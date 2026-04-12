Ucrainenii și rușii au îndoieli că armistițiul de Paște, de 32 de ore, va duce la o pace durabilă. „Putin nu se va alege cu teritorii”

Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
Localnicii sunt sceptici

Autoritățile ucrainene au îndemnat vineri Rusia să prelungească armistițiul pe care l-a anunțat pentru Paștele ortodox din acest weekend și să reia negocierile pentru a pune capăt războiului, însă oamenii de pe străzile din Kiev și Moscova s-au arătat sceptici că acest demers ar putea duce la o pace durabilă. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi un armistițiu de 32 de ore, care va începe sâmbătă după-amiază și se va întinde pe toată durata Paștelui ortodox, până duminică la miezul nopții, precizează Reuters.

Președintele Volodimir Zelenski, care a propus în repetate rânduri un armistițiu de Paște, a declarat că Ucraina va respecta această măsură, pe care Moscova o respinsese anterior drept o „manevră de PR”.

„Oamenii au nevoie de un Paște fără amenințări și de un pas real către pace, iar Rusia are șansa să nu reia atacurile nici după Paște”, a spus Zelenski, într-o postare pe Internet vineri dimineața.

Ministrul de Externe Andrii Sybiha a declarat că Ucraina propune ca atacurile să nu fie reluate după Paște și a făcut o paralelă cu armistițiul de două săptămâni în conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran, anunțat marți.

„Credem că un armistițiu este strategia potrivită pentru a avansa eforturile diplomatice - fie că vorbim despre Orientul Mijlociu, fie despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus el.

Vineri, Kremlinul a declarat că armistițiul de Paște este o măsură umanitară temporară și că dorește un acord de pace permanent, nu un armistițiu, cerere pe care Ucraina a descris-o ca fiind o tactică de amânare. Armistițiile anterioare de acest fel au fost marcate de încălcări.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că vizita trimisului special al lui Putin pentru investiții în Statele Unite a avut un caracter economic și nu a semnalat reluarea negocierilor de pace mediate de SUA; derogările de la sancțiunile SUA privind petrolul rusesc expiră pe 11 aprilie.

Putin a declarat că Rusia ar fi dispusă să pună capăt ostilităților dacă Ucraina ar ceda restul regiunii industrializate din Donbas - aproximativ 6.000 de km² - pe care nu a reușit să o cucerească în cei peste patru ani de la invazia pe scară largă. Zelenski a declarat că acest lucru ar însemna o trădare a apărătorilor Ucrainei și că un agresor nu ar trebui să dicteze astfel de condiții.

Localnicii sunt sceptici

În mijlocul unei ninsori ușoare și a vremii de iarnă, de vineri dimineață de la Kiev, locuitorii erau sceptici că armistițiul ar putea contribui în vreun fel la ameliorarea situației lor. Mulți și-au exprimat ostilitatea față de liderul rus.

„El nu poate decât să facă promisiuni despre un oarecare armistițiu. Nimeni nu-i va ceda teritoriul nostru”, a spus Yuliia, în vârstă de 60 de ani, ghemuită sub o haină groasă, în timp ce termometrul de pe stradă indica 2 grade Celsius la Kiev.

Mai mulți trecători au menționat încălcări ale armistițiilor anterioare, cum ar fi cel de 30 de ore ordonat de Putin de Paște anul trecut.

Locuitorii din Moscova și-au exprimat un optimism prudent, dar au spus că se îndoiesc că armistițiul va duce la o pace durabilă.

„Deci, au convenit asupra unui armistițiu? Ei bine, să spunem așa: cu voia lui Dumnezeu, așa va fi”, a spus Irina, manager de vânzări în Moscova „Dar, până acum, nu există o senzație reală că lucrurile se vor îmbunătăți în curând.”

Galina, o profesoară, a spus că tânjește după pace. „Vreau doar ca toate acestea să se termine”, a spus ea.

