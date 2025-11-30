Live TV

Ucraina şi Norvegia vor produce în comun drone, începând din 2026. Mesajul transmis de ministrul ucrainean al Apărării

Rata de succes a sistemului DWS-1 a fost de 100% în timpul testelor. Ucraina va fi prima țară care folosește o astfel de tehnologie într-un război real. Captură foto: X

Ucraina și Norvegia au convenit să producă în comun drone, linia de producție pilot urmând să fie lansată în 2026, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, pe 30 noiembrie. Şmîhal a făcut anunțul după semnarea unui acord în acest sens cu omologul său norvegian, Tore O. Sandvik. Anunțul marchează aprofundarea relațiilor dintre Kiev și Oslo, în contextul în care Ucraina încearcă să-și extindă industria de apărare internă, pe fondul invaziei rusești în plină desfășurare și al reducerea sprijinului militar din partea Statelor Unite, precizează Kyiv Independent.

În timp ce Ucraina va împărtăși experiența și inovațiile sale, Norvegia va oferi o „bază de producție solidă, precum și cooperare în domeniul cercetării și dezvoltării cu instituții norvegiene de prim rang”, a menționat ministrul ucrainean al Apărării.

Dronele au devenit un instrument din ce în ce mai important pe câmpurile de luptă ucrainene, fiind utilizate atât de Ucraina, cât și de Rusia pentru operațiuni de primă linie și atacuri de lungă distanță.

Kievul poartă, de asemenea, discuții cu Marea Britanie privind producția a 2.000 de drone interceptor pe lună, iar Londra s-a angajat să finanțeze „mii” de drone de atac de lungă distanță pentru Ucraina.

Șmîhal nu a specificat ce tip de drone va produce Ucraina în cooperare cu Norvegia.

În iunie, Oslo a anunțat că va dona aproximativ 6,7 miliarde de coroane norvegiene (n.r. 660 de milioane de dolari) coaliției maritime conduse de Marea Britanie pentru Kiev și va ajuta la producerea de drone navale în Ucraina.

Țara nordică intenționează, de asemenea, să aloce 7 miliarde de dolari anul viitor pentru a stimula sectorul apărării din Ucraina.

