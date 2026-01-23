Ucraina, în pragul unei „catastrofe umanitare” din cauza atacurilor rusești: „Avem nevoie de un armistițiu energetic”

Ucraina se apropie de o „catastrofă umanitară” după luni de atacuri aeriene rusești asupra sistemelor energetice, iar orice acord de pace viitor trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, a declarat șeful celui mai mare producător privat de energie electrică din Ucraina, relatează Reuters.

Maxim Timcenko, CEO al DTEK, a declarat că Rusia – care a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei în urmă cu aproape patru ani – a dus o campanie de „terorism energetic” începând din octombrie 2025, lovind centralele electrice și copleșind sistemele de apărare aeriană.

Capitala Ucrainei și regiunile înconjurătoare sunt printre cele mai afectate, spun autoritățile, iar primarul Kievului a îndemnat locuitorii să părăsească temporar orașul dacă au unde să se ducă.

„Avem nevoie de un armistițiu energetic. Un armistițiu privind resursele energetice”, a spus Timcenko. „Cum poți vorbi despre pace și să continui să ataci oamenii, știind că îngheață? Cum pot aceste lucruri să coexiste?”

Ucraina a îndurat două săptămâni de temperaturi între minus 15 și minus 20 de grade Celsius, a spus el, Rusia lovind instalațiile de transport, stocare și producție de gaze.

Moscova susține că vizează infrastructura militară și energetică utilizată în interesul forțelor armate ucrainene.

„Suntem aproape de o catastrofă umanitară”, a declarat Timcenko. „Oamenii au curent electric timp de 3-4 ore, apoi urmează o pauză de 10-15 ore. Avem blocuri de apartamente fără căldură deja de săptămâni întregi.”

El a spus că Ucraina rezistă datorită importurilor de gaze, inclusiv din Statele Unite, întrucât atacurile au dus la funcționarea sub capacitate a centralelor pe gaz, cărbune și hidroenergie. DTEK a pierdut 60-70% din capacitatea sa de producție și a suferit pagube în valoare de sute de milioane de dolari, a spus el.

Timcenko a declarat că reconstrucția sectorului energetic ar costa între 65 și 70 de miliarde de dolari, citând estimările Băncii Mondiale, și că, în multe cazuri, ar fi nevoie de active complet noi.

„Vorbim mai degrabă despre construirea unui nou sistem energetic în Ucraina, decât doar despre reconstrucție”, a spus el.

În ultimele zile, administratorul de active american BlackRock s-a impus ca principala forță din spatele unui plan americano-ucrainean de ajutorare a elaborării unui plan de reconstrucție pentru această țară.

Ucraina trebuie să accelereze construcția de centrale electrice descentralizate, a afirmat Timcenko, inclusiv noi proiecte de energie solară, parcuri verzi și spații de stocare. Descentralizarea înseamnă că activele vor fi mai greu de lovit de drone și rachete, a spus el.

„Nu putem conta pe semnarea unui acord de pace. Trebuie să începem pregătirile încă de astăzi”, a afirmat el, adăugând că Ucraina trebuie să stocheze echipamente critice și să-și consolideze apărarea aeriană.

Editor : A.M.G.