UE a aprobat ajutorul de stat pentru prima centrală nucleară din Polonia. Donald Tusk: „Am asigurat întreaga sumă necesară”

Comisia Europeană a acceptat să permită Poloniei să acorde ajutor de stat pentru construirea primei centrale nucleare din țară, a anunțat marți premierul polonez Donald Tusk, relatează Reuters.

Comisia Europeană a confirmat că a aprobat ajutorul de stat. Polonia, care vrea să reducă dependența de cărbune, a ales Westinghouse Electric pentru a-și construi prima centrală nucleară pe coasta Mării Baltice. Polonia vrea să înceapă construcția primei unități a centralei în 2028 și să o termine în 2036.

Vom primi în curând confirmarea oficială a acordului Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru construirea unei centrale nucleare în Polonia", a declarat Tusk.

„Am asigurat întreaga sumă necesară, în valoare de 60 de miliarde de zloți (16,51 miliarde de dolari). În decembrie, adică în acest an, primele 4,6 miliarde de zloți în titluri de stat vor ajunge la entitatea interesată.”

Tusk a afirmat că acordul Comisiei Europene era o condiție necesară pentru lansarea programului nuclear polonez.

„Vom putea într-adevăr să începem construcția cu suficient elan, astfel încât energia electrică de la prima centrală nucleară din Polonia să poată fi furnizată cât mai repede posibil”, a afirmat el.

