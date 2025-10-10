Live TV

Ucraina va primi sisteme Skyranger de la un gigant german din domeniul apărării

prototip Skyranger
Compania nu a dezvăluit numărul de sisteme care vor fi livrate Ucrainei. Foto: Profimedia

Gigantul german din domeniul apărării Rheinmetall va furniza Ucrainei sisteme Skyranger 35, în baza unui contract încheiat cu o țară din UE, a anunțat vineri, 10 octombrie, compania, relatează Kyiv Independent.

Livrarea răspunde nevoii urgente a Ucrainei de soluții rentabile de apărare aeriană, în contextul intensificării atacurilor cu drone ale Rusiei, care a lansat peste 450 de drone noaptea trecută.

Sistemul poate fi montat pe tancurile Leopard 1 și combină mobilitatea și protecția unui vehicul cu șenile cu eficacitatea unui sistem antiaerian bazat pe arme. Are o rază de acțiune de până la 4.000 de metri.

Contractul în valoare de „sute de milioane” este finanțat de un stat membru al UE, utilizând veniturile provenite din activele rusești înghețate, a declarat compania, fără a numi țara.

Compania nu a dezvăluit numărul de sisteme care vor fi livrate Ucrainei.

„Suntem recunoscători pentru încrederea pe care Ucraina ne-a acordat-o”, a declarat Armin Papperger, CEO al Rheinmetall. „Mulțumim, de asemenea, statului membru al UE pentru sprijinul acordat, care subliniază eforturile noastre continue de a sprijini Ucraina.”

Anunțul vine în contextul în care Rusia a lansat un atac cu drone și rachete la scară largă asupra Ucrainei, ucigând un copil și rănind cel puțin 24 de persoane, lăsând în același timp părți din Kiev fără electricitate și apă.

Atacurile fac parte din intensificarea campaniei aeriene a Rusiei care vizează infrastructura energetică a Ucrainei înaintea lunilor de iarnă. Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe atacuri cu drone pentru a ataca orașele ucrainene.

