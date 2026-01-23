Live TV

Ucraina, în pragul unei „catastrofe umanitare” din cauza atacurilor rusești: „Avem nevoie de un armistițiu energetic”

Data publicării:
Pană de curent în Ucraina
Pană de curent în Ucraina. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Ucraina se apropie de o „catastrofă umanitară” după luni de atacuri aeriene rusești asupra sistemelor energetice, iar orice acord de pace viitor trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, a declarat șeful celui mai mare producător privat de energie electrică din Ucraina, relatează Reuters.

Maxim Timcenko, CEO al DTEK, a declarat că Rusia – care a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei în urmă cu aproape patru ani – a dus o campanie de „terorism energetic” începând din octombrie 2025, lovind centralele electrice și copleșind sistemele de apărare aeriană.

Capitala Ucrainei și regiunile înconjurătoare sunt printre cele mai afectate, spun autoritățile, iar primarul Kievului a îndemnat locuitorii să părăsească temporar orașul dacă au unde să se ducă.

„Avem nevoie de un armistițiu energetic. Un armistițiu privind resursele energetice”, a spus Timcenko. „Cum poți vorbi despre pace și să continui să ataci oamenii, știind că îngheață? Cum pot aceste lucruri să coexiste?”

Ucraina a îndurat două săptămâni de temperaturi între minus 15 și minus 20 de grade Celsius, a spus el, Rusia lovind instalațiile de transport, stocare și producție de gaze.

Moscova susține că vizează infrastructura militară și energetică utilizată în interesul forțelor armate ucrainene.

„Suntem aproape de o catastrofă umanitară”, a declarat Timcenko. „Oamenii au curent electric timp de 3-4 ore, apoi urmează o pauză de 10-15 ore. Avem blocuri de apartamente fără căldură deja de săptămâni întregi.”

El a spus că Ucraina rezistă datorită importurilor de gaze, inclusiv din Statele Unite, întrucât atacurile au dus la funcționarea sub capacitate a centralelor pe gaz, cărbune și hidroenergie. DTEK a pierdut 60-70% din capacitatea sa de producție și a suferit pagube în valoare de sute de milioane de dolari, a spus el.

Timcenko a declarat că reconstrucția sectorului energetic ar costa între 65 și 70 de miliarde de dolari, citând estimările Băncii Mondiale, și că, în multe cazuri, ar fi nevoie de active complet noi.

„Vorbim mai degrabă despre construirea unui nou sistem energetic în Ucraina, decât doar despre reconstrucție”, a spus el.

În ultimele zile, administratorul de active american BlackRock s-a impus ca principala forță din spatele unui plan americano-ucrainean de ajutorare a elaborării unui plan de reconstrucție pentru această țară.

Ucraina trebuie să accelereze construcția de centrale electrice descentralizate, a afirmat Timcenko, inclusiv noi proiecte de energie solară, parcuri verzi și spații de stocare. Descentralizarea înseamnă că activele vor fi mai greu de lovit de drone și rachete, a spus el.

„Nu putem conta pe semnarea unui acord de pace. Trebuie să începem pregătirile încă de astăzi”, a afirmat el, adăugând că Ucraina trebuie să stocheze echipamente critice și să-și consolideze apărarea aeriană.

Citește și:

SUA și UE speră să atragă 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei: „Dronele și rachetele continuă să zboare”

Discuții trilaterale pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite. Kremlinul cere ucrainenilor să se retragă din Donbas

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele rus Vladimir Putin.
1
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
2
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
3
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
potra georgescu
5
Călin Georgescu și Horațiu Potra, față în față la Curtea de Apel București. Decizie...
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Victor Orban în timpul conferinței de presă de la Budapesta
Ministrul Sibiha către Orban: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă i-ați dona toate organele”
Russian army attacks Zaporizhzhia with drones
SUA și UE speră să atragă 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei: „Dronele și rachetele continuă să zboare”
vladimir putin la birou
Kremlinul cere trupelor ucrainene să se retragă din Donbas. „Altfel e inutil să sperăm la un acord pe termen lung”
Aerial view of a hazy city skyline with tall buildings and a waterfront. Abu Dhabi, UAE
Discuții trilaterale pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite. Kremlinul cere ucrainenilor să se retragă din Donbas
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicuşor Dan anunţă decizii strategice cu impact major după Consiliul European: UE și NATO vor investi în zona arctică
Recomandările redacţiei
sedinta de guvern condusa de ilie bolojan
Ilie Bolojan promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se...
donald trump-octombrie 2025
Veteranii NATO, furioși după declarațiile lui Trump despre...
cartier de blocuri nou construite
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să spună exact ce vând...
loc crima cenei
Noi date în cazul crimei din Timiș. Ce s-a găsit în sângele...
Ultimele știri
Ce au pățit mai mulți oameni strâmtorați financiar, după ce au acumulat datorii „pe caiet” la un magazin din Mureș. 7 persoane arestate
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede premierul italian că trebuie abordată situația
Pachetul de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA a fost suspendat de UE, pentru șase luni. „Oricând putem anula asta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale...
Fanatik.ro
Ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic când a văzut ce a pățit Sorana Cîrstea în...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit...
Adevărul
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea...
Playtech
Când îți poate calcula ANAF din oficiu CAS și CASS. Procedura explicată
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Noi detalii despre relația pe care Kevin Costner o are cu o femeie mai tânără decât el cu 25 de ani: „A...
Adevarul
Controverse într-o stațiune frecventată de români, după ce un hotel a introdus taxă de 5 euro pentru toalete
Newsweek
Instanța impune o nouă formulă de calcul a pensiei: Majorează punctajele cu 50% și schimbă stagiul de cotizare
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Jason Momoa, în centrul atenției alături de iubita lui, mai tânără cu 13 ani. A sărutat-o și i-a oferit...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat