Live TV

UE a aprobat ajutorul de stat pentru prima centrală nucleară din Polonia. Donald Tusk: „Am asigurat întreaga sumă necesară”

Data publicării:
polonia centrala nucleara
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Comisia Europeană a acceptat să permită Poloniei să acorde ajutor de stat pentru construirea primei centrale nucleare din țară, a anunțat marți premierul polonez Donald Tusk, relatează Reuters.

Comisia Europeană a confirmat că a aprobat ajutorul de stat. Polonia, care vrea să reducă dependența de cărbune, a ales Westinghouse Electric pentru a-și construi prima centrală nucleară pe coasta Mării Baltice. Polonia vrea să înceapă construcția primei unități a centralei în 2028 și să o termine în 2036.

Vom primi în curând confirmarea oficială a acordului Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru construirea unei centrale nucleare în Polonia", a declarat Tusk.

„Am asigurat întreaga sumă necesară, în valoare de 60 de miliarde de zloți (16,51 miliarde de dolari). În decembrie, adică în acest an, primele 4,6 miliarde de zloți în titluri de stat vor ajunge la entitatea interesată.”

Tusk a afirmat că acordul Comisiei Europene era o condiție necesară pentru lansarea programului nuclear polonez.

„Vom putea într-adevăr să începem construcția cu suficient elan, astfel încât energia electrică de la prima centrală nucleară din Polonia să poată fi furnizată cât mai repede posibil”, a afirmat el.

Citește și:

Polonia mai aprobă o finanțare pentru construirea primei sale centrale nucleare. Câți bani vor fi investiți

Polonia acordă autorizația de mediu pentru prima centrală nucleară a țării

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
Royal Navy track Russian submarine
4
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat
Digi Sport
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Comisia Europeană investighează din nou Google. Companiile media acuză pierderi din cauza AI
Meta
Meta a primit acordul UE pentru reducerea datelor personale folosite în publicitate. Evită astfel amenzi uriașe
Forțele poloneze, alături de militari NATO, desfășoară exercițiile militare „Iron Defender” pe un poligon din Wierzbiny, lângă Orzysz, Polonia.
„Trăim vremuri periculoase”. Cum se pregătește Polonia pentru un posibil război cu Rusia: 400.000 de cetățeni vor fi instruiți
Igor Rogov, spion rus arestat în Polonia
Demascat de propria soție. Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
industria auto masini
UE amână propunerile mult așteptate de sectorul auto care ar putea relaxa normele privind emisiile
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Nicușor Dan anunță de la Paris că Emmanuel Macron va vizita România...
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie...
ID317366_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD caută probe de „divorț” politic. Când ar putea avea loc...
donald trump
Donald Trump, atac virulent la adresa partenerilor europeni: „Nu vor...
Ultimele știri
Uniunea Europeană îi răspunde lui Donald Trump după ce liderul de la Casa Albă i-a cerut imperativ lui Zelenski să organizeze alegeri
Val de critici împotriva lui Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”
Extrema dreaptă franceză vrea să redeschidă bordelurile. Amenda uriașă pe care clientul unei prostituate o poate lua în prezent
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat...
Fanatik.ro
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv
Adevărul
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit: zona era închisă din cauza pericolului...
Playtech
De ce dozele de Coca-Cola sunt roșii, iar cele de Pepsi albastre. Răspunsul, unul banal
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i...
Newsweek
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au împodobit bradul împreună cu Tiago. Micuțul a insistat să înceapă magia...