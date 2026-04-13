Ucraina ridică avertismentul de călătorie pentru Ungaria după victoria electorală a lui Peter Magyar: „Riscurile s-au diminuat”

Ucraina a ridicat luni, 13 aprilie, recomandarea adresată cetățenilor să evite călătoriile în Ungaria, invocând încheierea unei campanii electorale despre care Kievul a afirmat că a fost marcată de retorică antiucraineană. Ministrul de Externe Andrii Sybiha a anunțat decizia pe Facebook, precizând că riscul crescut de provocări care a determinat emiterea avertismentului a dispărut odată cu încheierea scrutinului de duminică, precizează Kyiv Post.

„Această campanie, care, din păcate, a fost plină de manipulări referitoare la Ucraina, a rămas acum în urmă”, a spus Sybiha. „În consecință, riscurile crescute de provocări care au dus la aceste restricții s-au diminuat, de asemenea.”

Andrii Sybiha a a precizat că ministerul de Externe ucrainean se așteaptă ca rezultatele alegerilor să ducă la o normalizare a relațiilor dintre cele două țări și că Ucraina este pregătită să lucreze în direcția acestui obiectiv.

„Alegerea poporului maghiar a demonstrat dorința acestuia de a trăi în pace, securitate și prosperitate - de a trăi într-o Ungarie cu adevărat independentă, care face parte dintr-o Europă unită și liberă, mai degrabă decât dintr-o zonă de influență a Moscovei”, a spus el. „Alegerea maghiarilor a marcat, de asemenea, înfrângerea politicilor de șantaj și a propagandei anti-ucrainene.”

Ministrul de Externe a afirmat că drumul de urmat va necesita o muncă atentă și pragmatică pentru a găsi un teren comun, a restabili respectul reciproc și a promova interesele practice comune.

„Vom depune eforturi pentru a restabili relațiile de bună vecinătate în interesul ambelor țări și al Europei în ansamblu”, a declarat Sybiha.

Peter Magyar și partidul său de centru-dreapta, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică cu o majoritate zdrobitoare, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului Viktor Orban.

