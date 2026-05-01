Ucraina lovește pentru a patra oară portul rusesc Tuapse de la Marea Neagră. Zona rămâne în stare de urgență

A refinery in Russia's Tuapse on fire after drone attack.
Tuapse a fost atacat în mod repetat de ucraineni, în special terminalul petrolier. Sursa foto: Profimedia Images
Un nou atac cu drone ucrainene asupra portului rusesc Tuapse de la Marea Neagră, al patrulea din ultima săptămână, a declanşat un incendiu la terminalul maritim, dar nu a provocat răniţi, au declarat, vineri dimineaţă, oficiali locali, citaţi de Reuters.

Tuapse a fost atacat în mod repetat, în special terminalul petrolier al portului de la Marea Neagră. Atacurile au perturbat viaţa de zi cu zi, autorităţile spunându-le locuitorilor să nu bea apă şi închizând şcolile.

„În Tuapse, în urma unui atac cu drone din partea regimului de la Kiev, a izbucnit un incendiu pe teritoriul terminalului portuar”, a declarat Cartierul General din regiunea Krasnodar pe Telegram.

Raportul a precizat că echipaje de urgenţă lucrau la faţa locului, cu 128 de pompieri şi 41 de vehicule de urgenţă mobilizate pentru a stinge incendiul.

Sărbătorile din mai au fost anulate de autorități

Zona este în stare de urgenţă de marţi, când un atac a declanşat un incendiu imens la rafinărie, oprind producţia şi eliberând pete de petrol în apele de pe coastă. Incendiile provocate de acel atac au fost stinse joi dimineaţă, a declarat guvernatorul local.

Dar plajele stropite cu petrol din Tuapse şi aerul şi căile navigabile poluate arată cât de dureroase pot fi consecinţele atacurilor escaladate ale Ucrainei asupra instalaţiilor energetice ruseşti.

Echipele de urgenţă au fost trimise joi pentru a curăţa cinci zone de coastă recent descoperite, afectate de petrol, au declarat oficialii. În total, au curăţat 12.600 de metri cubi de material contaminat în Tuapse, au precizat aceştia.

Organismul de supraveghere a siguranţei consumatorilor, Rospotrebnadzor, a sfătuit locuitorii, după atac, să limiteze timpul petrecut în aer liber şi să ţină ferestrele închise din cauza nivelului ridicat de benzen din aer.

Joi, autoritatea locală de sănătate a declarat că locuitorii ar trebui să consume doar apă îmbuteliată şi să evite să bea de la robinete şi izvoare naturale, ca măsură de precauţie. Sărbătorile din luna mai au fost anulate. Măsurile i-au determinat pe unii locuitori să-şi exprime îngrijorarea online şi să pună la îndoială asigurările autorităţilor că situaţia este sub control.

„Ce-ar fi să vină să ne viziteze şi să încerce aerul nostru curat?”, a comentat o persoană miercuri la un videoclip în care şefa Rospotrebnadzor, Anna Popova, spunea că situaţia din Tuapse nu prezintă riscuri pentru sănătate. „Totul este în siguranţă şi sub control!”, a scris o altă persoană la o postare despre anularea tuturor evenimentelor în aer liber la scară largă.

Drone ucrainene au atacat, de asemenea, o rafinărie de petrol din apropierea oraşului rus Perm, joi, acesta fiind al doilea atac consecutiv asupra instalaţiilor petroliere din acea zonă din Munţii Ural.

Armata ucraineană a declarat că a atacat şi o rafinărie din regiunea Orenburg, din sudul Rusiei. Ambele atacuri au avut loc la aproximativ 1.500 km de Ucraina.

Kievul a intensificat presiunile în interiorul Rusiei în ultimele săptămâni, cu scopul de a distruge rafinăriile, depozitele şi porturile de petrol şi de a paraliza cea mai mare sursă de finanţare a Moscovei pentru războiul său din Ucraina, pe măsură ce preţurile globale au crescut din cauza războiului cu Iranul.

La rândul său, Ucraina susţine că forţele ruseşti au atacat siturile energetice ucrainene timp de mai multe luni, provocând un număr mare de victime şi întrerupând alimentarea cu energie electrică şi încălzire pentru mii de locuitori în timpul lunilor de iarnă.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
constantin toma in studioul digi24
2
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
3
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
4
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
5
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
Te-ar putea interesa și:
atacator
Noi imagini arată cum atacatorul de la cina corespondenților de la Casa Albă a trecut de securitate în patru secunde
volodimir zelenski
Răspunsul lui Zelenski la propunerea lui Putin pentru un armistițiu de Ziua Victoriei
NDQwJmhhc2g9ZmZiMTFjNmU1YTQ2MDZmMTA3YmRiYzMwZDI4MDZiNzA=.thumb (2)
Cinci motive pentru care NATO nu e pregătită pentru un război cu Rusia. Expert: „Trebuie să-și regândească strategia”
zelenski, trump și vance in biroul oval
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe ruși
NDY2MDhhNjZhZDg3ODEwYWIwZGQzNzhlMTBhMzIwMw==.thumb
Capacitatea de prelucrare a petrolului extras de Rusia a ajuns la un minim istoric din cauza atacurilor ucrainene
Recomandările redacţiei
explozie dupa un atac cu drone
Alertă la granița României: mai multe drone, detectate după noi...
sosoaca
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după...
lansări cu rachete Tomahawk și THAAD
Cum au ajuns SUA să își epuizeze stocurile de arme în războiul contra...
Ziua Internațională a Muncii 2026. Foto Getty Images
1 Mai 2026: Ziua Internațională a Muncii. Care este semnificația...
Ultimele știri
Trump ia în calcul reducerea trupelor americane din încă două țări NATO pe care le acuză că „nu au oferit niciun ajutor”
Un oficial american declară că armistiţiul între SUA şi Iran a „încheiat” ostilităţile dintre cele două țări
Cum va fi vremea până pe 1 iunie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag succes financiar major în mai 2026. Este luna în care banii și oportunitățile apar pe...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Imaginile care l-au scos din minți pe Emil Gânj și l-au împins să-și omoare fosta iubită. Mama fetei, certată...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Alianţă între rivale?! Cum se pot ajuta Universitatea Craiova şi Rapid în finalul de sezon din SuperLiga
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Iranul a fost exclus! Primele reacții oficiale: ”Scandalos”
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Avocat: Ce legi a încălcat Guvernul când a anulat indexarea pensiei? Ce bani au pierdut pensionarii?
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte