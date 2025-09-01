Unitățile de operațiuni speciale ale Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina continuă să exercite o presiune susținută asupra forțelor rusești, efectuând lovituri de precizie în mai multe sectoare ale liniei frontului. Misiunea lor este clară: eliminarea forței umane inamice, distrugerea echipamentelor militare și demontarea pozițiilor fortificate oriunde este posibil, arată Defense Express.

Imagini recente din luptă, difuzate de Serviciul de Informații al Apărării, arată amploarea și eficiența acestor operațiuni. Înregistrările surprind episoade recente din activitatea forțelor speciale atât în direcția Lîman, cât și în direcția Zaporojia, subliniind versatilitatea luptătorilor ucraineni, care se adaptează la condițiile schimbătoare de pe câmpul de luptă.

În cadrul acestor operațiuni, forțele ucrainene vizează în mod sistematic trupele ruse, vehiculele blindate, transporturile de aprovizionare și pozițiile fortificate.

Fiecare atac este efectuat cu precizie, maximizând impactul și minimizând riscurile inutile. Imaginile evidențiază distrugerea nu numai a țintelor militare convenționale, ci și a dronelor rusești, care joacă un rol din ce în ce mai important în misiunile de recunoaștere și atac ale inamicului, arată Defense Express.

Forțele ucrainene continuă să perturbe încercările rusești de regrupare, exercitând o presiune constantă care împiedică trupele Moscovei să-și consolideze pozițiile. Fiecare soldat inamic eliminat sau echipament distrus reduce capacitatea adversarului de a lansa noi atacuri în acest sector.

După cum a raportat anterior Defense Express, în timpul unei operațiuni de contraofensivă în sectorul Harkov, parașutiștii ucraineni din Brigada 25 Aeropurtată Separată au capturat obuzierul autopropulsat rus 2S19 Msta-S. Piesa de artilerie capturată a fost restaurată și folosită împotriva foștilor săi proprietari pe câmpul de luptă.

Brigada a publicat imagini cu arma capturată în acțiune, subliniind modul în care apărătorii ucraineni utilizează în mod eficient echipamentul rus confiscat. Potrivit unității, sistemul Msta-S a fost rapid integrat în forțele de artilerie ucrainene după o revizie aprofundată efectuată chiar de parașutiști.

