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Ucraina vrea să construiască depozite petroliere în Ungaria, pentru a le feri de atacurile Rusiei. Peter Magyar respinge proiectul

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Rezervor de combustibil la rafinăria Duna a companiei ungare MOL, în apropiere de Budapesta. Sursa foto: Profimedia Images
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Compania energetică ucraineană Naftogaz a anunțat semnarea unui memorandum cu grupul ungar MOL pentru construirea unor depozite petroliere în Ungaria, menite să protejeze rezervele de atacurile rusești. Premierul ungar Peter Magyar a respins însă proiectul, afirmând că acordul a fost încheiat fără participarea guvernului său și că „depozitul nu va fi construit”.

ACTUALIZARE 18.10: Premierul ungar Peter Magyar a dezminţit luni că pe teritoriul Ungariei vor fi construite depozite petroliere pentru Ucraina, după ce compania ucraineană Naftogaz a anunţat semnarea unui acord în acest sens cu cea ungară MOL, dar şeful guvernului de la Budapesta a anunţat între timp că el respinge acest acord, relatează agenţia EFE.

„Atât timp cât va exista un guvern al Tisza (partidul de guvernământ condus de Magyar n.red), nu va fi realizat” acest acord, a spus şeful guvernului ungar, după ce presa l-a întrebat despre acest subiect. „Depozitul (de petrol) nu va fi construit”, a insistat el, asigurând că nimeni nu trebuie să se teamă de implicaţiile unui astfel de proiect, pentru că nu-l va accepta.

Acordul pentru construirea acestor infrastructuri a fost semnat în timpul summitului Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, ce a fost găzduit vineri în Ucraina de preşedintele Volodimir Zelenski. Premierul ungar a precizat însă acum că semnarea acordului s-a realizat fără participarea guvernului său. El a adăugat că a discutat cu directorul companiei MOL, Zsolt Hernádi, care l-a informat că negocierile pentru respectivul proiect au început în timpul fostului guvern condus de Viktor Orban, cu participarea SUA.

Știre inițială

Directorul general al societăţii Naftogaz, Sergii Fedorenko, a justificat acest demers „în contextul atacurilor ruseşti constante asupra infrastructurii noastre petroliere”, situaţie care impune „diversificarea rutelor de aprovizionare şi crearea de capacităţi suplimentare de stocare în afara zonei de atacuri”.

Respectivele depozite petroliere vor fi construite în apropierea frontierei Ungariei cu Ucraina, pentru a fi astfel facilitate transporturile ulterioare de petrol către teritoriul ucrainean, scie Agerpres.

Acordul pentru construirea acestor infrastructuri a fost semnat în timpul summitului Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, ce a fost găzduit vineri în Ucraina de preşedintele Volodimir Zelenski.

Deşi situaţia minorităţii maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia rămâne o temă conflictuală în relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina, cele două ţări şi-au reluat cooperarea după ce fostul premier ungar, Viktor Orban, care a menţinut relaţii apropiate cu Rusia, a pierdut alegerile din aprilie în faţa actualului şef al guvernului, Peter Magyar.

Editor : M.I.

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