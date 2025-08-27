Ce rol strategic joacă regiunea Dnipropetrovsk, în care armata rusă a cucerit deja două localități. „Primul atac de amploare”

Forțele ucrainene au recunoscut că armata rusă a pătruns în regiunea industrială estică Dnipropetrovsk și încearcă să se stabilească acolo. „Este primul atac de o asemenea amploare în regiunea Dnipropetrovsk”, a declarat Viktor Trehubov, din Grupul Operațional-Strategic de Trupă Dnipro, pentru BBC, deși a precizat că avansul inamic a fost oprit.

La începutul lunii iunie, oficialii ruși au declarat că a început o ofensivă în Dnipropetrovsk, deși ultimele rapoarte ucrainene sugerează că abia au încălcat granița regională. Orice avans rusesc în Dnipropetrovsk ar fi o lovitură pentru moralul ucrainean, întrucât eforturile diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului par să slăbească, în ciuda întâlnirii dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin din Rusia, în Alaska.

Proiectul ucrainean DeepState a evaluat marți că Rusia a ocupat două sate din regiune, Zaporizke și Novoheorhiivka.

Cu toate acestea, statul major al forțelor armate ucrainene a negat acest lucru. Armata „continuă să controleze” Zaporizke, se arată într-un comunicat, iar „ostilitățile active continuă și în zona satului Novoheorhiivka”.

Moscova nu a revendicat Dnipropetrovsk, spre deosebire de Donețk și celelalte patru regiuni din estul Ucrainei, dar a atacat marile orașe, inclusiv capitala regională Dnipro.

Înainte de război, Dnipropetrovsk avea o populație de peste trei milioane de locuitori și era al doilea cel mai mare centru de industrie grea din Ucraina, după Donbas, care este format din regiunile Donețk și Luhansk.

Deși forțele ruse au înregistrat progrese lente în cucerirea teritoriului și au suferit pierderi foarte mari, acestea au obținut recent câștiguri în Donețk.

La începutul acestei luni, un mic grup de infanterie a avansat brusc cu 10 kilometri dincolo de liniile defensive ale Ucrainei, în apropiere de Dobropillia, dar ultimele informații sugerează că avansul lor a fost oprit.

Planul Rusiei în regiune

Se pare că Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump că ar fi dispus să pună capăt războiului, dacă Ucraina ar ceda zonele din regiunea Donețk pe care încă le controlează, dar mulți ucraineni cred că liderul rus are alte planuri.

Colonelul Pavlo Palisa, șeful adjunct al biroului prezidențial din Kiev, a avertizat reporterii din SUA, în luna iunie, că Kremlinul dorește să ocupe toată Ucraina la est de râul Dnipro, care împarte țara în două.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a avertizat, de asemenea, că cedarea teritoriului ucrainean Rusiei, ca parte a unui acord de pace este „o capcană”. „Uităm că Rusia nu a făcut nicio concesie și că ea este agresorul în această situație”, a declarat ea pentru BBC.

După întâlnirea cu Putin în Alaska și apoi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Washington, Trump a declarat săptămâna trecută că a început pregătirile pentru un summit între cei doi lideri.

La sfârșitul săptămânii trecute, speranțele pentru o descoperire importantă s-au estompat. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a insistat că „agenda (n.r. pentru summit) nu este deloc pregătită” și că nu este planificată nicio întâlnire.

El a mai spus că orice discuție privind garanțiile de securitate viitoare fără implicarea Rusiei este „inutilă”, chiar dacă acest lucru ar fi un punct mort pentru Occident.

Marți seara, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat pentru Fox News că se va întâlni cu oficialii ucraineni la New York la sfârșitul acestei săptămâni și că partea americană discută cu rușii „în fiecare zi”.

Apelul lui Zelenski

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat aliații occidentali să intensifice eforturile în vederea ajungerii la un acord privind garanțiile de securitate viitoare în cazul încheierii unei înțelegeri cu Rusia.

Marți, el s-a întâlnit la Kiev cu șeful forțelor armate britanice, amiralul Sir Tony Radakin, iar purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic a declarat că Marea Britanie ar fi gata să trimită trupe pe teren odată ce ostilitățile vor înceta.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că garanțiile de securitate pentru Ucraina ar permite, în primul rând, armatei ucrainene să-și apere țara pe termen lung.

Merz a spus că Zelenski a clarificat că este gata să se așeze la masa negocierilor cu Putin și că acum este rândul Moscovei: „Dacă președintele rus este serios în intenția sa de a pune capăt uciderilor, atunci va accepta oferta”.

Între timp, Ucraina a anunțat că bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani pot călători în străinătate, în urma relaxării unei legi care impunea tuturor bărbaților cu vârste de până la 60 de ani să obțină autorizație.

Prim-ministrul Iuliia Svîrîdenko a declarat că această modificare include și persoanele care se află în prezent în alte țări, ceea ce înseamnă că acestea pot acum să se întoarcă în Ucraina și să plece din nou, dacă doresc.

Un număr tot mai mare de părinți ucraineni își trimit fiii adolescenți în străinătate înainte ca aceștia să împlinească 18 ani. „Vrem ca ucrainenii să-și mențină legăturile cu Ucraina pe cât posibil”, a spus Svîrîdenko.

Bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani nu sunt supuși recrutării militare, care are o vârstă minimă de 25 de ani. Se estimează că 5,6 milioane de bărbați ucraineni trăiesc în prezent în străinătate.

Editor : C.A.