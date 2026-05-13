Ucraina, vizată de Rusia cu peste 800 de drone: cel puțin șase morți. Cea mai lungă alertă de atac aerian în regiunea Cernăuți

Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone într-un atac de amploare desfăşurat miercuri în timpul zilei, care a ucis cel puţin şase persoane, la câteva ore după un alt atac masiv anterior, de asemenea soldat cu morţi. Totodată, armata ucraineană a interceptat mai multe drone deasupra regiunii Cernăuţi, în care trăieşte o importantă comunitate de etnici români, a declarat guvernatorul regiunii Cernăuţi, Ruslan Osipenco.

Atacurile au avut loc în timp ce Kievul şi Moscova şi-au reluat loviturile reciproce de la distanţă după un scurt armistiţiu şi în ciuda ultimei sugestii a lui Donald Trump că războiul s-ar putea încheia în curând, relatează The Guardian.

Observatorii ucraineni au detectat cel puţin opt salve de drone ruseşti, inclusiv unele care intrau din Belarus, ţinta aparentă fiind infrastructura critică a Kievului.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care se afla miercuri în vizită în România, a scris pe X: „De la miezul nopţii, au fost lansate deja cel puţin 800 de drone ruseşti, iar atacul este în curs, cu drone suplimentare care intră în spaţiul aerian al ţării noastre”. El a subliniat că Moscova a vizat regiunile vestice cele mai apropiate de graniţele cu ţările NATO.

Mai mult, Ruslan Osipenco a precizat că deasupra Cernăuţiului au fost identificate opt drone, dintre care şase au fost doborâte.

„Şase dintre ele au fost interceptate de forţele antiaeriene, iar altele două au părăsit spaţiul aerian al regiunii. Din fericire, s-au trecut fără pierderi umane şi materiale”, a scris pe pagina de Facebook, guvernatorul regiunii Cernăuţi.

Pentru populaţia din regiune, alertele de atac aerian au fost cele mai lungi de la începutul războiului.

„A fost cea mai lungă durată a alertei de atac aerian de la începutul războiului. Populaţia din Cernăuţi a fost alertată la 11.57. Alerta a fost ridicată la 18.58”, a declarat un lider al comunităţii româneşti din Cernăuţi.

Regiunea Cernăuţi este considerată una dintre cele mai sigure regiuni din Ucraina.

Potrivit liderului de la Kiev, atacurile anterioare ale Rusiei au vizat infrastructura rezidenţială şi feroviară a Ucrainei din regiunile centrală Dnipro şi nord-estică Harkov, infrastructura portuară din regiunea sudică Odesa şi instalaţiile energetice din regiunea centrală Poltava. El a spus că marţi au fost atacate 14 regiuni.

Ministrul de Externe al Ungariei, Anita Orban, a condamnat atacurile asupra regiunilor cu populaţie de etnie maghiară din vestul Ucrainei într-un videoclip postat pe Facebook. Ea a spus că acestea vor fi pe ordinea de zi a şedinţei inaugurale a cabinetului prim-ministrului Peter Magyar, care urma să aibă loc mai târziu.

Slovacia a anunţat că închide punctele de trecere a frontierei cu Ucraina din motive de securitate până la noi dispoziţii.

Raportul forţelor în război s-a schimbat în ultimele luni. Ucraina a trecut de la a cere ajutor internaţional pentru apărarea sa la a oferi altor ţări expertiză privind modul de contracarare a atacurilor cu drone, graţie tehnologiei sale de drone dezvoltate la nivel naţională. Atacurile cu drone şi rachete cu rază lungă de acţiune ale Ucrainei au perturbat instalaţiile energetice şi de producţie din interiorul Rusiei. Trei regiuni au raportat atacuri miercuri.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că a interceptat şi distrus 286 de drone ucrainene deasupra Rusiei, a peninsulei Crimeea anexate ilegal, a Mării Azov şi a Mării Negre.

Pe linia frontului de 1.250 km, avansul armatei ruse, mai mare şi mai bine echipată, a încetinit în fiecare lună începând din octombrie anul trecut, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului. Ofensiva de primăvară a Moscovei a eşuat, iar forţele sale au înregistrat luna trecută o pierdere netă de teritoriu pentru prima dată din 2024, a declarat think-tank-ul cu sediul la Washington.

„Nu numai că liniile defensive ucrainene rezistă, dar forţele ucrainene au reuşit să conteste iniţiativa tactică în mai multe zone ale liniei frontului, chiar dacă Rusia continuă să piardă un număr disproporţionat de oameni pentru a obţine câştiguri minime”, a declarat marţi ISW.

Trump a făcut marţi afirmaţii despre un progres în negocierile dintre Kiev şi Moscova, fără să dea prea multe detalii, declaraţiile sale venind în urma unor afirmaţii similare nefondate. „Chiar cred că sfârşitul războiului din Ucraina se apropie foarte mult", a declarat preşedintele SUA reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă pentru a pleca la Beijing. „Credeţi sau nu, se apropie”, a adăugat el.

Comentariile sale vin după declaraţiile făcute de Vladimir Putin în weekend, potrivit căruia invazia Rusiei în Ucraina s-ar putea apropia de sfârşit.

De asemenea, ultimele atacuri au avut loc la o zi după ce unul dintre principalii consilieri ai lui Zelenski, Andrii Iermak, a comparut în faţa unui tribunal din Kiev, după ce cele două agenţii anticorupţie din Ucraina l-au desemnat suspect într-un caz de spălare de bani.

El a fost un prieten apropiat al lui Zelenski timp de ani de zile şi a condus negocierile Ucrainei cu SUA până când o descindere anticorupţie la apartamentul său, în noiembrie anul trecut, l-a determinat să demisioneze.

Avocatul lui Iermak a descris ca nefondate acuzaţiile potrivit cărora fostul şef al biroului prezidenţial ar fi fost implicat într-un scandal de corupţie legat de un proiect imobiliar de lux în valoare de 10,5 milioane de dolari. Iermak a declarat reporterilor înaintea audierii: „Nu am nicio casă, am doar un apartament şi o maşină”, adăugând ulterior că va face comentarii după aceea.

