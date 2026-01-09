Ucraina oferă un important proiect privind litiul unor investitori cu legături cu Donald Trump

Kievul a atribuit unui grup de investitori dreptul de a exploata unul dintre cele mai promițătoare zăcăminte de litiu ale statului ucrainean, în urma unei licitații pentru un acord de împărțire a producției lansată în vară, a raportat New York Times pe 8 ianuarie, citând doi oficiali ucraineni anonimi, relatează Kyiv Independent.

Guvernul Ucrainei trebuie să semneze oficial acordul, dar cei doi oficiali au declarat pentru NYT că decizia a fost luată în esență de o comisie guvernamentală.

Consorțiul de investitori care a câștigat licitația include TechMet, o companie minieră susținută de guvernul SUA, și miliardarul Ronald S. Lauder, un asociat apropiat al președintelui american Donald Trump.

La solicitarea sursei citate, TechMet a refuzat să comenteze. Ministerul Economiei din Ucraina și Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns la solicitarea de comentarii din partea Kyiv Independent până la momentul publicării articolului.

Consorțiul și-a exprimat de mult timp interesul pentru zăcământul de litiu neexploatat, cunoscut sub numele de Dobra, situat în regiunea centrală Kirovohrad. Este unul dintre cele mai promițătoare situri minerale din Ucraina, conținând între 80 și 105 milioane de tone de litiu, care este clasificat de SUA ca mineral critic datorită utilizării sale în tehnologia verde.

Kievul a lansat oficial o licitație pentru situl Dobra în august 2025, TechMet fiind considerată de la început ca fiind câștigătoarea probabilă. Acest lucru s-a datorat în mare parte faptului că societatea beneficia de sprijinul Corporației Internaționale pentru Finanțarea Dezvoltării (DFC) din SUA, o agenție guvernamentală înființată în timpul primului mandat al lui Trump.

DFC nu a răspuns la solicitarea de comentarii din partea Kyiv Independent.

De la preluarea mandatului de către Donald Trump, Kievul și-a poziționat resursele naturale ca oportunități de investiții atractive pentru companiile americane, în încercarea de a-l menține pe liderul american de partea sa. Aceasta include acordul privind mineralele, un acord din 2025 care a oferit acces preferențial investitorilor americani prin intermediul unui fond de reconstrucție SUA-Ucraina, dezvoltat în comun cu DFC.

După luni de pregătiri, fondul a devenit operațional la sfârșitul anului trecut. Pe 7 ianuarie, Ucraina și SUA au lansat un portal online pentru a începe să accepte propuneri de proiecte pentru fond.

Kievul speră să atragă trei proiecte în acest an pentru fond, mineralele critice fiind listate ca sector țintă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a intensificat atenția asupra potențialului economic al Ucrainei în contextul negocierilor de pace în curs cu partenerii occidentali. Recent, Kievul a anunțat un „plan de prosperitate” în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru a încuraja investițiile străine în țară.

Deși pentru moment se cunosc puține detalii despre acest plan, declarațiile oficiale descriu un cadru pe 10 ani care implică Ucraina, SUA, UE și partenerii G7, cu scopul de a mobiliza cei 800 de miliarde de dolari printr-o combinație de investiții publice și private.

