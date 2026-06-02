Războiul din Ucraina a ajuns la un punct de cotitură. De la eșecul contraofensivei ucrainene din 2023, invazia rusă pe scară largă a intrat într-un ritm previzibil de ofensive de vară și de iarnă, între care presiunea atacurilor se mai atenua, în timp ce unitățile ruse se rotau și se regrupau. La prima vedere, anul acesta nu pare să fie diferit. Pe măsură ce primăvara se transformă în vară, trupele ucrainene din tranșeele lor de-a lungul frontului asistă din nou la o creștere constantă a atacurilor rusești și a încercărilor de infiltrare. Starea de spirit în rândul comandanților ucraineni s-a schimbat însă. Atacurile rusești exercită o presiune mai mică asupra unităților lor decât în anii precedenți. Deși atacurile cu drone și bombardamentele rămân constante, performanța de luptă a rușilor este în scădere. La Kiev, există un optimism crescând că Ucraina poate lupta împotriva Rusiei până la un armistițiu, se arată într-o analiză publicată de Foreign Affairs.

Schimbarea de atitudine a Ucrainei nu este rezultatul unei transformări radicale a modului în care se duce războiul, ci provine mai degrabă dintr-o schimbare subtilă a mai multor tendințe care, împreună, indică o schimbare majoră în traiectoria războiului, arată materialul apărut în presa internațională. Pe tot parcursul anului 2024 și în cea mai mare parte a anului 2025, Rusia a reușit să recruteze mai mulți soldați decât pierdea, astfel încât forțele ruse au putut crește intensitatea atacurilor asupra unităților ucrainene, chiar dacă ele însele sufereau pierderi mari. Ucraina, în schimb, suferea pierderi ușor mai mari decât putea compensa cu trupe noi, liniile defensive devenind din ce în ce mai subțiri în fiecare lună.

La Moscova, acest lucru a dus la convingerea arogantă că, chiar dacă progresul era lent, armata rusă urma să ocupe în cele din urmă întregul Donbas, regiunea disputată din estul Ucrainei asupra căreia Rusia și-a revendicat suveranitatea în 2022. La un moment dat, Kremlinul credea că câștigurile sale se vor accelera, pe măsură ce sprijinul internațional pentru Ucraina se va epuiza și Ucraina se va lupta să găsească trupe de luptă pentru a menține întinderea frontului. Acest lucru a determinat Moscova să adopte o poziție intransigentă în negocierile mediate de Statele Unite după realegerea lui Donald Trump. Dacă negocierile eșuau, la urma urmei, Kremlinul anticipa că va obține ceea ce dorea pe câmpul de luptă.

Rusia, însă, nu mai se află pe o traiectorie inexorabilă către atingerea nici măcar a obiectivului său militar minim de a securiza Donbasul. Pe măsură ce Ucraina reușește să înregistreze câștiguri de-a lungul liniei frontului și frustrează ofensivele rusești, iar armata rusă simte din ce în ce mai mult presiunea războiului și deteriorarea puterii sale de luptă, ceea ce a părut mult timp atât de improbabil a devenit mai probabil. Kievul și partenerii săi ar putea convinge Moscova că un armistițiu este cea mai bună opțiune a sa.

Renașterea Ucrainei

În ultimii doi ani, comandanții ucraineni au fost împiedicați de diminuarea efectivelor. Pierderile lunare au depășit numărul de personal trimis la unitățile de luptă din centrele de instruire. Incapacitatea unităților de a se roti, permițând soldaților pauze de la serviciul de luptă, a dus la epuizarea infanteriei. Ucraina a reușit să mobilizeze aproximativ 30.000 de soldați noi pe lună, dar mai puțin de jumătate dintre aceștia ajung, de obicei, pe front. Mulți nu îndeplineau criteriile medicale necesare pentru a lupta. Alții erau demoralizați de nivelul slab al pregătirii militare primite.

Conform unui studiu realizat de Biroul Inspectorului General al Forțelor Armate Ucrainene, eficiența trupelor scade semnificativ dacă acestea sunt nevoite să rămână mai mult de 40 de zile consecutive în zona de luptă. Totuși, rotația trupelor s-a dovedit a fi periculoasă, deoarece soldații care se deplasează înainte și înapoi între pozițiile de pe linia frontului devin vulnerabili la dronele și artileria inamică. Drept urmare, soldații au petrecut peste 200 de zile consecutive în zona de luptă. Acest lucru a dus la oboseală în cadrul brigăzilor și la percepția că serviciul militar este un bilet dus către infirmerie sau morgă, încurajând noii recruți să dezerteze în timpul antrenamentului. La începutul anului 2026, peste 200.000 de soldați ucraineni erau înregistrați ca absenți fără permisiune.

Armata ucraineană a început însă să ia măsuri pentru a rezolva aceste probleme la mijlocul anului 2025. Anterior, cel mai înalt nivel de formațiune tactică din armata ucraineană era brigada. În 2025, Ucraina a înființat peste o duzină de „corpuri” de armată, fiecare fiind responsabil de mai multe brigăzi subordonate. Corpurile au primit, de asemenea, sarcina de a asigura instruirea, astfel încât trupele să fie instruite de cei care le vor conduce în luptă. Deși acest proces este încă în curs de implementare, el a îmbunătățit deja calitatea instruirii și i-a descurajat pe noii soldați să dezerteze. Unele unități ucrainene au trecut, de asemenea, de la o instruire de bază de cinci săptămâni la una de opt săptămâni, pregătind mai bine soldații înainte de a fi trimiși în luptă.

Armata ucraineană a depășit dificultățile legate de efectivele militare. În același timp, o serie de unități ucrainene au început să integreze mai bine infanteria, sistemele fără pilot, artileria și blindatele. Pe linia frontului, acestea au reușit să domine rușii în anumite perioade, ceea ce a permis rotația trupelor și chiar câștiguri ofensive. Aceste tactici combinate au ajutat forțele ucrainene să înregistreze avansuri la Kupiansk în toamna anului 2025 și la Huliaipole în primăvara anului 2026. Mai important, ucrainenii au menținut un raport favorabil al pierderilor, pierzând mai puțini soldați decât rușii, chiar și atunci când se aflau în ofensivă. Unitățile ucrainene de UAV au devenit, de asemenea, mai capabile să se angajeze în ceea ce armata ucraineană numește „lovitură de mijloc”, atacând ținte logistice rusești la o distanță de până la 60 de mile de linia frontului. Densitatea crescândă a sistemelor ucrainene de recunoaștere și lovire pe câmpul de luptă îngreunează forțelor ruse încercarea de a se infiltra în liniile ucrainene și de a fi realimentate. Acest lucru limitează puterea de luptă pe care Rusia o poate concentra în orice punct de pe linia frontului, reducând presiunea asupra unităților ucrainene.

Combinația dintre reforme, competența tactică crescândă și îmbunătățirea instruirii a permis armatei ucrainene să inverseze declinul care a caracterizat anul 2024 și o mare parte din 2025. În primele luni ale anului 2026, s-a înregistrat un aflux net pozitiv de personal nou în unitățile de luptă. Deocamdată, aceste câștiguri sunt fragile.

Pe măsură ce vegetația se îngroașă odată cu trecerea de la primăvară la vară, trupele ruse vor avea mai multe ocazii să se infiltreze și să exercite presiune asupra pozițiilor ucrainene. În timp ce unele unități ucrainene dau dovadă de o mai bună competență tactică, alte brigăzi continuă să se confrunte cu dificultăți. Cu toate acestea, există motive să credem că schimbările adoptate de armata ucraineană în ultimul an nu vor face decât să o consolideze și mai mult în anul care urmează.

Maturizarea noului corp de armată ar trebui să contribuie la răspândirea celor mai bune practici în beneficiul brigăzilor care se confruntă cu dificultăți. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat, de asemenea, reforme ale sistemului de mobilizare și ale condițiilor de serviciu, care ar trebui să contribuie la asigurarea faptului că un număr mai mare de personal mobilizat ajunge în unitățile de luptă. Aceste reforme includ salarii mai bune, o durată definită a serviciului și restructurarea instruirii și a procesului prin care personalul este mobilizat. Luptele intense continuă, dar armata ucraineană a depășit dificultățile legate de efectivele de personal și devine din ce în ce mai competentă din punct de vedere tactic în combinarea noilor instrumente de război cu cele vechi.

Necazurile Rusiei

În contrast cu îmbunătățirile subtile, dar pozitive, ale stării armatei ucrainene, forțele ruse au început să înregistreze o scădere a performanțelor pe câmpul de luptă. Acest lucru este rezultatul confluenței mai multor factori. Pe parcursul anilor 2024 și 2025, avantajele Rusiei pe câmpul de luptă au provenit din mobilizarea de către Moscova a unor rezerve uriașe de efective și din utilizarea integrată a puterii de foc de către armata rusă, care, împreună, au impus forțelor ucrainene o uzură constantă. În teorie, având în vedere că recrutările rusești au depășit pierderile rusești, Kremlinul ar fi putut supune o parte din trupe unei perioade de instruire mai îndelungate, ridicând calitatea generală a forței. În schimb, comandamentul rus a părut mulțumit să accepte pierderi masive și susținute, aruncând trupe cu o instruire de între două zile și două săptămâni împotriva pozițiilor ucrainene. Acest lucru a dus la aproximativ 23.000 de victime rusești în fiecare lună pe tot parcursul anului 2025.

Recrutarea rusă a ținut pasul cu pierderile în mare parte datorită stimulentelor financiare puternice oferite de Kremlin, inclusiv salarii semnificative și iertarea datoriilor. Deși această abordare s-a dovedit a fi o modalitate eficientă de a atrage noi soldați necalificați, ea nu a atras un număr corespunzător de specialiști tehnici care pot obține salarii rezonabile în economia civilă sau militar-industrială. Armata rusă, de exemplu, este cu mult sub obiectivele sale de recrutare pentru operatorii de drone.

Conflictul din Ucraina le-a oferit aliaților Kievului, inclusiv Statelor Unite, o serie de lecții importante despre războiul modern.

Salariul, ca motiv principal pentru a intra în armată, a dus, de asemenea, la o acumulare de personal în unitățile rusești care dorește să evite luptele. Ofițerii acceptă mită de la soldații care nu vor să participe la un asalt.

Între timp, soldații care încalcă tot mai numeroasele ordine contradictorii ale armatei ruse sunt pedepsiți prin trimiterea lor în misiuni de asalt. Această abordare intransigentă afectează adesea trupe importante de sprijin, precum cele responsabile de logistică, care au încălcat regulamentele. Într-o forță în care logistica este coordonată în mare parte prin aplicația de socializare Telegram, dar în care Telegram este interzis, un logistician conștiincios riscă foarte mult să fie oprit de poliția militară și fie să fie șantajat pentru bani, fie să fie repartizat la unitățile de asalt.

Performanța de luptă a rușilor este în scădere. Rezultatul, de-a lungul timpului, a fost o acumulare de soldați conectați și care extorchează bani la eșaloanele intermediare, cum ar fi regimentul, și o golire a personalului cu experiență profesională în unitățile subordonate, pe măsură ce aceștia sunt uciși sau răniți în încercările de asalt. Lipsa de calitate la nivelurile inferioare a dus la o deteriorare a performanței și la incapacitatea de a executa planuri sau ordine. Mulți ofițeri au fost promovați pe teren, fără a fi urmat o pregătire aprofundată de ofițer, iar sarcina lor principală a fost să-și pregătească psihologic soldații pentru atacuri, mai degrabă decât să planifice și să execute atacuri competente.

În anii anteriori, efectul devastator al artileriei ruse, al atacurilor cu drone și al bombelor planante a compensat performanța slabă a infanteriei ruse.

Însă câmpul de luptă arată și funcționează acum cu totul altfel decât își imaginează de obicei planificatorii militari ruși. Astăzi, câmpul de luptă nu constă atât de mult în linii de front opuse, cât într-o centură de teritoriu disputat, lată de aproximativ 18 mile, în care ambele părți sunt amestecate. Instrumentele cartografice pe care le folosesc planificatorii ruși nu sunt potrivite pentru a reflecta cu exactitate modul în care luptă forțele. Rezultatul este o divergență între ceea ce planificatorii ruși cartografiază și ordinele care pot fi efectiv executate. Acest lucru a dus la o ineficiență crescândă în coordonarea atacurilor.

Nici ofițerii de la nivelurile inferioare nu știu neapărat cum să execute ordinele pe care le primesc. Mai mult, ofițerii de nivel intermediar sunt încurajați să raporteze succesul către superiorii lor. Acești factori au dus la o discrepanță crescândă între locul în care comandanții ruși de rang înalt cred că se află trupele lor și realitatea de pe teren. Drept urmare, armata rusă face în mod obișnuit greșeli în alocarea resurselor de artilerie și drone și emite o serie de ordine, bazate pe informații eronate, care nu pot fi executate. Pe scurt, forțele ruse sunt din ce în ce mai incapabile să transforme planurile în operațiuni militare, ceea ce duce la o slăbire corespunzătoare a atacurilor lor.

Încredere fără complacere

Tendințele combinate ale coeziunii ucrainene în creștere și ale degenerării unităților de luptă ruse ar putea da impresia că un rezultat favorabil pentru Ucraina este acum inevitabil. Acest lucru este departe de a fi adevărat.

Armata rusă dispune în continuare de peste 600.000 de soldați care atacă Ucraina și nu se confruntă cu lipsă de muniție, datorită vastului său complex militar-industrial. Dronele și bombele planante rusești continuă să pună în dificultate logistica ucraineană, în timp ce infanteria rusă continuă să sondeze pozițiile ucrainene pentru a găsi și a exploata breșele. Apărarea aeriană ucraineană, din ce în ce mai redusă, atrage tot mai multe atacuri rusești cu drone și rachete de croazieră pe întreg teritoriul Ucrainei.

Armata ucraineană este nevoită să lupte din greu pentru a-și menține pozițiile și, în unele sectoare, cum ar fi Kostyantynivka, pierde teritoriu. Trupele ucrainene sunt poate mai optimiste, dar rămân obosite. Deși unele unități ucrainene au demonstrat o îmbunătățire majoră a performanțelor lor de luptă, există și unele brigăzi care au în mod constant performanțe slabe. Trupele ruse sunt, de asemenea, periculos de aproape de orașe-cheie ucrainene, precum Zaporizhzhia, în sudul țării. Situația tactică imediată poate fi favorabilă Ucrainei, dar marja de eroare rămâne redusă.

Cu toate acestea, Rusia nu este pe cale să finalizeze ocuparea Donbasului până la sfârșitul anului, așa cum a mandatat Kremlinul. Fără o reorganizare semnificativă a forțelor ruse, nu este clar dacă Moscova ar putea atinge acest obiectiv nici în 2027. Războiul își face simțite efectele, iar efortul militar rus se află în dificultate.

Partenerii Ucrainei trebuie să continue să exercite o presiune suficientă asupra Rusiei. Nu există, deocamdată, niciun indiciu că președintele rus Vladimir Putin și-ar fi schimbat opinia potrivit căreia Ucraina nu ar trebui să existe ca țară independentă sau că nu mai dorește să o subjuge. Totuși, Putin a demonstrat că este receptiv la realitățile de pe câmpul de luptă atunci când nu le poate ignora, cum s-a întâmplat în 2022, când forțele ruse s-au retras din Kiev și Herson. Prin urmare, întrebarea este cum va reacționa Kremlinul atunci când va conștientiza că perspectivele sale pe câmpul de luptă se întunecă.

Marele risc este ca Kremlinul să escaladeze conflictul și să înceapă un proces mai concertat de mobilizare militară, permițând recrutarea forțată a specialiștilor de care armata rusă are nevoie, precum și a unei rezerve mari de forță de muncă. Acest lucru ar putea stimula câștigurile militare rusești în Ucraina, dar este plin de riscuri politice și economice pe plan intern. Banca centrală rusă avertizează deja că țara se confruntă cu o penurie majoră de forță de muncă. Având în vedere că armata rusă s-a degradat într-o asemenea măsură, nu este clar dacă forțele armate ar fi capabile să utilizeze în mod eficient o infuzie masivă de forță de muncă. Este probabil ca Kremlinul să analizeze consecințele unei astfel de acțiuni drastice. Armata a recomandat mobilizări mai ample în mai multe momente pe parcursul războiului, iar Putin s-a opus întotdeauna.

Zelenski a spus că Occidentul nu realizează încă amploarea ambițiilor expansioniste ale lui Vladimir Putin, care nu se va mulțumi doar să cucerească Ucraina.

O altă posibilitate este ca Kremlinul să suspende orice ofensivă majoră și să adopte o poziție mai defensivă, fără a oferi un armistițiu, dar continuând să bombardeze Ucraina cu drone și rachete balistice și de croazieră pe parcursul unei noi ierni. Putin ar putea considera că Rusia poate pur și simplu prelungi conflictul mai mult decât poate rezista Kievul. Însă această cale devine din ce în ce mai greu de urmat pentru Kremlin, pe măsură ce ucrainenii demonstrează capacitatea de a desfășura acțiuni ofensive mai eficiente. Utilizarea tot mai frecventă de către Ucraina a loviturilor de lungă distanță pentru a viza obiective importante pentru economia rusă va face, de asemenea, mai dificil pentru Moscova să ducă un război fără sfârșit.

Din foc, în apă

Dacă Ucraina poate consolida tendințele actuale în restul anului – cu propriile forțe în ascensiune și Rusia în dificultate – devine tot mai plauzibil ca Kievul și partenerii săi să poată convinge Moscova de meritele acceptării unui armistițiu necondiționat. Partenerii Ucrainei ar trebui să analizeze cu atenție modul în care această cale poate fi făcută atractivă pentru Kremlin, întrucât există multe „pilule otrăvite” care ar putea fi aruncate în acest proces și care l-ar încuraja pe Putin să prelungească și mai mult conflictul. Dar există, de asemenea, o oportunitate tot mai mare de a-l convinge pe Putin că un armistițiu este opțiunea sa cea mai puțin riscantă.

Acest lucru nu înseamnă că Putin și-ar abandona ostilitatea față de Ucraina. Însă Kremlinul s-ar putea convinge că un armistițiu reprezintă cea mai bună cale către obiectivele sale finale, având în vedere că, până în prezent, nu a reușit să le atingă pe câmpul de luptă. Putin ar trece, fără îndoială, la încercarea de a profita de fragilitatea politică și economică ulterioară a Ucrainei pentru a exercita presiune asupra Kievului. Iar această pauză ar putea permite Moscovei să remedieze unele dintre problemele armatei sale, lăsând Ucraina sub amenințarea unui nou atac în orice moment.

De mai bine de trei ani, Putin s-a bazat pe Serghei Kirienko pentru gestionarea aspectelor politice ale războiului din Ucraina.

Publicul ucrainean, la rândul său, ar saluta o pauză de la greutățile războiului. Dacă Ucraina și Rusia ar conveni asupra unui armistițiu, acesta ar constitui o realizare majoră pentru Kiev și ar oferi oportunitatea de a lucra în direcția unei păci durabile. De asemenea, ar implica foarte multe riscuri.

Populația ucraineană ar face presiuni asupra guvernului să demobilizeze sau, cel puțin, să înlocuiască soldații experimentați, dar epuizați de pe linia frontului, cu trupe mai proaspete, dar mai neexperimentate. După ani de stare de război, țara ar trebui să se confrunte brusc cu pagubele masive aduse industriilor și infrastructurii sale. Unitatea politică a țării s-ar fractura din cauza cererilor de organizare a alegerilor. Având impresia că amenințarea imediată din partea Rusiei se estompează, partenerii europeni ar putea deveni mai puțin generoși în ceea ce privește susținerea apărării Ucrainei. Pe scurt, țara s-ar afla într-o poziție vulnerabilă, iar Rusia ar găsi numeroase oportunități de a-și destabiliza vecinul.

Deși o încheiere cu succes a războiului este departe de a fi asigurată, aceasta reprezintă acum o posibilitate realistă. Pentru a spori probabilitatea unui astfel de rezultat, Kievul trebuie să-și consolideze în continuare apărarea, ducând la bun sfârșit reforma și restructurarea forțelor sale armate. Partenerii internaționali ai Ucrainei trebuie să exercite în continuare o presiune suficientă asupra Rusiei, continuând să înarmeze Ucraina și să impună sancțiuni economice Kremlinului. Riscurile politice și economice ale prelungirii pe termen nedeterminat a conflictului au început să influențeze procesul decizional al Kremlinului. Partenerii Ucrainei ar trebui să evalueze modul în care pot contribui la schimbarea calculelor Moscovei. Și este din ce în ce mai important ca Europa, având în vedere retragerea progresivă a Washingtonului de pe continent, să se gândească serios la modul în care poate obține o pace fragilă, în cazul în care se ajunge la un armistițiu. La urma urmei, un armistițiu este o condiție prealabilă necesară pentru securitatea și prosperitatea Ucrainei, dar nu le garantează, concluzionează analiza publicată de Foreign Affairs.

Editor : C.A.