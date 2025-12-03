Live TV

Ucrainenii sunt gata să iasă în stradă dacă Kievul cedează teritorii, arată un sondaj. Procentul celor care vor pedepsirea lui Putin

Data publicării:
Kiev
Kiev. Foto Profimedia

51,4% dintre ucraineni au declarat că intenționează să participe la acțiuni de protest dacă Ucraina va face compromisuri inacceptabile în timpul negocierilor.

Datele sunt extrase din rezultatele sondajului realizat de Info Sapiens la comanda Centrului „Noua Europă”, relatează „European Truth”.

Conform datelor obținute, 44,3% dintre respondenți nu sunt dispuși să participe la proteste, iar 4,4% sunt indeciși.

În același timp, studiul arată cât de mult s-a schimbat percepția ucrainienilor asupra posibilelor concesii în ultimii ani.

40,2% dintre ucraineni consideră că renunțarea temporară la teritoriile ocupate este absolut inacceptabilă. Acum un an, 53,2% erau de această părere, iar cu un an înainte – 76,2%. Totuși, doar 5,1% dintre ucraineni consideră această concesie ca fiind acceptabilă.

Și mai puțini – doar 2% dintre ucraineni – sunt dispuși să recunoască legal teritoriile ocupate ca fiind rusești. 76,6% se opun categoric acestui lucru.

Procentul ucrainienilor care consideră absolut inadmisibilă refuzul aderării la NATO scade treptat – în prezent, 41,1% sunt de această părere (acum un an – 48,7%, iar acum doi ani – 56,9%).

Refuzul aderării la UE pare absolut inadmisibil pentru 51% dintre ucraineni, ceea ce reprezintă o creștere față de indicatorul de anul trecut (50,7%).

De asemenea, în ultimul an a crescut numărul ucrainienilor care consideră absolut inacceptabilă reducerea armatei (77,9% față de 74,5%), precum și acordarea limbii ruse statutul de a doua limbă oficială (73% față de 70,9%).

În schimb, a scăzut procentul ucrainienilor care consideră absolut inacceptabilă reducerea sumei reparațiilor din partea Federației Ruse (58,7% față de 62,2%), refuzul urmăririi penale a liderilor Federației Ruse și a criminalilor de război (65% față de 68,4%), precum și anularea sancțiunilor (64,1% față de 64,8%).

Studiul a fost realizat în perioada 5-26 noiembrie 2025. Eșantionul studiului – 1000 de respondenți.

Reamintim că Zelensky a declarat că intenționează să discute cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care s-au întâlnit pe 2 decembrie la Kremlin cu Vladimir Putin pentru a discuta despre încheierea războiului.

Comentând aceste negocieri, înaltul reprezentant al UE pentru politica externă și de securitate, Kaja Kallas, și-a exprimat îngrijorarea că, în timpul negocierilor pentru instaurarea păcii în Ucraina, cu participarea Statelor Unite și a Rusiei, presiunea principală va fi exercitată asupra Ucrainei, cu scopul de a o forța să facă concesii.

