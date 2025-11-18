Live TV

Ucraina şi FMI au început negocierile pentru un nou program de finanţare. Care sunt prioritățile discutate

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy rencontre Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, lors de sa visite officielle à Washington
Foto: Kristalina Georgieva (dr) și Volodimir Zelenski (st). Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Liderii Ministerului Finanţelor din Ucraina, ai Băncii Naţionale a Ucrainei şi experţi ai Fondului Monetar Internaţional au început discuţiile privind un nou program de cooperare financiară, a anunţat Ministerul Finanţelor, pe site-ul web, potrivit Ukrinform.

Se menţionează că negocierile se concentrează pe obiectivele cheie ale politicii economice a statului. În special, acestea se referă la politica fiscală şi monetară menită să menţină stabilitatea macrofinanciară, precum şi la un set de reforme structurale.

Printre priorităţi se numără consolidarea guvernanţei, combaterea corupţiei şi crearea condiţiilor pentru o creştere economică durabilă.

„Ne aşteptăm la o săptămână de discuţii productive cu personalul FMI. Noul program va contribui la satisfacerea nevoilor bugetare ale Ucrainei pe termen mediu şi va sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale menite să asigure redresarea economică şi integrarea europeană. Sunt recunoscător FMI pentru sprijinul şi expertiza sa continuă, care contribuie la consolidarea rezilienţei economice şi financiare a Ucrainei”, a declarat Sergii Marchenko, ministrul finanţelor al Ucrainei.

Misiunea FMI condusă de Gavin Gray a început să lucreze în Ucraina pe 17 noiembrie cu reprezentanţii guvernului pentru lansarea unui nou program Extended Fund Facility (EFF).

Bugetul de stat al Ucrainei a primit nouă tranşe în cadrul actualului program EFF al FMI, în valoare totală de aproximativ 10,6 miliarde de dolari.

În septembrie, guvernul ucrainean a solicitat oficial FMI să lanseze un nou program de finanţare.

Fără banii din activele rusești înghețate, Ucraina se apropie de colaps financiar. Cum afectează disputele din UE economia Kievului

