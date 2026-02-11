Live TV

Video Ucraina primește un nou impuls financiar: Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro

Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen, președinte Comisiei Europene, în plenul Parlamentului European. Foto: Profimedia Images
Eurodeputaţii au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziţia Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, pe care Ucraina îl va rambursa după ce primeşte despăgubiri de război din partea Rusiei. Prin intermediul acestui vot, Parlamentul European a eliminat astfel ultimul obstacol înainte la Ucraina să primească prima tranșă de bani. Decizia euroaleșilor încheie luni de negocieri dure cu privire la finanțarea Ucrainei în următorii doi ani.

 

Parlamentul a adoptat miercuri pachetul de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 şi 2027. Aşa-numitul împrumut de sprijin pentru Ucraina va contribui la satisfacerea nevoilor urgente de finanţare ale Ucrainei în contextul războiului de agresiune al Rusiei, care intră în al cincilea an.

Din împrumut, 30 de miliarde de euro vor fi puse la dispoziţie pentru asistenţă macrofinanciară sau sprijin bugetar, furnizate prin intermediul Mecanismului UE pentru Ucraina, informează PE într-un comunicat.

De asemenea, se vor aloca 60 de miliarde de euro pentru a consolida capabilităţile de apărare ale Ucrainei şi pentru a sprijini achiziţionarea de echipamente militare, asigurând accesul în timp util la produse critice din industriile de apărare din Ucraina, UE şi Spaţiul Economic European (SEE)/Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). În cazul în care anumite produse de apărare nu sunt disponibile imediat din aceste ţări pentru a fi livrate de urgenţă Ucrainei, se va aplica un set de derogări specifice pentru a realiza aprovizionarea din alte ţări.

Asistenţa financiară va fi furnizată în conformitate cu nevoile de finanţare ale Ucrainei, astfel cum se prevede într-o strategie de finanţare elaborată de Ucraina şi evaluată de Comisie. Strategia va necesita aprobarea Consiliului.

Toate finanţările vor face obiectul unor condiţii stricte, inclusiv angajamentul continuu al Ucrainei faţă de guvernanţa democratică, statul de drept şi protecţia drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităţilor. Aceasta include eforturile continue de combatere a corupţiei şi de consolidare a instituţiilor democratice.

Împrumutul de sprijin va fi finanţat prin împrumuturi comune ale UE de pe pieţele de capital şi va fi garantat de marja de manevrăa bugetului pe termen lung al UE, iar costurile serviciilor financiare aferente vor fi acoperite din bugetele anuale ale UE. Comisia a estimat costurile serviciilor la aproximativ 1 miliard de euro pentru 2027 şi la aproximativ 3 miliarde de euro pe an începând din 2028. Ucraina va fi responsabilă pentru rambursarea principalului împrumut odată ce primeşte despăgubiri de război din partea Rusiei.

Actele legislative necesare pentru finalizarea acestui pachet de sprijin au fost adoptate în cadrul procedurii de urgenţă a Parlamentului pentru a asigura furnizarea rapidă de ajutor Ucrainei. Propunerea privind împrumutul de sprijin pentru Ucraina a fost aprobată cu 458 voturi pentru, 140 împotrivă şi 44 abţineri, propunerea de modificare a Mecanismului pentru Ucraina a primit 473 voturi pentru, 140 împotrivă şi 32 abţineri, în timp ce propunerea de modificare a bugetului pe termen lung al UE (CFM) pentru perioada 2021-2027 a obţinut 490 voturi pentru, 130 împotrivă şi 32 abţineri.

Citește și:

UE înăsprește regulile privind imigrația. Măsură dură a Parlamentului European: ce se va întâmpla cu solicitanții de azil

Consiliul trebuie, de asemenea, să adopte în mod oficial pachetul pentru ca prima plată la începutul celui de al doilea trimestru al anului 2026 să poată fi efectuată de Comisie.

Împrumutul de sprijin din partea UE a fost convenit în cadrul Consiliului European de la Bruxelles din 18 decembrie 2025 şi a fost anunţat de CE pe 14 ianuarie 2026. Suma de 90 de miliarde de euro este destinată să acopere două treimi din nevoile financiare estimate ale Ucrainei pentru perioada în cauză. Întrucât Cehia, Ungaria şi Slovacia au optat să nu sprijine împrumutul, acesta a fost adoptat în cadrul procedurii de cooperare consolidată, un mecanism care permite statelor membre ale UE să colaboreze în domenii specifice, în absenţa unanimităţii. 

