Ucraina vrea să cumpere 150 de avioane Gripen din Suedia: „Pentru armata noastră sunt o prioritate"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi premierul suedez Ulf Kristersson au semnat miercuri la Linkoping, în Suedia, o scrisoare de intenţie care prevede achiziţionarea de către Kiev a 100 până la 150 de avioane de vânătoare Gripen de ultimă generaţie.

Într-un hangar de pe aeroportul din Linkoping, oraş în care se află sediul grupului suedez de apărare Saab, producătorul avioanelor Gripen, Kristersson a declarat că scrisoarea de intenţie a creat condiţiile pentru "un contract foarte important în domeniul industriei apărării".

"Probabil că între 100 şi 150 de avioane de vânătoare Gripen, model E, încep să fie fabricate acum, pentru a pune bazele unei noi forţe aeriene ucrainene, mai puternice", a spus Kristersson, alături de care s-a aflat preşedintele ucrainean, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Livrarea primelor aeronave ar putea avea loc "în următorii trei ani", a declarat şeful guvernului suedez.

"Pentru armata noastră, Gripen sunt o prioritate", a declarat Volodimir Zelenski.

Anul trecut, Suedia şi-a suspendat proiectul de a trimite avioane de vânătoare Gripen Ucrainei, ca răspuns la o solicitare din partea unor ţări partenere care doreau să dea prioritate avioanelor americane F-16.

