Negocierile de pace inițiate de Donald Trump ar putea schimba atât perspectiva aderării Ucrainei la NATO, cât și capacitatea alianței de a-și apăra membrii. În timp ce Washingtonul pregătește o reducere a prezenței militare convenționale în Europa, Moscova cere restricții asupra forțelor NATO de pe flancul estic. În acest context, Ucraina riscă să obțină aderarea la alianță fără garanțiile militare solide pe care le-a considerat esențiale pentru securitatea sa, arată o analiză publicată de TVP World.

Ucraina a încercat ani la rând să adere la NATO. Acum, pentru prima dată, negociatorii americani au sugerat posibilitatea admiterii sale în alianță, o schimbare remarcabilă față de poziția anterioară a Washingtonului.

Există însă riscul ca, până când Ucraina va deveni în cele din urmă membră NATO, o mare parte din ceea ce făcea această aderare atât de importantă să fi fost deja abandonată în urma negocierilor.

Aceasta este direcția în care s-ar putea îndrepta negocierile de pace inițiate de Donald Trump. Statele Unite se pregătesc să-și reducă angajamentul militar convențional în Europa, în timp ce Moscova solicită ceea ce ar echivala, în esență, cu demilitarizarea flancului estic al NATO.

Între timp, rachetele rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, reamintind, într-un moment oportun, cât de dificilă poate fi apărarea chiar și a actualilor membri ai alianței.

Aderarea la NATO revine în discuție

Pe 14 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit că negociatorii americani au adus în discuție posibilitatea ca Ucraina să renunțe la teritoriul din Donbas aflat încă sub controlul său, în schimbul aderării la NATO.

„Americanii au pus o întrebare: «Ce s-ar întâmpla dacă Ucraina ar adera la NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?»”, le-a declarat el jurnaliștilor.

Zelenski a respins ideea, însă simplul fapt că Washingtonul a fost dispus să abordeze subiectul aderării a reprezentat o schimbare semnificativă. Cinci zile mai târziu, trimisul special al lui Trump, Jared Kushner, a sugerat că Moscova a devenit mai receptivă la acordarea unor garanții de securitate inspirate de articolul 5 al NATO.

„Cred că i-am convins pe ruși să accepte acest concept”, a declarat el, deși Moscova s-a grăbit să tempereze așteptările în privința unei asemenea posibilități. Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a insistat că orice formulă care ar echivala cu aderarea Ucrainei la NATO rămâne inacceptabilă.

Nici Washingtonul nu a făcut vreo ofertă oficială. Există, de asemenea, o diferență considerabilă între aderarea la NATO, cu structurile sale militare consacrate și mecanismele de apărare colectivă, și primirea unei garanții separate, inspirate de articolul 5. Valoarea acesteia din urmă ar depinde exclusiv de disponibilitatea semnatarilor de a-și asuma angajamente concrete.

Polonia pune NATO la încercare

Toate acestea se întâmplă în contextul în care, pe 20 noiembrie, trei rachete de croazieră rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, în timpul atacurilor asupra Ucrainei, supunând NATO unui test neașteptat al capacității sale de reacție.

Avioane de vânătoare poloneze și suedeze au fost ridicate de la sol de urgență, iar un pilot suedez de pe un avion Gripen a primit permisiunea de a doborî o rachetă suspectă. A existat însă o problemă: condițiile meteorologice nefavorabile au făcut imposibilă identificarea țintei cu suficientă certitudine, iar racheta nu a putut fi interceptată.

Trei zile mai târziu, ambasadorii statelor NATO au convenit să pună la dispoziția Poloniei o aeronavă de avertizare timpurie AWACS, din flota multinațională a alianței, formată din 14 avioane de supraveghere Boeing E-3A Sentry. Acestea vor oferi Poloniei o imagine mult mai amplă asupra amenințărilor venite dinspre est.

A fost un răspuns pe măsura situației. Mecanismul militar al NATO a funcționat, iar statele membre au acționat coordonat.

Cu toate acestea, alianța nu a modificat regulile de angajare aplicabile în timp de pace. Acestea le impun piloților să identifice vizual țintele înainte de a deschide focul. Este o măsură de precauție rezonabilă în cazul aeronavelor neidentificate, dar departe de a fi ideală atunci când sunt urmărite rachete de croazieră rusești prin nori și întuneric. Polonia își modificase deja propriile reguli în octombrie.

De asemenea, nu a fost anunțată nicio decizie de a face pasul mult mai riscant al interceptării rachetelor rusești deasupra Ucrainei, înainte ca acestea să ajungă în spațiul aerian polonez.

Există motive întemeiate pentru o asemenea prudență. Moscova nu poate însă să nu observe cât de dificil îi este NATO să-și folosească imensa putere militară pentru a răspunde acestor provocări repetate.

O promisiune are nevoie de o armată

Există o convingere larg răspândită potrivit căreia articolul 5 al NATO obligă Statele Unite să intre în război dacă un alt stat membru este atacat. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Fiecare guvern decide ce măsuri de asistență consideră necesare, iar acestea nu trebuie să includă în mod obligatoriu intervenția militară.

Ceea ce a transformat articolul 5 într-un factor de descurajare atât de puternic este forța militară considerabilă care stă în spatele său, în special cea a Statelor Unite, precum și așteptarea că această putere va fi folosită în cazul unui atac.

Așa cum a observat recent Eric Ciaramella, de la Royal United Services Institute, Rusia ia în serios articolul 5 datorită „măsurilor concrete, nu datorită textului tratatului”.

Această distincție este esențială pentru Ucraina. Aderarea la NATO i-ar oferi o garanție de securitate mult mai puternică decât orice alt angajament primit până acum, inclusiv Memorandumul de la Budapesta. Însă această garanție ar avea o valoare considerabil mai mică dacă armatele, avioanele și acordurile militare necesare pentru a o pune în aplicare ar fi retrase sau restricționate.

Iar aceasta este tocmai direcția în care par să se îndrepte atât politica americană de apărare, cât și negocierile de pace.

NATO 3.0 și rolul în schimbare al Statelor Unite

În cadrul conceptului pe care Washingtonul îl numește acum NATO 3.0, se așteaptă ca statele europene membre să-și asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională, în timp ce Statelor Unite le-ar reveni asigurarea descurajării nucleare și un rol de sprijin mai limitat.

Administrația Trump își reevaluează prezența militară în Europa, fiind anticipate reduceri ale efectivelor americane.

Un studiu publicat pe 4 noiembrie de Institutul Polonez de Afaceri Internaționale (PISM) a avertizat că guvernele europene ar trebui să se pregătească pentru un „sprijin american foarte limitat, întârziat sau condiționat”.

Autorii studiului, Artur Kacprzyk și Marcin Andrzej Piotrowski, identifică mai multe capabilități militare pe care statele europene ar avea dificultăți să le înlocuiască rapid. Printre acestea se numără recunoașterea, apărarea aeriană, sistemele de lovire la mare distanță și logistica.

Nu este nejustificat ca Statele Unite să le ceară europenilor să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare. Mai multe guverne, inclusiv cel al Poloniei, alocă în prezent sume considerabile pentru consolidarea forțelor armate.

O NATO cu un rol european mai important s-ar putea dovedi, în cele din urmă, perfect capabilă să se apere singură. Dificultatea constă însă în perioada de tranziție, mai ales dacă resursele și capabilitățile americane vor fi retrase mai repede decât vor putea europenii să le înlocuiască.

Iar tocmai aranjamentele militare de-a lungul frontierei estice a NATO sunt cele pe care Moscova dorește să le renegocieze.

Pericolul unei NATO fără substanță

În cadrul discuțiilor desfășurate la Abu Dhabi la începutul acestei luni, Rusia a readus în prim-plan cererile formulate pentru prima dată în decembrie 2021, prin care solicita restricții drastice asupra prezenței militare a NATO în Europa de Est. Moscova dorește, în esență, să readucă situația la perioada de dinaintea extinderii alianței spre est.

Pentru Polonia și statele baltice, care au aderat la NATO tocmai pentru a scăpa de insecuritatea generată de vechea divizare a Europei, acest lucru ar echivala cu o demilitarizare parțială a flancului estic al alianței. Centrul pentru Studii Estice (OSW) din Varșovia a avertizat că Moscova încearcă să priveze regiunea de garanții de securitate credibile.

O asemenea măsură ar încălca, de asemenea, articolul 3 din Tratatul NATO, care obligă statele membre să-și mențină și să-și dezvolte capacitatea de a rezista unui atac armat. Ar fi o situație paradoxală ca statele membre să fie obligate să se apere singure, în timp ce Rusia ar avea un cuvânt de spus în privința forțelor și infrastructurii militare pe care le-ar putea mobiliza în acest scop.

În acest punct, cele două componente ale negocierilor lui Trump încep să ridice semne de întrebare. Statele Unite doresc ca europenii să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în timp ce Moscova încearcă să restricționeze tocmai forțele și aranjamentele militare de care aceștia ar avea nevoie pentru a face acest lucru.

Europa s-ar putea trezi astfel în situația de a-și apăra teritoriul în condiții stabilite, cel puțin parțial, de Rusia.

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Nu există dovezi că Washingtonul ar fi acceptat aceste solicitări. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat luni: „Ceea ce nu se poate întâmpla este să fim obligați să retragem NATO la granițele din 1997”. Rusia, la rândul său, continuă să se opună aderării Ucrainei la alianță.

Negocierile sunt însă departe de a fi încheiate, iar Trump a precizat clar că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor trebui să aștepte până la încheierea unui acord mai amplu.

Rusia nu ar avea nevoie să desființeze NATO pentru a obține o mare parte din ceea ce își dorește. Tratatul ar putea rămâne în vigoare, iar articolul 5 ar putea fi reafirmat solemn la fiecare summit. Însă, dacă o parte suficient de mare din puterea militară care susține aceste angajamente ar fi eliminată, alianța ar deveni o structură cu totul diferită.

Ar fi o ironie amară ca Ucraina să obțină în cele din urmă aderarea la NATO, doar pentru a descoperi că, în urma negocierilor, alianța a renunțat la o mare parte din protecția militară pe care Kievul a încercat ani la rând să o obțină.

Editor : C.A.