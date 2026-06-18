Live TV

Analiză Ucraina își întărește flancul nordic: temeri privind implicarea Belarusului în război. Zelenski: „Activități neobișnuite la graniță”

Data actualizării: Data publicării:
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Numărul dronelor de spionaj rusești care pătrund în Ucraina din spațiul aerian al Belarusului a crescut semnificativ de la începutul anului, în timp ce înalți oficiali de la Kiev își exprimă îngrijorarea tot mai mare cu privire la implicarea Belarusului în război. Ucraina a intensificat măsurile de apărare prin consolidarea fortificațiilor de la granița sa nordică, inclusiv șanțuri antitanc, obstacole din beton de tip „dinții dragonului” pentru blocarea vehiculelor blindate și noi zone cu sârmă ghimpată. Trupele care operează de-a lungul frontierei afirmă că au constatat o creștere de aproximativ 20% a numărului de drone de informații rusești începând din ianuarie, anunță The Guardian.

Creșterea numărului de drone observate coincide cu rapoartele conform cărora Rusia a construit cinci noi baze de drone în apropierea frontierei comune cu Belarus, ca parte a eforturilor sale de a utiliza spațiul aerian al Minskului pentru a ataca Ucraina.

Oficialii ucraineni, printre care și președintele Volodimir Zelenski, au vorbit despre „activități neobișnuite” la granița cu Belarus, pe fondul îngrijorării că Moscova încearcă să-și implice și mai mult aliatul în conflict, precum și al avertismentelor adresate Minskului. Aceste afirmații au apărut în contextul în care, miercuri, Rusia și Belarus au acuzat Ucraina că a efectuat un atac mortal cu drone asupra unui autobuz care transporta elevi belaruși aflați în vizită în regiunea rusă Brjansk, o acuzație pe care armata ucraineană a calificat-o drept „falsă”.

Conform unor rapoarte din luna mai, Belarusul și-a extins, de asemenea, infrastructura care ar putea sprijini operațiunile rusești, inclusiv rutele logistice și poligoanele de antrenament, precum și infrastructura de comunicații și supraveghere în sprijinul atacurilor rusești cu drone asupra Ucrainei, care utilizează zonele de frontieră din Belarus ca coridor aerian pentru atac.

Oficialii afirmă că nu există dovezi că forțele ruse - sau armata belarusă - se adună în formațiuni mari în zonele de frontieră pentru a folosi din nou teritoriul belarus în scopul invadării Ucrainei, așa cum s-a întâmplat în timpul invaziei pe scară largă din februarie 2022. În schimb, ceea ce îngrijorează oficialii ucraineni și europeni este faptul că Moscova încearcă să integreze Minskul din ce în ce mai strâns în eforturile sale de război, inclusiv prin exerciții nucleare comune desfășurate la începutul acestui an.

Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Printre cei care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la intențiile Belarusului se numără fostul ministru ucrainean de externe Dmitro Kuleba, care a făcut parte și din Consiliul Național de Apărare și Securitate al Ucrainei. Într-un interviu televizat recent, Kuleba a afirmat că „acțiunile actuale ale președintelui belarus, Aleksandr Lukașenko, sunt diferite de cele din 2022”, când a permis ca teritoriul său să fie folosit de Rusia pentru invazie.

„Nu spun că mâine va începe o ofensivă”, a spus Kuleba. „Spun că observ ceva diferit. O serie de evenimente care se desfășoară și care ne dau motive să credem că Lukașenko se pregătește de război.”

Alți experți au remarcat o intensificare a mesajelor pro-ruse în Belarus, chiar și pe fondul eșecurilor tot mai frecvente ale războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei. „Rusia se află într-un impas strategic”, a declarat Maksim Pleșko, politician și politolog ucrainean, în cadrul unei recente mese rotunde a experților pe tema amenințării din Belarus.

Rusia se confruntă cu probleme grave pe front, deoarece începem să câștigăm acest război, iar utilizarea de către Lukașenko a narațiunilor și propagandei sale reprezintă tocmai o încercare de a justifica și de a rezolva cumva această situație. Iar Putin îl presează pe Lukașenko pentru o cooperare mai strânsă, pentru o implicare mai mare a sistemului său militar în războiul împotriva Ucrainei, așa că Lukașenko încearcă să justifice acest lucru în fața publicului său intern

Alții, însă, printre care și Yevhen Mahda, directorul Institutului de Politică Mondială din Kiev, sunt extrem de sceptici cu privire la faptul că Lukașenko ar risca să folosească trupele belaruse pentru a sprijini Moscova.

Această opinie a fost întărită de avertismentele lansate luna trecută de comandantul forțelor fără pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, potrivit cărora Kievul a identificat deja aproximativ 500 de ținte pe care le-ar lovi în cazul în care implicarea Minskului ar deveni mai directă.

Ukrainian Developers And Military Tested Ground Robotic Complexes
Conflictul din Ucraina le-a oferit aliaților Kievului, inclusiv Statelor Unite, o serie de lecții importante despre războiul modern. Foto: Profimedia Images

„Dacă vorbim despre implicarea lui Lukașenko într-o potențială acțiune împotriva Ucrainei, din punct de vedere politic ar însemna sfârșitul lui, mai ales după tot ce s-a spus despre cele 500 de ținte din Belarus pe care Ucraina este gata să le lovească”, a declarat Brovdi.

Dacă există totuși un consens larg în rândul experților din Ucraina și din alte părți, acesta este faptul că Moscova - confruntată cu un impas din ce în ce mai profund pe fronturile existente ale războiului său - ar putea încerca să folosească Belarusul pentru a amenința cu extinderea ariei geografice a conflictului împotriva Ucrainei, dar și, potențial, într-un context european mai larg.

Tocmai acest aspect a fost subliniat în luna mai de ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha:

Moscova implică din ce în ce mai mult Belarusul în războiul său împotriva Ucrainei, transformându-l într-o platformă de agresiune, nu numai împotriva țării noastre, ci și împotriva Europei în ansamblu

Iar la granița de nord a Ucrainei cu Belarus, Kievul nu își asumă niciun risc în ceea ce privește participarea tot mai intensă a Minskului la războiul Moscovei.

La nord de orașul Cernihiv, ocupat pentru câteva luni scurte de forțele ruse în 2022, satele slab populate sunt situate în mijlocul pădurilor de pin, mesteacăn argintiu și arin negru. Aici, de-a lungul unui drum îngust care duce spre graniță, o echipă de muncitori fără tricouri fixează bucle de sârmă ghimpată, în timp ce un excavator sapă noi bariere antitanc.

Război în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Așezat în parcarea unui hotel și a unei cafenele abandonate, la 2 km de granița cu Belarus, un maior din cadrul forțelor de frontieră ucrainene, care s-a prezentat folosindu-și indicativul militar, Nissan, participă la consolidarea apărării.

„Nu este un secret că Belarus a servit drept platformă pentru invazia din 2022, așa că nu avem încredere în Belarus”, a spus Nissan. „Am văzut numeroase declarații ale lui Lukașenko. Observăm exerciții comune, inclusiv cu forțele nucleare. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Așa că, în fiecare zi, ne consolidăm fortificațiile.”

„Având în vedere configurația terenului și ceea ce am realizat, consider că ar fi aproape imposibil ca tancurile, vehiculele și infanteria să se deplaseze pe aici. Totul ar fi distrus.”

Deși Nissan nu vede nimic care să sugereze o concentrare de trupe, dovezile indică, dimpotrivă, faptul că Kremlinul încearcă să exploateze și mai mult coridorul aerian transfrontalier cheie pentru a lansa atacuri asupra Ucrainei, inclusiv prin crearea unei noi baze de mari dimensiuni la Tsymbulovo, în regiunea Oryol, care, potrivit surselor ruse, ar fi una dintre cele mai mari din lume.

Război Ucraina
Foto: Profimedia

Și, deși forțele ucrainene au doborât peste 500 de drone numai în regiunea Cernihiv de la începutul anului, Rusia își intensifică, de asemenea, eforturile de a contracara măsurile anti-drone și anti-rachetă din această regiune.

„Ceea ce am observat”, a spus Nissan, „este o creștere a numărului de drone de recunoaștere care zboară din regiunea Brjansk din Rusia, spre Belarus și apoi spre Ucraina pentru a colecta date despre trupele noastre.” Aceste tendințe nu au trecut neobservate de către locuitorii din zonă. Într-un magazin din satul Novi Yarylovychi, situat la 5 km de graniță și cu o populație de aproximativ 300 de persoane, Natalia Lanna, în vârstă de 55 de ani, și Svitlana Sotvykova, în vârstă de 57 de ani, văd zilnic drone rusești.

Ieri seară au trecut 16, câte două. Uneori zboară atât de jos peste sat, la o înălțime de 20 de metri, încât am senzația că le-aș putea prinde cu mâinile. Putem face diferența între dronele înarmate și cele de recunoaștere. Suntem experți. Alaltăieri a fost o dronă de supraveghere Gebera. Are un sunet diferit. O culoare diferită. Zboară în cerc

Pentru unii analiști, ceea ce văd locuitorii și trupele la graniță reprezintă adevărata semnificație a riscului: nu o mișcare bruscă a Moscovei de a deschide un nou front, ci o extindere treptată a sferei de acțiune a activităților Rusiei care implică Belarusul.

Consequences Of Russian Attack In Kyiv Region
Consecințele a patru ani de război în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

„Pentru factorii de decizie europeni”, a scris Hanna Liubakova, o jurnalistă din Belarus, într-un articol recent pentru Atlantic Council, „evoluțiile recente din Belarus creează un alt tip de provocare.

„Acest lucru blochează Belarusul într-un rol hibrid care nu ajunge până la statutul de co-beligerant, adâncind în același timp participarea indirectă a țării la agresiunea rusă. Pentru Kremlin, această abordare are sens. La urma urmei, Belarusul este mai util pentru Moscova în rolul de bază de sprijin stabilă decât ca aliat instabil pe câmpul de luptă.

„Riscul nu constă într-o escaladare bruscă, ci mai degrabă într-o normalizare treptată. Pe măsură ce Belarusul se integrează tot mai mult în efortul de război al Rusiei, incidentele legate de teritoriul său - fie că este vorba de activitatea dronelor, de încălcări ale spațiului aerian sau de alte forme de presiune - vor deveni probabil mai frecvente și mai greu de interpretat.”

Citește și:

Scurgeri de documente arată de ce racheta Oreșnik a lui Putin ratează de multe ori ținta. ISW: Mai au doar una singură operațională

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
5
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două...
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Digi Sport
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mig 29 Polonia
Polonia ar vrea să cedeze Ucrainei avioane MiG-29, dar Kievul nu pare interesat „suficient”. Cum s-a ajuns aici
erdogan
Consecințele dure ale apropierii dintre Erdoğan și Putin obligă Turcia să se reorienteze, din rațiuni tactice, către NATO
Emmanuel Macron
Macron anunţă o „remobilizare a G7, extrem de importantă” în favoarea Ucrainei şi o creștere a presiunii împotriva Rusiei
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski.
Comisia Europeană pregătește o schimbare pentru refugiații ucraineni. Cine ar putea pierde protecția UE
Drone Peklo de producție ucraineană.
Dronele ucrainene reduc presiunea rusă în regiunea Doneţk. Moscova a început să-și trimită soldaţii în atac unul câte unul
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu
PSD ar putea schimba foaia: Grindeanu anunță ședință duminică pentru...
Paul Philippe al României.
Fugarul Paul de România, condamnat în dosarul Ferma Băneasa, poate fi...
2026-06-15-1467
Blocaj total: Învestirea noului Guvern se amână, nu ies voturile...
atac moscova
Rafinăria de petrol din Moscova a fost din nou atacată de dronele...
Ultimele știri
CM 2026. Spania și-a unit forţele cu alte opt ţări europene pentru a supraveghea pariurile de la Cupa Mondială
Hegseth susține că Europa trebuie să preia inițiativa în dezvoltarea „NATO 3.0”: „Este necesar să se revină la o alianță adevărată”
„Este timpul să punem capăt acestui război”. Mesajul lui Zelenski după cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat dezvăluie infidelitatea soției în fața prietenilor, la petrecerea organizată de ziua lui: „Știu...
Cancan
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Fanatik.ro
Lovitura dată de Cristiano Ronaldo într-un singur sezon: peste 300 de milioane de dolari în conturi! Ce avere...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
„A renunțat la bani să vină la noi”. Dezvăluiri din SuperLiga despre jucătorul de la Campionatul Mondial 2026
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Obiceiul de 5 minute care îți poate aduce mii de euro în plus la pensie. Metoda funcționează și pentru cei cu...
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Sorin Brotnei spune de ce s-a destrămat trupa Akcent. Totul a plecat de la bani: “El lua mai mult și voia și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Daveigh Chase, actrița din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la 35 de ani. Ce a scris iubitul ei înainte...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Credeau că a dispărut pentru totdeauna. O vulpe pitică extrem de rară a fost fotografiată după mai bine de 20...
Film Now
El e celebru din „Top Gun: Maverick”, ea a jucat în „Scream 7”. Cine este iubita lui Glen Powell, starul care...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...