Noua dronă interceptoare testată de Ucraina a parcurs 122 de kilometri în recente teste în condiții de luptă, față de o rază de acțiune de 70 de kilometri estimată inițial. Aparatul poate atinge 300 km/h și este conceput pentru apărarea orașelor și a liniei frontului împotriva dronelor de atac Shahed și Geran.

Ucraina a testat o nouă dronă interceptoare capabilă să zboare pe o distanță de peste 120 de kilometri, în timp ce Kievul caută modalități mai ieftine de a distruge dronele rusești care îi atacă orașele și liniile frontului, relatează TVP World.

„Last Shadow T200” a atins o distanță de 122 de kilometri în timpul unor teste recente în condiții de luptă, depășind cu mult raza de 70 de kilometri estimată inițial, a declarat dezvoltatorul Ukrainska Bavovna pentru publicația ucraineană de apărare Militarnyi.

Aeronava a menținut o legătură video stabilă pe tot parcursul testului, potrivit companiei, ceea ce ar putea extinde distanța la care forțele ucrainene pot opera interceptorul.

T200 este proiectată pentru apărarea orașelor și pentru operațiuni de-a lungul liniei frontului împotriva unor ținte precum dronele de atac Shahed și Geran, momelile Gerbera și dronele Molniya, au declarat reprezentanții companiei pentru Militarnyi.

Drona are o viteză maximă declarată de 300 de kilometri pe oră, poate opera la altitudini de până la 5.000 de metri (16.400 de picioare) și poate rămâne în aer aproximativ o oră la viteza de croazieră.

Ukrainska Bavovna a început dezvoltarea interceptorului anul trecut, iar atât aeronava, cât și focosul acesteia au fost aprobate pentru utilizare de Ministerul ucrainean al Apărării.

Protecție împotriva falsificării semnalului

Aeronava este echipată cu o cameră mobilă, concepută pentru a îmbunătăți detectarea țintelor. Sistemul său video poate, de asemenea, să comute între canale și benzi de frecvență pentru a contracara Shtora, un sistem rusesc conceput pentru a perturba sau falsifica fluxurile video ale dronelor.

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Dezvoltatorii lucrează și la integrarea unui sistem automat de ghidare în faza terminală, care i-ar permite operatorului să fixeze o țintă înainte ca etapa finală a interceptării să fie preluată de dronă.

Structura aeronavei este produsă prin imprimare 3D, însă producătorul intenționează să treacă la turnare în următoarele luni, pentru a-i crește rezistența și pentru a permite reutilizarea dronei după mai multe aterizări.

Ucraina și-a extins rapid industria internă de drone după invazia rusă la scară largă din 2022, dezvoltând de la aparate de atac cu rază lungă de acțiune până la interceptoare din ce în ce mai sofisticate.

Dronele interceptoare sunt responsabile în prezent pentru aproximativ 40% dintre dronele rusești de tip Shahed și alte UAV-uri de atac cu rază lungă de acțiune doborâte de Ucraina.

Editor : M.I.