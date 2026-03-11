Ucraina nu recunoaște delegația trimisă de Ungaria pentru a inspecta conducta Drujba: Au venit „ca turiști”

Ucraina nu recunoaște delegația trimisă de guvernul ungar pentru a inspecta conducta Drujba, afirmând că grupul nu are niciun statut oficial și că membrii săi au intrat în țară „ca turiști”. Echipa, condusă de secretarul de stat ungar pentru energie Gábor Czepek, a ajuns la Kiev pentru a verifica starea conductei care transportă petrol rusesc către Europa Centrală.

Ungaria a anunțat că o „delegație” guvernamentală a trecut miercuri în Ucraina pentru a afla mai multe despre avarierea unei conducte majore care a întrerupt livrările de petrol rusesc către țară, o misiune despre care Kievul spune că nu are statut oficial, scrie POLITICO.

Ministerul ucrainean de Externe a respins deplasarea. Purtătorul de cuvânt Heorhii Tîhîi a declarat că echipa ungară nu are statut oficial și a intrat în țară „ca turiști”. El a adăugat că este „incorect” ca grupul să fie descris drept o delegație formală.

„Pe teritoriul Ucrainei, acest grup de persoane nu are statut oficial și nu are programate întâlniri oficiale, prin urmare este complet incorect să fie descris drept o «delegație»”, se arată în comunicatul ministerului. „Cetățenii altor state care tratează Ucraina cu respect și respectă regulile generale de intrare, inclusiv pentru turism, pot rămâne pe teritoriul Ucrainei.”

Secretarul de stat ungar pentru energie Gábor Czepek, care conduce misiunea, a anunțat deplasarea miercuri dimineață la punctul de trecere a frontierei Záhony.

„Ungaria nu acceptă oprirea conductei de petrol Drujba”, a spus Czepek, adăugând că rolul delegației este să verifice starea conductei și să „creeze condițiile necesare pentru repornirea acesteia”. Conducta livrează aproximativ 5 milioane de tone de țiței rusesc către Ungaria în fiecare an și este esențială pentru aprovizionarea rafinăriei Danube, a precizat el.

Czepek a spus că delegația, din care fac parte și experți slovaci, intenționează să se întâlnească cu oficiali ucraineni din domeniul energiei, precum și cu reprezentanți ai Uniunii Europene și diplomați aflați la Kiev, pentru a discuta situația conductei Drujba și posibilitatea reluării livrărilor.

Ramura sudică a conductei Drujba este oprită de la sfârșitul lunii ianuarie, după ce un atac cu dronă rusească a lovit infrastructura petrolieră din apropierea nodului energetic ucrainean Brodi, în vestul țării. Oficialii ucraineni spun că atacul a provocat pagube grave care vor necesita timp pentru a fi reparate. Budapesta contestă această evaluare, susținând că problemele tehnice au fost deja rezolvate și acuzând Kievul că blochează intenționat reluarea transportului.

Premierul ungar Viktor Orbán a intensificat presiunile în ultimele săptămâni, publicând imagini din satelit despre care spune că demonstrează că linia ar putea fi repornită și oferind Kievului trei zile pentru a permite inspectorilor accesul la conductă.

Orbán i-a trimis, de asemenea, o scrisoare deschisă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, avertizând că Ungaria ar putea opri livrările de motorină și ar putea restricționa exporturile de electricitate dacă transporturile de petrol nu vor fi reluate. Vineri, el a anunțat crearea unei comisii comune ungaro-slovace de „constatare a faptelor” pentru investigarea situației conductei.

Inspecția are loc pe fondul deteriorării accentuate a relațiilor dintre Budapesta și Kiev în ultimele săptămâni. Ungaria a blocat în februarie aprobarea unui pachet de împrumuturi al Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, iar săptămâna trecută autoritățile ungare au confiscat un convoi al Oșceadbank care transporta zeci de milioane de dolari în numerar și aur, incident pe care ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiga l-a denunțat drept „terorism de stat”.

Kievul respinge acuzațiile Ungariei. Volodimir Zelenski a declarat că ar prefera chiar să nu repare deloc conducta Drujba, argumentând că aceasta transportă petrol rusesc către Europa Centrală și subminează eforturile de a reduce veniturile energetice ale Moscovei.

