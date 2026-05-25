Ucraina va lansa o alternativă „low cost” la sistemul american Patriot, pentru interceptarea rachetelor balistice

Sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Foto: Shutterstock

Producătorul ucrainean de armament Fire Point a declarat că în acest moment colaborează cu firme din Europa la sistemul de apărare aeriană Freia, destinat interceptării rachetelor balistice, care se preconizează că va fi operațional încă de la sfârșitul anului 2026.

Producătorul ucrainean de armament Fire Point dezvoltă împreună cu Europa un nou sistem de apărare aeriană numit Freia, poziționându-l ca o alternativă mai ieftină la sistemul Patriot MIM-104 al SUA, a declarat luni coproprietarul și directorul general al companiei, Denys Shtilerman.

Shtilerman, vorbind la o audiere parlamentară, a spus că proiectul vizează crearea unui sistem de apărare aeriană capabil să intercepteze rachete balistice. El a spus că programul se află în prezent în faza de testare a prototipurilor de sisteme.

„Dacă totul merge bine, vom avea primele interceptări până la sfârșitul anului”, a spus Shtilerman.

Sistemul Patriot este esențial pentru apărarea Ucrainei împotriva rachetelor de mare viteză ale Rusiei, dar livrările din SUA sunt afectate de războiul din Iran.

Potrivit unui ofițer superior al Forțelor Aeriene Ucrainene, în luna martie, au fost lansate până la opt rachete pentru a doborî o singură dronă iraniană în Orientul Mijlociu, comparativ cu una sau două împotriva rachetelor rusești din Ucraina.

Ministerul Apărării din Ucraina a descris racheta PAC-3 de ultimă generație – estimată la un cost de aproximativ 4 milioane de dolari pe unitate – ca fiind „cel mai eficient interceptor” împotriva rachetelor rusești avansate într-un comunicat de presă.

Shtilerman a descris Freia ca un proiect european comun care implică Germania, Franța și Norvegia. El a spus că Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (RNBO), coordonează programul din partea ucraineană.

Rusia a declarat că lansează „lovituri sistematice” asupra industriei de apărare din Kiev, în urma unui presupus atac ucrainean asupra Starobilsk, pe care Ucraina îl neagă. Disputa s-a intensificat după ce atacul masiv al Rusiei asupra Kievului, desfășurat peste noapte cu 90 de rachete și 600 de drone, a ucis două persoane și a rănit 87, provocând pagube pe scară largă și o creștere a cererilor de despăgubiri pentru locuințe.

Shtilerman a declarat că proiectul funcționează prin acorduri interguvernamentale care permit producătorilor din domeniul apărării să semneze contracte separate pentru a produce componente individuale ale sistemului.

Shtilerman a prezentat pentru prima dată conceptul sistemului paneuropean de apărare aeriană Freia pe 14 mai. Sistemul se bazează pe racheta de interceptare FP-7, construită din materiale compozite și capabilă să atingă viteze între 1.500 și 2.000 de metri pe secundă.

Racheta este echipată cu un căutător infraroșu semi-activ, pe care inginerii ucraineni intenționează să îl creeze în cooperare cu Diehl Defence, producătorul german din spatele sistemului de apărare aeriană IRIS.

Sistemele radar potențiale pentru Freya includ Saab Giraffe 8A, Saab Giraffe 4A, Ground Master 400 și TRML-4D.

De asemenea, se preconizează că sistemul se va integra în rețeaua existentă de apărare aeriană și antirachetă a Ucrainei, utilizând protocolul Link-16 al NATO.

În martie, președintele Volodimir Zelenski declarase că Ucraina negociază cu două țări anonime pentru a găsi alternative la rachetele de apărare aeriană PAC-3 Patriot fabricate în SUA.

Atunci, el a declarat reporterilor că va dezvălui detalii doar după ce acestea vor fi finalizate.

