Ucraina se pregătește de un schimb major de prizonieri cu Rusia. Budanov: Ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare

Ucraina și Rusia pregătesc un nou schimb de prizonieri de război, menținând deschis unul dintre puținele canale de dialog dintre Kiev și Moscova. Șeful Biroului Prezidențial ucrainean, Kirilo Budanov, spune că schimbul ar urma să aibă loc „foarte curând”, posibil chiar săptămâna viitoare.

Ucraina și Rusia pregătesc un nou schimb important de prizonieri de război, a anunțat duminică șeful Biroului Prezidențial ucrainean, Kirilo Budanov. Schimbul ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, a declarat el, transmite Kyiv Post.

„Ar trebui să se întâmple foarte repede, în viitorul apropiat. Cred că în cursul săptămânii viitoare”, a declarat Budanov, fără să ofere informații suplimentare despre data exactă sau amploarea posibilului schimb. La momentul publicării informației, Moscova nu confirmase independent pregătirea schimbului.

Unul dintre puținele canale de dialog rămase între Kiev și Moscova

Schimburile de prizonieri au rămas unul dintre puținele domenii în care Kievul și Moscova continuă să coopereze, chiar dacă eforturile mai ample pentru pace stagnează, declara Budanov pe 29 august.

El a afirmat, de asemenea, că războiul din Ucraina va continua aproape sigur pe parcursul iernii, respingând speranțele privind o încetare a focului în viitorul apropiat și susținând că refuzul Rusiei de a opri războiul face „nerealistă” orice înghețare imediată a conflictului.

Ultima revenire cunoscută a unor prizonieri ucraineni a avut loc pe 24 august, când Ucraina a adus acasă, prin Belarus, zece militari aflați în captivitate, potrivit RBC-Ukraine.

Eliberarea lor a reprezentat o etapă specială a unui schimb convenit între cele două părți. Toți cei zece luptaseră în sectorul Donețk și fuseseră anterior declarați dispăruți: doi dintre ei din 2024, iar ceilalți opt din 2025.

Cu doar două săptămâni înainte, pe 10 august, Ucraina și Rusia făcuseră un schimb de câte 103 prizonieri. Printre ucrainenii eliberați s-au numărat militari ai Forțelor Armate, Serviciului de Grăniceri și Gărzii Naționale care luptaseră la Mariupol și în alte regiuni.

În aprilie, Budanov anunțase pregătirea unui nou schimb, la scurt timp după ce Ucraina adusese acasă 182 de persoane în cadrul celui de-al 72-lea schimb de prizonieri.

Grupul era format din 175 de militari și șapte civili, mulți dintre ei aflați în captivitate din 2022, inclusiv apărători ai Mariupolului și ai Centralei Nucleare de la Cernobîl. Budanov declara atunci că un grup mai mare nu a putut fi repatriat imediat din cauza unor întârzieri birocratice pe care le-a atribuit părții ruse.

Cetățeni străini implicați în războiul Rusiei

Potrivit proiectului ucrainean „I Want to Live”, care îi ajută pe militarii ruși să se predea, unul din zece prizonieri de război aflați în Ucraina este cetățean străin. În septembrie, printre prizonierii ruși deținuți de Ucraina se numărau cetățeni din 55 de țări.

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Aproape 29.000 de cetățeni străini au semnat contracte cu forțele armate ruse de la începutul invaziei la scară largă, în 2022, ceea ce indică extinderea recrutărilor internaționale ale armatei ruse, care vizează în mod deliberat persoane vulnerabile economic din țări în curs de dezvoltare.

Rusia a semnat, de asemenea, un pact de apărare cu Coreea de Nord la 19 iunie 2024, iar cele două țări au recunoscut oficial, în aprilie 2025, desfășurarea de trupe nord-coreene.

De atunci, militarii nord-coreeni au continuat să fie desfășurați sau rotiți pe teritoriul Rusiei. Serviciile ucrainene de informații militare estimează că aproximativ 25.000 de militari nord-coreeni au servit până acum în Rusia.

La 29 iulie, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia se pregătește să primească încă 30.000 de militari nord-coreeni și mai multe lansatoare de rachete balistice. În august, Kievul a avertizat asupra unor noi desfășurări de trupe nord-coreene în Rusia, estimate la 8.500 de militari.

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Editor : M.I.