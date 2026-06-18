Numărul dronelor de spionaj rusești care pătrund în Ucraina din spațiul aerian al Belarusului a crescut semnificativ de la începutul anului, în timp ce înalți oficiali de la Kiev își exprimă îngrijorarea tot mai mare cu privire la implicarea Belarusului în război. Ucraina a intensificat măsurile de apărare prin consolidarea fortificațiilor de la granița sa nordică, inclusiv șanțuri antitanc, obstacole din beton de tip „dinții dragonului” pentru blocarea vehiculelor blindate și noi zone cu sârmă ghimpată. Trupele care operează de-a lungul frontierei afirmă că au constatat o creștere de aproximativ 20% a numărului de drone de informații rusești începând din ianuarie, anunță The Guardian.

Creșterea numărului de drone observate coincide cu rapoartele conform cărora Rusia a construit cinci noi baze de drone în apropierea frontierei comune cu Belarus, ca parte a eforturilor sale de a utiliza spațiul aerian al Minskului pentru a ataca Ucraina.

Oficialii ucraineni, printre care și președintele Volodimir Zelenski, au vorbit despre „activități neobișnuite” la granița cu Belarus, pe fondul îngrijorării că Moscova încearcă să-și implice și mai mult aliatul în conflict, precum și al avertismentelor adresate Minskului. Aceste afirmații au apărut în contextul în care, miercuri, Rusia și Belarus au acuzat Ucraina că a efectuat un atac mortal cu drone asupra unui autobuz care transporta elevi belaruși aflați în vizită în regiunea rusă Brjansk, o acuzație pe care armata ucraineană a calificat-o drept „falsă”.

Conform unor rapoarte din luna mai, Belarusul și-a extins, de asemenea, infrastructura care ar putea sprijini operațiunile rusești, inclusiv rutele logistice și poligoanele de antrenament, precum și infrastructura de comunicații și supraveghere în sprijinul atacurilor rusești cu drone asupra Ucrainei, care utilizează zonele de frontieră din Belarus ca coridor aerian pentru atac.

Oficialii afirmă că nu există dovezi că forțele ruse - sau armata belarusă - se adună în formațiuni mari în zonele de frontieră pentru a folosi din nou teritoriul belarus în scopul invadării Ucrainei, așa cum s-a întâmplat în timpul invaziei pe scară largă din februarie 2022. În schimb, ceea ce îngrijorează oficialii ucraineni și europeni este faptul că Moscova încearcă să integreze Minskul din ce în ce mai strâns în eforturile sale de război, inclusiv prin exerciții nucleare comune desfășurate la începutul acestui an.

Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Printre cei care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la intențiile Belarusului se numără fostul ministru ucrainean de externe Dmitro Kuleba, care a făcut parte și din Consiliul Național de Apărare și Securitate al Ucrainei. Într-un interviu televizat recent, Kuleba a afirmat că „acțiunile actuale ale președintelui belarus, Aleksandr Lukașenko, sunt diferite de cele din 2022”, când a permis ca teritoriul său să fie folosit de Rusia pentru invazie.

„Nu spun că mâine va începe o ofensivă”, a spus Kuleba. „Spun că observ ceva diferit. O serie de evenimente care se desfășoară și care ne dau motive să credem că Lukașenko se pregătește de război.”

Alți experți au remarcat o intensificare a mesajelor pro-ruse în Belarus, chiar și pe fondul eșecurilor tot mai frecvente ale războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei. „Rusia se află într-un impas strategic”, a declarat Maksim Pleșko, politician și politolog ucrainean, în cadrul unei recente mese rotunde a experților pe tema amenințării din Belarus.

Rusia se confruntă cu probleme grave pe front, deoarece începem să câștigăm acest război, iar utilizarea de către Lukașenko a narațiunilor și propagandei sale reprezintă tocmai o încercare de a justifica și de a rezolva cumva această situație. Iar Putin îl presează pe Lukașenko pentru o cooperare mai strânsă, pentru o implicare mai mare a sistemului său militar în războiul împotriva Ucrainei, așa că Lukașenko încearcă să justifice acest lucru în fața publicului său intern

Alții, însă, printre care și Yevhen Mahda, directorul Institutului de Politică Mondială din Kiev, sunt extrem de sceptici cu privire la faptul că Lukașenko ar risca să folosească trupele belaruse pentru a sprijini Moscova.

Această opinie a fost întărită de avertismentele lansate luna trecută de comandantul forțelor fără pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, potrivit cărora Kievul a identificat deja aproximativ 500 de ținte pe care le-ar lovi în cazul în care implicarea Minskului ar deveni mai directă.

Conflictul din Ucraina le-a oferit aliaților Kievului, inclusiv Statelor Unite, o serie de lecții importante despre războiul modern. Foto: Profimedia Images

„Dacă vorbim despre implicarea lui Lukașenko într-o potențială acțiune împotriva Ucrainei, din punct de vedere politic ar însemna sfârșitul lui, mai ales după tot ce s-a spus despre cele 500 de ținte din Belarus pe care Ucraina este gata să le lovească”, a declarat Brovdi.

Dacă există totuși un consens larg în rândul experților din Ucraina și din alte părți, acesta este faptul că Moscova - confruntată cu un impas din ce în ce mai profund pe fronturile existente ale războiului său - ar putea încerca să folosească Belarusul pentru a amenința cu extinderea ariei geografice a conflictului împotriva Ucrainei, dar și, potențial, într-un context european mai larg.

Tocmai acest aspect a fost subliniat în luna mai de ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha:

Moscova implică din ce în ce mai mult Belarusul în războiul său împotriva Ucrainei, transformându-l într-o platformă de agresiune, nu numai împotriva țării noastre, ci și împotriva Europei în ansamblu

Iar la granița de nord a Ucrainei cu Belarus, Kievul nu își asumă niciun risc în ceea ce privește participarea tot mai intensă a Minskului la războiul Moscovei.

La nord de orașul Cernihiv, ocupat pentru câteva luni scurte de forțele ruse în 2022, satele slab populate sunt situate în mijlocul pădurilor de pin, mesteacăn argintiu și arin negru. Aici, de-a lungul unui drum îngust care duce spre graniță, o echipă de muncitori fără tricouri fixează bucle de sârmă ghimpată, în timp ce un excavator sapă noi bariere antitanc.

Război în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Așezat în parcarea unui hotel și a unei cafenele abandonate, la 2 km de granița cu Belarus, un maior din cadrul forțelor de frontieră ucrainene, care s-a prezentat folosindu-și indicativul militar, Nissan, participă la consolidarea apărării.

„Nu este un secret că Belarus a servit drept platformă pentru invazia din 2022, așa că nu avem încredere în Belarus”, a spus Nissan. „Am văzut numeroase declarații ale lui Lukașenko. Observăm exerciții comune, inclusiv cu forțele nucleare. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Așa că, în fiecare zi, ne consolidăm fortificațiile.”

„Având în vedere configurația terenului și ceea ce am realizat, consider că ar fi aproape imposibil ca tancurile, vehiculele și infanteria să se deplaseze pe aici. Totul ar fi distrus.”

Deși Nissan nu vede nimic care să sugereze o concentrare de trupe, dovezile indică, dimpotrivă, faptul că Kremlinul încearcă să exploateze și mai mult coridorul aerian transfrontalier cheie pentru a lansa atacuri asupra Ucrainei, inclusiv prin crearea unei noi baze de mari dimensiuni la Tsymbulovo, în regiunea Oryol, care, potrivit surselor ruse, ar fi una dintre cele mai mari din lume.

Foto: Profimedia

Și, deși forțele ucrainene au doborât peste 500 de drone numai în regiunea Cernihiv de la începutul anului, Rusia își intensifică, de asemenea, eforturile de a contracara măsurile anti-drone și anti-rachetă din această regiune.

„Ceea ce am observat”, a spus Nissan, „este o creștere a numărului de drone de recunoaștere care zboară din regiunea Brjansk din Rusia, spre Belarus și apoi spre Ucraina pentru a colecta date despre trupele noastre.” Aceste tendințe nu au trecut neobservate de către locuitorii din zonă. Într-un magazin din satul Novi Yarylovychi, situat la 5 km de graniță și cu o populație de aproximativ 300 de persoane, Natalia Lanna, în vârstă de 55 de ani, și Svitlana Sotvykova, în vârstă de 57 de ani, văd zilnic drone rusești.

Ieri seară au trecut 16, câte două. Uneori zboară atât de jos peste sat, la o înălțime de 20 de metri, încât am senzația că le-aș putea prinde cu mâinile. Putem face diferența între dronele înarmate și cele de recunoaștere. Suntem experți. Alaltăieri a fost o dronă de supraveghere Gebera. Are un sunet diferit. O culoare diferită. Zboară în cerc

Pentru unii analiști, ceea ce văd locuitorii și trupele la graniță reprezintă adevărata semnificație a riscului: nu o mișcare bruscă a Moscovei de a deschide un nou front, ci o extindere treptată a sferei de acțiune a activităților Rusiei care implică Belarusul.

Consecințele a patru ani de război în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

„Pentru factorii de decizie europeni”, a scris Hanna Liubakova, o jurnalistă din Belarus, într-un articol recent pentru Atlantic Council, „evoluțiile recente din Belarus creează un alt tip de provocare.

„Acest lucru blochează Belarusul într-un rol hibrid care nu ajunge până la statutul de co-beligerant, adâncind în același timp participarea indirectă a țării la agresiunea rusă. Pentru Kremlin, această abordare are sens. La urma urmei, Belarusul este mai util pentru Moscova în rolul de bază de sprijin stabilă decât ca aliat instabil pe câmpul de luptă.

„Riscul nu constă într-o escaladare bruscă, ci mai degrabă într-o normalizare treptată. Pe măsură ce Belarusul se integrează tot mai mult în efortul de război al Rusiei, incidentele legate de teritoriul său - fie că este vorba de activitatea dronelor, de încălcări ale spațiului aerian sau de alte forme de presiune - vor deveni probabil mai frecvente și mai greu de interpretat.”

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Editor : C.A.