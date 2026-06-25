Ucraina primește prima tranșă din împrumutul UE de 90 de miliarde de euro. Ursula von der Leyen: „Solidaritate pusă în practică”

Comisia Europeană a virat Ucrainei prima tranșă, de 3,2 miliarde de euro, din împrumutul european de 90 de miliarde de euro, destinat susținerii financiare și militare a Kievului. Ursula von der Leyen a afirmat că transferul reprezintă „solidaritate pusă în practică” și dovedește că sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina „este de durată”.

Suma de 3,2 miliarde de euro va contribui la acoperirea deficitului bugetar al Ucrainei și la menținerea stabilității financiare a țării, a transmis șefa Comisiei Europene. O a doua tranșă, în valoare de aproximativ 6 miliarde de euro, destinată producției de drone, urmează să fie anunțată în zilele următoare, potrivit Euronews.

„Astăzi transferăm prima tranșă din acest împrumut, dragă Iulia (Sviridenko), în valoare exactă de 3,2 miliarde de euro sub formă de asistență macrofinanciară”, a declarat Ursula von der Leyen joi, la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei desfășurată la Gdańsk, în Polonia.

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Ea i s-a adresat în continuare premierului ucrainean, Iulia Sviridenko: „Aceasta este solidaritatea pusă în practică. Demonstrează că sprijinul Europei pentru Ucraina este de durată”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

Acord obținut după șase luni de dispute politice

Anunțul marchează un moment important după șase luni de negocieri și blocaje politice privind lansarea împrumutului. Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene au convenit asupra acestui pachet extraordinar de asistență în luna decembrie, după ce o propunere care prevedea utilizarea activelor rusești înghețate a eșuat în ultimul moment.

Ca alternativă, statele membre au decis contractarea în comun a unei datorii pentru finanțarea împrumutului de 90 de miliarde de euro. Ungaria, Slovacia și Cehia au negociat exceptarea de la acest mecanism. Comisia Europeană a accelerat ulterior pregătirile tehnice și juridice pentru ca fondurile să poată fi transferate cât mai rapid și pentru a evita intrarea în incapacitate de plată a guvernului de la Kiev.

La sfârșitul lunii februarie, însă, chiar înainte de împlinirea a patru ani de la invazia rusă la scară largă, premierul ungar Viktor Orbán a blocat prin veto adoptarea ultimului act legislativ necesar, pe fondul unui litigiu separat cu Ucraina privind conducta de petrol Drujba.

Veto-ul a declanșat un schimb dur de acuzații între Budapesta și Kiev, iar impasul a fost depășit abia la sfârșitul lunii aprilie, după ce Viktor Orbán a suferit o înfrângere categorică la alegerile generale din Ungaria. La șase luni după summitul decisiv din decembrie, Uniunea Europeană a început, în sfârșit, transferul efectiv al fondurilor către Ucraina.

Cum vor fi plătite următoarele tranșe și ce în condiții

Prima tranșă de 3,2 miliarde de euro deschide o serie de plăți care vor continua gradual până la sfârșitul anului. Pentru 2026, Bruxellesul a alocat 45 de miliarde de euro, dintre care 16,7 miliarde vor reprezenta sprijin financiar, iar 28,3 miliarde de euro vor fi destinate sprijinului militar.

Plățile vor fi condiționate de continuarea reformelor la Kiev, iar orice regres în lupta împotriva corupției ar putea determina suspendarea temporară a asistenței. Componenta militară a împrumutului va fi însoțită de condiții care urmăresc ca fondurile să fie utilizate pentru achiziția de armament și muniții produse în Europa.

Totuși, următoarea tranșă, în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, va face excepție de la această regulă, deoarece Ucraina are nevoie să cumpere din China anumite componente necesare producerii dronelor cu cost redus. Kievul analizează, de asemenea, posibilitatea achiziționării unor sisteme americane de apărare antiaeriană Patriot, însă nu este clar dacă împrumutul european va putea fi utilizat ulterior și în acest scop.

Restul de 45 de miliarde de euro este rezervat pentru anul 2027 și va acoperi aproximativ două treimi din necesarul de finanțare al Ucrainei, diferența urmând să fie asigurată de aliații occidentali.

„Continuăm să facem apel la toți partenerii noștri să își mențină sprijinul, pentru că o Ucraină puternică și independentă este în interesul nostru comun”, a declarat Ursula von der Leyen. „Ambiția noastră nu este doar să ajutăm Ucraina să reziste, ci să o ajutăm să crească și să prospere ca o țară liberă și europeană”.

Cele 24 de state membre care participă la mecanismul de împrumut comun vor suporta dobânzi estimate la aproximativ 3 miliarde de euro anual. Ucraina va fi obligată să ramburseze împrumutul de 90 de miliarde de euro doar dacă Rusia va accepta, în viitor, plata unor despăgubiri de război, posibilitate exclusă categoric până acum de Moscova.

Comisia Europeană insistă însă că își rezervă dreptul de a utiliza cele 210 miliarde de euro reprezentând activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei în cazul în care nu vor exista despăgubiri de război.

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Editor : M.I.