Săptămâna trecută, pene de curent au afectat întreaga țară, dar mai ales o parte a capitalei timp de câteva ore.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Moscova vrea să „semene haos” în rândul oamenilor prin aceste atacuri.

Amintim că, recent, mii de oameni au rămas fără curent electric în regiunea rusească Belgorod, în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii, potrivit guvernatorului Veaceslav Gladkov.

O nouă strategie pentru cea mai grea iarnă de război. Rețeaua secretă de baterii uriașe ce țin în viață sistemul energetic al Ucrainei

Cum a ajuns Ucraina să-și repare infrastructura energetică distrusă de ruși cu bani proveniți din rezerva valutară a Rusiei lui Putin

