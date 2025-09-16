Live TV

Ucrainenii, reticenți față de acordul de pace care îngheață linia frontului cu sprijinul garanțiilor occidentale, arată un sondaj

Data publicării:
Ucraina victorie
Foto Profimedia

Aproximativ 74% dintre ucraineni ar accepta un acord de pace care să înghețe ostilitățile de-a lungul actualei linii de front și care să fie susținut de garanții de securitate occidentale, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 16 septembrie. 18% dintre respondenți au declarat că ar putea „accepta cu ușurință” această opțiune, 56% au spus că ar fi dificil, dar acceptabil, în timp ce 15% au exclus-o complet, potrivit sondajului, citat de Kyiv Independent.

Planul, bazat pe propunerile partenerilor europeni și ale Kievului și simplificat de KIIS în scopul sondajului, ar implica acceptarea de facto a ocupației ruse fără recunoașterea oficială. În prezent, Rusia ocupă aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei în sud și est, inclusiv Crimeea, aproape toată regiunea Lugansk și mari părți din regiunile Donețk, Zaporojia și Herson.

Planul ar asigura, de asemenea, continuarea procesului de aderare a Ucrainei la UE, aprovizionarea constantă cu arme occidentale, închiderea spațiului aerian împotriva atacurilor rusești și menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Vestea vine în contextul în care eforturile depuse de luni de zile de SUA pentru negocierea unui acord de pace au dat puține rezultate, în timp ce Kremlinul continuă să respingă propunerea de încetare a focului și să impună cereri teritoriale.

Potrivit sondajului, 75% dintre ucraineni au declarat că propunerea de pace condiționată a Rusiei - care include retragerea completă a Ucrainei din regiunea Donețk și interzicerea aderării la NATO - ar fi „complet inacceptabilă”.

Doar 17% dintre respondenți au declarat că ar putea accepta cererile Rusiei, care includ și ridicarea sancțiunilor, acordarea statutului oficial limbii ruse în Ucraina, limitarea dimensiunii armatei ucrainene, recunoașterea oficială a dominației ruse asupra Crimeii și regiunii Donbas și acordarea Rusiei a unui rol în determinarea garanțiilor finale de securitate ale Kievului.

Sondajul a mai relevat că 74% dintre ucraineni cred că țara lor poate obține victoria cu sancțiuni mai severe împotriva Rusiei și cu sprijin internațional suficient. Cercetătorii KIIS au remarcat că acest indicator nu s-a schimbat semnificativ față de anul trecut.

Majoritatea ucrainenilor - 76% - cred, de asemenea, că Ucraina poate continua lupta împotriva Rusiei cu sprijinul european, chiar dacă SUA își retrag sprijinul.

Aproximativ 54% dintre respondenți au declarat că sunt gata să apere Ucraina cu arme în mână, în timp ce 38% au declarat că „nu sunt deloc pregătiți” sau „mai degrabă nu sunt pregătiți”.

Directorul KIIS, Anton Hrushetskyi, a declarat că rezultatele arată că „ucrainenii cred că rezistența Rusiei nu este fără speranță”. În același timp, „ucrainenii demonstrează disponibilitatea de a fi flexibili” și „sunt deschiși la dialog și la compromisuri dificile”, a adăugat el.

Sondajul a fost realizat între 2 și 14 septembrie, prin intermediul unor interviuri telefonice cu 1.023 de respondenți din teritoriile controlate de Ucraina.

