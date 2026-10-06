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Ucraina își consolidează apărarea aeriană. Volodimir Zelenski: „Pregătim noi contracte pentru sisteme și rachete”

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volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Președintele Volodimir Zelenski anunță noi contracte pentru sisteme de apărare aeriană și rachete, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei. Kievul caută inclusiv capacități antirachetă suplimentare pentru protejarea infrastructurii critice și accelerează producția de interceptori. Zelenski spune că Ucraina achiziționează, de asemenea, muniție pentru avioanele F-16 din întreaga lume, potrivit Kyiv Post.

Ucraina își consolidează apărarea aeriană în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii critice. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Kievul pregătește noi contracte pentru sisteme de apărare aeriană și rachete și caută, în același timp, capacități antirachetă suplimentare.

„Pregătim noi contracte pentru sisteme de apărare aeriană și rachete”, a declarat Volodimir Zelenski în discursul său de luni seară.

Președintele ucrainean nu a oferit detalii despre contractele aflate în pregătire, invocând motive de securitate, dar a spus că acestea ar putea aduce „câțiva pași pozitivi” pentru consolidarea apărării țării.

Zelenski a spus că Ucraina își consolidează în fiecare zi apărarea împotriva atacurilor aeriene rusești, inclusiv prin suplimentarea turnurilor de tunuri, extinderea echipelor specializate în interceptarea dronelor Shahed și creșterea producției de sisteme interceptoare.

„Ne așteptăm ca producătorii să acționeze rapid în privința interceptorilor. Sarcinile au fost definite, iar finanțarea este disponibilă”, a declarat Zelenski.

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Atacurile cu drone și rachete rusești reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa infrastructurii energetice și a altor obiective critice din Ucraina, în special în perspectiva perioadei reci.

Președintele ucrainean a făcut, de asemenea, apel la partenerii internaționali ai Kievului pentru furnizarea unor capacități suplimentare de apărare împotriva rachetelor balistice.

Zelenski a descris protejarea infrastructurii critice drept cea mai urgentă provocare pentru apărarea aeriană a Ucrainei și a subliniat necesitatea unor sisteme capabile să intercepteze rachetele balistice.

În paralel, Kievul încearcă să asigure muniție pentru avioanele F-16. Zelenski a afirmat că Ucraina caută astfel de muniții „în întreaga lume”, iar noi pachete de armament sunt deja în drum spre țară.

Noile demersuri au loc în condițiile în care Ucraina încearcă să își extindă și să își diversifice capacitățile de apărare aeriană, pentru a putea proteja cât mai eficient infrastructura critică și orașele de atacurile cu drone și rachete.

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Editor : C.A.

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