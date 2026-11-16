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Ucraina primește un sprijin financiar record de la Uniunea Europeană: 8 miliarde de euro. Ce condiții a îndeplinit Kievul

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Steaguri Ucraina UE
Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană a aprobat, luni, un ajutor de puțin sub 8 miliarde de euro pentru Ucraina, cea mai mare plată unică realizată vreodată, informează DPA.

Înainte de unda verde, Kievul a îndeplinit reforme în mai multe domenii, inclusiv sistemul judiciar, lupta împotriva corupției și sectorul energetic, potrivit unui comunicat de presă al UE.

Finanțarea este menită să contribuie la „stabilitate, redresare și modernizare, să mențină administrația publică (a Ucrainei) în funcțiune și să sprijine eforturile sale de reformă”, se mai arată în comunicat.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a mulțumit președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru aprobare.

„Le mulțumesc tuturor celor din Europa care fac posibili astfel de pași fermi. Reziliența financiară a Ucrainei este esențială pentru garantarea securității noastre europene comune”, a scris Zelenski pe X.

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Ucraina se confruntă cu dificultăți financiare severe. Zelenski a declarat în octombrie că țara sa va avea nevoie de 70 de miliarde de euro suplimentare în 2027, în ciuda faptului că UE a mobilizat peste 235 de miliarde de euro în ajutor bugetar și militar de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

E de așteptat ca executivul european să prezinte o propunere pentru un nou împrumut de sprijin pentru Ucraina înainte de următorul summit al UE de la sfârșitul lunii.

Editor : Ș.R.

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