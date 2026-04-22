Ucraina propune Turciei găzduirea unei întâlniri Zelenski-Putin pentru relansarea discuțiilor de pace. Unde ar putea avea loc
Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat ministrul său de externe, în contextul în care Kievul încearcă să revigoreze discuţiile de pace, relatează Reuters.
„I-am întrebat pe turci despre acest lucru, am întrebat şi alte capitale”, a declarat ministrul de Externe Andrii Sîbiga în declaraţii pentru presă de marţi care au fost aprobate pentru publicare miercuri.
El a adăugat că Ucraina ar fi gata să ia în considerare orice alt loc în afară de Belarus sau Rusia pentru o întâlnire cu Putin, pe care Zelenski o doreşte de multă vreme pentru a încerca să grăbească o soluţionare a conflictului de peste patru ani.
Belarusul este un aliat apropiat al Rusiei şi a permis Moscovei să-i folosească teritoriul pentru a lansa o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022.
Sîbiga nu a precizat cum a răspuns Ankara acestei propuneri.
„Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge”, a precizat el.
Kremlinul a anunţat anterior că este dispus să-l găzduiască pe Zelenski la Moscova, unde liderul ucrainean a spus că nu va merge.
În acelaşi timp, Andrii Sîbiga a declarat că deja a schimbat mesaje scrise cu Anita Orban, care va deveni noul ministru de externe al Ungariei, când noul guvern se va instala la putere după câştigarea alegerilor anterior în această lună.