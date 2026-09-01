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Ucraina susține că 2.500 de soldați ruși sunt blocați pe o fâșie îngustă de pământ către Marea Neagră: „A devenit o capcană pentru ei”

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tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Aprovizionarea, ținta atacurilor cu drone Avioanele NATO, mobilizate după atacul rusesc Moscova amenință cu un răspuns „devastator”

Ucraina afirmă că aproximativ 2.500 de soldați ruși sunt blocați pe limba de nisip Kinburn, o fâșie îngustă de teren care înaintează în Marea Neagră, și că atacurile cu drone au redus capacitatea Moscovei de a-i aproviziona cu muniție și alimente. În paralel, Rusia amenință cu un răspuns „devastator” în regiunea baltică, în timp ce tensiunile militare din estul Europei continuă să crească, anunță The Independent.

Forțele ucrainene susțin că au încolțit aproximativ 2.500 de militari ruși pe limba de nisip Kinburn, o fâșie îngustă de teren care se întinde din regiunea ucraineană Mykolaiv către Marea Neagră. Informația a fost prezentată de comandanți ucraineni în cadrul podcastului „Crimea.Realities”, realizat de Radio Free Europe/Radio Liberty, și preluată de United24.

Potrivit unui comandant ucrainean de recunoaștere, cunoscut sub indicativul „Yava”, dronele ucrainene atacă în mod constant rutele prin care trupele ruse încearcă să primească muniție și alimente.

„În comunicațiile interceptate, ei strigă că nu pot organiza logistica, că nu vor să meargă acolo pentru că asta înseamnă moarte”, a afirmat comandantul. „Limba de nisip a devenit o capcană pentru ei”, a spus „Yava”.

Aprovizionarea, ținta atacurilor cu drone

Potrivit informațiilor prezentate de partea ucraineană, dificultățile logistice ale forțelor ruse s-au accentuat pe măsură ce dronele au început să vizeze livrările către pozițiile de pe Kinburn.

Izolarea unei forțe atât de mari pe o fâșie îngustă de teren face aprovizionarea deosebit de dificilă, iar atacurile asupra rutelor logistice pot limita accesul militarilor la muniție, alimente și alte resurse necesare menținerii pozițiilor.

Afirmațiile privind numărul militarilor ruși blocați pe Kinburn și situația lor logistică nu au fost confirmate independent.

Avioanele NATO, mobilizate după atacul rusesc

În același timp, tensiunile militare din regiune s-au amplificat după un nou atac aerian rusesc asupra Ucrainei.

Avioane de vânătoare ale NATO au fost mobilizate marți dimineață în Europa de Est, în timp ce Rusia desfășura un nou atac asupra teritoriului ucrainean. Atacul s-a soldat cu cel puțin 12 morți în regiunea Kievului, potrivit autorităților ucrainene.

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Misiunea de poliție aeriană a Alianței din Țările Baltice a anunțat că a reacționat la situație.

Finlanda și Letonia au impus, de asemenea, restricții asupra traficului aerian și maritim în apropierea Rusiei, în timp ce atacurile rusești asupra Ucrainei erau în desfășurare.

Moscova amenință cu un răspuns „devastator”

Pe fondul acestor evoluții, Moscova a lansat noi avertismente privind situația din regiunea baltică.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat marți că Rusia este pregătită să răspundă dur oricărei acțiuni pe care o consideră ostilă în regiune.

„În cazul unei noi escaladări a situației politico-militare din regiunea baltică, trebuie subliniat încă o dată: răspunsul Rusiei față de instigatorii unor acțiuni nesăbuite împotriva Rusiei va fi decisiv”, a declarat Zaharova în cadrul conferinței de presă săptămânale.

Oficialul rus a transmis și o amenințare directă la adresa celor pe care Moscova îi consideră responsabili pentru o eventuală escaladare. „Și trebuie să știe acest lucru - va fi devastator pentru ei”, a adăugat Zaharova.

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Editor : C.A.

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