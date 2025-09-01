Live TV

Video Ucraina își intensifică presiunea asupra trupelor rusești de pe front. Noi imagini cu atacuri asupra dronelor și tancurilor inamice

Data publicării:
Sudzha
Tancuri rusești distruse în Kursk de trupele ucrainene. Foto: Profimedia Images

Unitățile de operațiuni speciale ale Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina continuă să exercite o presiune susținută asupra forțelor rusești, efectuând lovituri de precizie în mai multe sectoare ale liniei frontului. Misiunea lor este clară: eliminarea forței umane inamice, distrugerea echipamentelor militare și demontarea pozițiilor fortificate oriunde este posibil, arată Defense Express.

Imagini recente din luptă, difuzate de Serviciul de Informații al Apărării, arată amploarea și eficiența acestor operațiuni. Înregistrările surprind episoade recente din activitatea forțelor speciale atât în direcția Lîman, cât și în direcția Zaporojia, subliniind versatilitatea luptătorilor ucraineni, care se adaptează la condițiile schimbătoare de pe câmpul de luptă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În cadrul acestor operațiuni, forțele ucrainene vizează în mod sistematic trupele ruse, vehiculele blindate, transporturile de aprovizionare și pozițiile fortificate.

Fiecare atac este efectuat cu precizie, maximizând impactul și minimizând riscurile inutile. Imaginile evidențiază distrugerea nu numai a țintelor militare convenționale, ci și a dronelor rusești, care joacă un rol din ce în ce mai important în misiunile de recunoaștere și atac ale inamicului, arată Defense Express.

Forțele ucrainene continuă să perturbe încercările rusești de regrupare, exercitând o presiune constantă care împiedică trupele Moscovei să-și consolideze pozițiile. Fiecare soldat inamic eliminat sau echipament distrus reduce capacitatea adversarului de a lansa noi atacuri în acest sector.

Citește și Kremlinul susține că Rusia „rămâne interesată” de negocieri, dar anunță că nu va renunța la atacurile asupra Ucrainei

După cum a raportat anterior Defense Express, în timpul unei operațiuni de contraofensivă în sectorul Harkov, parașutiștii ucraineni din Brigada 25 Aeropurtată Separată au capturat obuzierul autopropulsat rus 2S19 Msta-S. Piesa de artilerie capturată a fost restaurată și folosită împotriva foștilor săi proprietari pe câmpul de luptă.

Brigada a publicat imagini cu arma capturată în acțiune, subliniind modul în care apărătorii ucraineni utilizează în mod eficient echipamentul rus confiscat. Potrivit unității, sistemul Msta-S a fost rapid integrat în forțele de artilerie ucrainene după o revizie aprofundată efectuată chiar de parașutiști.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
masini strada trafic generic piata auto shutterstock
5
Schimbări legate de numerele de înmatriculare, din 17 septembrie. Ce trebuie să știe...
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, după ce l-au văzut 65 de minute cu Juventus
Digi Sport
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, după ce l-au văzut 65 de minute cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz spune că în coaliție s-a ajuns „într-un punct bun”...
profimedia-0831729084
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii...
sigla interpol
„Introvertita”: Interpolul cere ajutor pentru identificarea unei...
profimedia-1032912429
Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în...
Ultimele știri
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă. Senatul și Camera, în ședințe comune succesive
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei astronomice. Când trecem la ora de iarnă
Calendar ortodox septembrie 2025: Sărbători religioase importante, marcate cu cruce roșie în prima lună a noului an bisericesc
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nava ucrainean simferopol dunare
Noi imagini cu momentul atacului rusesc din Delta Dunării asupra navei ucrainene „Simferopol”
TOS-1 Aruncător de flăcări
Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem rusesc de aruncătoare de flăcări TOS-1, în regiunea Zaporojie
ID274629_INQUAM_Photos_George_Calin
O nouă mitralieră, lansată de compania Kalașnikov, va fi testată direct pe frontul din Ucraina
Ukraine's 141st Infantry Brigade Operates In Zaporizhzhia Region
Un atac ucrainean a întrerupt alimentarea cu electricitate în regiunea Zaporojie, controlată de Rusia. Centrala nucleară nu e afectată
Locomotiva
Forțele ucrainene au distrus un tren care transporta combustibil în partea ocupată a regiunii Zaporojie. Zeci de vagoane, în flăcări
Partenerii noștri
Pe Roz
A vrut să scape de stilul de viață „mizerabil” din Londra și s-a mutat în Dubai, dar acum regretă: „Totul e...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Fanatik.ro
Sebastian Colțescu, dialog halucinant cu Mihai Pintilii la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Lasă, că îl sun pe Gigi...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce faci în caz de probleme medicale dacă nu mai ești asigurat după 1 septembrie 2025? „Asta este singura...
Adevărul
Cultura care ar putea revoluționa agricultura românească, odată cu anunțul construcției unei fabrici de...
Playtech
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a...
Digi FM
Resentimente şi furie. Cum s-a destrămat The Police. Sting, dat în judecată de foștii colegi. Îi cer...
Digi Sport
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
Pro FM
Taylor Swift a purtat bijuterii de aproape 1 milion de dolari, la ședința foto dedicată viitorului ei album
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
Adevarul
Scene uimitoare într-o urmărire pe o autostradă. Poliția a dezmembrat din mers o mașină furată
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie