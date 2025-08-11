Live TV

Ucraina primește 1,6 miliarde de euro din profiturile UE obținute din active rusești înghețate

ursula si volodimir
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski / Sursa foto: Profimedia Images
UE schimbă strategia de alocare a banilor pentru Ucraina

Uniunea Europeană a primit o a treia tranșă de 1,6 miliarde de euro din profiturile excepționale generate de activele înghețate ale băncii centrale a Rusiei și va aloca 95% din această sumă, peste 1,5 miliarde de euro, pentru rambursarea împrumuturilor Ucrainei, iar restul de 5% prin European Peace Facility (EPF) pentru sprijin militar, potrivit Kyiv Independent.

Ucraina primește fonduri din activele rusești înghețate în cadrul mecanismului Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) al Grupului celor Șapte (G7). În cadrul acestei inițiative, Ucraina ar urma să primească împrumuturi de 50 de miliarde de dolari, care vor fi rambursate folosind profiturile viitoare generate de activele rusești înghețate.

Potrivit publicației European Pravda, UE a primit pe 8 august suma de 1,6 miliarde de euro din profiturile excepționale obținute din activele înghețate ale băncii centrale a Rusiei, deținute în depozitele centrale de valori mobiliare din blocul comunitar.

Aceasta este a treia astfel de plată, acoperind veniturile generate în prima jumătate a anului 2025. Transele anterioare au fost distribuite în iulie 2024 și aprilie 2025.

UE schimbă strategia de alocare a banilor pentru Ucraina

Dacă 90% din primele două tranșe au sprijinit Ucraina prin intermediul European Peace Facility (EPF) și 10% prin Ukraine Facility, UE își schimbă acum strategia de alocare.

„Începând cu această a treia tranșă, 95% din venituri vor sprijini Ucraina prin Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM) și 5% prin EPF. ULCM oferă sprijin nerambursabil pentru a ajuta Ucraina să ramburseze împrumuturile de asistență macrofinanciară ale UE, precum și împrumuturile de la creditori bilaterali”, a precizat Comisia Europeană.

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, în 2022, țările G7 au înghețat aproximativ 300 de miliarde de dolari în active suverane rusești. Inițiativa ERA, susținută în principal de SUA și UE, are ca scop utilizarea profiturilor provenite din aceste active înghețate pentru a finanța apărarea și reconstrucția Ucrainei. Ucraina este așteptată să primească toate fondurile din această inițiativă până la sfârșitul anului 2027.

Contribuția UE la inițiativa ERA se ridică la 18,1 miliarde de euro, o sumă comparabilă fiind asigurată de SUA. Regatul Unit, Canada și Japonia furnizează restul sumei totale. Ucraina a primit peste 18,5 miliarde de dolari din activele rusești înghețate în acest an, a anunțat pe 10 iulie fostul premier Denîs Șmîhal.

Editor : M.I.

