Live TV

Ucraina și Danemarca au finalizat primele componente ale sistemului antibalistic FREYJA. Anunțul lui Zelenski

Data publicării:
Rachetă lansată de sistemul Patriot.
Rachetă lansată de sistemul Patriot. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce este inițiativa de apărare antibalistică FREYJA

Ucraina a finalizat racheta și lansatorul pentru sistemul antibalistic FREYJA, iar Danemarca a construit radarul acestuia, a anunțat vineri președintele Volodimir Zelenski. Proiectul multinațional urmărește dezvoltarea unei alternative europene la sistemele americane Patriot și reducerea dependenței de tehnologia militară a SUA.

În cadrul unei conferințe de presă, Zelenski a declarat că a analizat progresele tehnice ale inițiativei comune de apărare antiaeriană în timpul consultărilor cu liderii celor cinci state nordice (N5): Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia.

„Am primit un raport privind radarul danez. Este prima componentă realizată de partenerii noștri care este gata. Și, în ansamblu, racheta noastră este pregătită. Acesta este cel mai important lucru”, a declarat Zelenski.

Președintele a explicat că Ucraina produce pe plan intern atât racheta interceptoare, cât și platforma de lansare, în timp ce statele partenere dezvoltă și furnizează celelalte componente radar, senzori și sisteme de comandă și control necesare integrării sistemului.

Pe lângă programul FREYJA, Zelenski și liderii N5 au analizat măsurile urgente de sprijin energetic pentru perioada iernii, consolidarea apărării antiaeriene și angajamentele multianuale în domeniul apărării. Președintele ucrainean a confirmat că cele cinci state nordice s-au angajat să mențină sprijinul financiar și militar pentru Ucraina și anul viitor.

Participanții au discutat și despre finanțarea mecanismului NATO Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), prin intermediul căruia aliații europeni achiziționează arme și muniții fabricate în Statele Unite pentru Ucraina.

Oficiali militari estonieni au confirmat că mai multe drone au lovit nava purtătoare de rachete Naro-Fominsk a Rusiei, în Marea Baltică, provocând victime în rândul echipajului și avariind sistemul de propulsie.

Zelenski a precizat că mecanismul PURL se confruntă în prezent cu un deficit de finanțare și are nevoie de noi contribuții financiare din partea guvernelor partenere.

Ce este inițiativa de apărare antibalistică FREYJA

Inițiat și coordonat de compania ucraineană din industria apărării FirePoint, programul FREYJA urmărește crearea unui scut antibalistic european integrat și dezvoltarea unor alternative ucrainene și europene la rachetele interceptoare ale sistemului american Patriot.

În septembrie, Zelenski și premierul norvegian Jonas Gahr Støre s-au întâlnit la Oslo cu reprezentanții conducerii FirePoint și ai unor importante companii europene din industria apărării, printre care Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener și Leonardo.

Discuțiile au vizat coordonarea producției industriale în Ucraina, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

Norvegia se numără printre principalii finanțatori ai apărării antiaeriene ucrainene, alocând pentru 2026 suma de 85 de miliarde de coroane norvegiene (9,2 miliarde de dolari) prin Programul de sprijin Nansen.

Din această sumă, 70 de miliarde de coroane (7,6 miliarde de dolari) sunt destinate ajutorului militar, iar guvernul de la Oslo a propus menținerea aceluiași nivel total de finanțare, de 85 de miliarde de coroane, și anul viitor.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
1
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
2
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Antti Hakkanen
3
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
4
Manifestația pro Georgescu din Capitală s-a mutat la Arestul Central. Important...
loto 2
5
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Digi Sport
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Zelenski acuză SpaceX că limitează comunicațiile militare ale Ucrainei din motive politice: „Nu credem că e o problemă tehnică”
hurezeanu2
Emil Hurezeanu: „Nu suntem spectaculoși în coregrafia noastră diplomatică, dar nu suntem nici obstrucționiști, nu creăm probleme”
IRELAND DUBLIN EU HEADS OF STATE OR GOVERNMENT INFORMAL MEETING
Cele cinci ţări care vor reprezenta Europa, alături de UE, la negocierile privind Ucraina
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan avertizează, la Dublin, asupra efectelor AI: Unele locuri de muncă vor dispărea, iar educația poate fi afectată
marine le pen vorbeste in parlament
Marine Le Pen este deschisă la o întâlnire cu Volodimir Zelenski, la Bruxelles: „Problema finanţării Ucrainei zguduie astăzi Europa”
Recomandările redacţiei
Aeroport SUA
Haos pe aeroporturile din SUA. Peste 12.500 de zboruri anulate în...
Viktor Orban
20 de milioane de dolari găsite îngropate în păduri din Ungaria: Un...
David Popovici
David Popovici face un nou apel către Guvern pentru plata banilor...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan a devenit socru mic. Fiica sa cea mare s-a căsătorit la...
Ultimele știri
Italia a amendat Meta cu 887 de milioane de dolari pentru accesarea fotografiilor şi videoclipurilor utilizatorilor Android fără consim
O analiză de sânge pentru depistarea cancerului de sân şi prezicerea riscului de recidivă a fost dezvoltată de cercetători
Mărturia unei femei aflate pe nava de croazieră lovită de un petrolier în SUA: „Apa a început să intre ca pe Titanic”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt magnet pentru noroc până pe 22 noiembrie. Atrag succesul la orice pas
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Fanatik.ro
Sabin Ilie a „explodat” în direct: „Sunt jucători care nu știu să stea în teren. Doamne, iartă-mă!”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Ruptură între MM Stoica și Gigi Mustață: „Acolo s-a pus capacul!” Ce spune despre Bogdan Apostu la FCSB
Adevărul
Avocata care a reprezentat România în procesul Roșia Montană, detalii din culisele bătăliei de 11 ani: „Toate...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Oana Pellea, critici la adresa lui Nicușor Dan, după controversele din ultimele zile: "Nu v-am votat ca să ne...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat! Cu un ”contract de 2,5 milioane de euro” pe masă, Nicolae Stanciu a ales și a semnat
Pro FM
Delia, piesă-manifest pentru femei: "Nu suntem flori, florile-s decor". Mesajul puternic a emoționat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Prietenele Courteney Cox și Lisa Kudrow, apariție rară împreună în public. Actrițele din „Friends”, la cină...
Adevarul
Putin vrea ca NATO să-și retragă trupele din Polonia și țările baltice. Condițiile Rusiei pentru încheierea...
Newsweek
Ce bani au pierdut la pensie în ultimii 2 ani pensionarii din cauza inflației? Sumele ajung la 1.000 lei/lună
Digi FM
La 42 de ani, Avril Lavigne a devenit pentru prima dată mamă. Imaginile postate de artistă au strâns peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un singur antrenament pe săptămână poate fi aproape la fel de eficient ca trei. Metoda care ajută la...
Digi Animal World
Imagini virale într-un autobuz din SUA. Doi cai au urcat printre pasageri și au traversat vehiculul
Film Now
"Sunt multe lucruri despre care nu putem vorbi". Fiul lui Jack Nicholson, dezvăluiri despre relația cu tatăl...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...