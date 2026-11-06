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Ucraina trebuie să facă parte din arhitectura de securitate a Europei, afirmă şefa politicii externe a UE

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kaja kallas profimedia
Kaja Kallas. Foto: Profimedia
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Preşedintele rus Vladimir Putin nu are drept de veto în chestiunile legate de securitatea europeană, iar Ucraina trebuie să fie pe deplin integrată în arhitectura de securitate a Europei, a declarat vineri şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează Reuters.

„Avem deja o arhitectură de securitate europeană. NATO şi Uniunea Europeană au, fiecare, rolul lor. Trebuie să ne asigurăm că Ucraina este integrată în această arhitectură”, a spus ea la Varşovia, alături de ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, şi de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha.

Kallas a adăugat că UE trebuie să joace un rol în elaborarea oricărui acord de pace şi a subliniat că actele ruseşti de sabotaj împotriva Europei trebuie să înceteze.

La rândul său, Sikorski a afirmat că trebuie să existe o încetare a focului înainte ca discuţiile de pace privind Ucraina să poată începe, adăugând că nicio soluţie la conflict nu ar trebui impusă Kievului fără acordul acestuia.

„Este esenţial, totuşi, să se respecte ordinea corectă a etapelor”, a spus el în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă.

„Mai întâi o încetare a focului, apoi discuţii despre o pace durabilă şi, abia după aceea, eventuale discuţii despre cum să se restabilească funcţionarea arhitecturii de securitate europene şi, poate, despre cum să se reintroducă regimurile de control al armamentului”, a adăugat Sikorski.

Potrivit şefului diplomaţiei poloneze, ar fi imposibil să se ajungă la un acord pentru oprirea războiului din Ucraina fără participarea Kievului şi a Europei, notează Reuters, citată de Agerpres.

„O înţelegere privind viitorul Ucrainei şi al Europei, făcută peste capetele noastre, nu ar fi doar nechibzuită, ci este, de fapt, imposibilă, deoarece Europa şi Ucraina au capacitatea de a acţiona în nume propriu”, a spus el.

Editor : Liviu Cojan

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