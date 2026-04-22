Live TV

Ucraina propune Turciei găzduirea unei întâlniri Zelenski-Putin pentru relansarea discuțiilor de pace. Unde ar putea avea loc

Data publicării:
Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat ministrul său de externe, în contextul în care Kievul încearcă să revigoreze discuţiile de pace, relatează Reuters.

I-am întrebat pe turci despre acest lucru, am întrebat şi alte capitale, a declarat ministrul de Externe Andrii Sîbiga în declaraţii pentru presă de marţi care au fost aprobate pentru publicare miercuri.

El a adăugat că Ucraina ar fi gata să ia în considerare orice alt loc în afară de Belarus sau Rusia pentru o întâlnire cu Putin, pe care Zelenski o doreşte de multă vreme pentru a încerca să grăbească o soluţionare a conflictului de peste patru ani.

Belarusul este un aliat apropiat al Rusiei şi a permis Moscovei să-i folosească teritoriul pentru a lansa o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022.

Sîbiga nu a precizat cum a răspuns Ankara acestei propuneri.

Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge, a precizat el.

Kremlinul a anunţat anterior că este dispus să-l găzduiască pe Zelenski la Moscova, unde liderul ucrainean a spus că nu va merge.

În acelaşi timp, Andrii Sîbiga a declarat că deja a schimbat mesaje scrise cu Anita Orban, care va deveni noul ministru de externe al Ungariei, când noul guvern se va instala la putere după câştigarea alegerilor anterior în această lună.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

