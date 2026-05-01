Ucraina lovește pentru a patra oară portul rusesc Tuapse de la Marea Neagră. Zona rămâne în stare de urgență

Un nou atac cu drone ucrainene asupra portului rusesc Tuapse de la Marea Neagră, al patrulea din ultima săptămână, a declanşat un incendiu la terminalul maritim, dar nu a provocat răniţi, au declarat, vineri dimineaţă, oficiali locali, citaţi de Reuters.

Tuapse a fost atacat în mod repetat, în special terminalul petrolier al portului de la Marea Neagră. Atacurile au perturbat viaţa de zi cu zi, autorităţile spunându-le locuitorilor să nu bea apă şi închizând şcolile.

„În Tuapse, în urma unui atac cu drone din partea regimului de la Kiev, a izbucnit un incendiu pe teritoriul terminalului portuar”, a declarat Cartierul General din regiunea Krasnodar pe Telegram.

Raportul a precizat că echipaje de urgenţă lucrau la faţa locului, cu 128 de pompieri şi 41 de vehicule de urgenţă mobilizate pentru a stinge incendiul.

Sărbătorile din mai au fost anulate de autorități

Zona este în stare de urgenţă de marţi, când un atac a declanşat un incendiu imens la rafinărie, oprind producţia şi eliberând pete de petrol în apele de pe coastă. Incendiile provocate de acel atac au fost stinse joi dimineaţă, a declarat guvernatorul local.

Dar plajele stropite cu petrol din Tuapse şi aerul şi căile navigabile poluate arată cât de dureroase pot fi consecinţele atacurilor escaladate ale Ucrainei asupra instalaţiilor energetice ruseşti.

Echipele de urgenţă au fost trimise joi pentru a curăţa cinci zone de coastă recent descoperite, afectate de petrol, au declarat oficialii. În total, au curăţat 12.600 de metri cubi de material contaminat în Tuapse, au precizat aceştia.

Organismul de supraveghere a siguranţei consumatorilor, Rospotrebnadzor, a sfătuit locuitorii, după atac, să limiteze timpul petrecut în aer liber şi să ţină ferestrele închise din cauza nivelului ridicat de benzen din aer.

Joi, autoritatea locală de sănătate a declarat că locuitorii ar trebui să consume doar apă îmbuteliată şi să evite să bea de la robinete şi izvoare naturale, ca măsură de precauţie. Sărbătorile din luna mai au fost anulate. Măsurile i-au determinat pe unii locuitori să-şi exprime îngrijorarea online şi să pună la îndoială asigurările autorităţilor că situaţia este sub control.

„Ce-ar fi să vină să ne viziteze şi să încerce aerul nostru curat?”, a comentat o persoană miercuri la un videoclip în care şefa Rospotrebnadzor, Anna Popova, spunea că situaţia din Tuapse nu prezintă riscuri pentru sănătate. „Totul este în siguranţă şi sub control!”, a scris o altă persoană la o postare despre anularea tuturor evenimentelor în aer liber la scară largă.

Drone ucrainene au atacat, de asemenea, o rafinărie de petrol din apropierea oraşului rus Perm, joi, acesta fiind al doilea atac consecutiv asupra instalaţiilor petroliere din acea zonă din Munţii Ural.

Armata ucraineană a declarat că a atacat şi o rafinărie din regiunea Orenburg, din sudul Rusiei. Ambele atacuri au avut loc la aproximativ 1.500 km de Ucraina.

Kievul a intensificat presiunile în interiorul Rusiei în ultimele săptămâni, cu scopul de a distruge rafinăriile, depozitele şi porturile de petrol şi de a paraliza cea mai mare sursă de finanţare a Moscovei pentru războiul său din Ucraina, pe măsură ce preţurile globale au crescut din cauza războiului cu Iranul.

La rândul său, Ucraina susţine că forţele ruseşti au atacat siturile energetice ucrainene timp de mai multe luni, provocând un număr mare de victime şi întrerupând alimentarea cu energie electrică şi încălzire pentru mii de locuitori în timpul lunilor de iarnă.

