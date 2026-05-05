Live TV

UE a testat activarea clauzei de apărare reciprocă, într-o simulare de atac hibrid la scară largă

Data publicării:
UE scut european aparare comisia europeana
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images

Reprezentanţi ai statelor membre ale Uniunii Europene au exersat luni activarea clauzei de apărare reciprocă, în cadrul unui exerciţiu de criză, în vederea pregătirii pentru un atac hibrid la scară mare, potrivit dpa.

Mai mulţi diplomaţi au declarat agenţiei citate că exerciţiul a implicat ambasadorii răspunzători de politica de securitate şi experţi din mai multe instituţii europene, notează Agerpres.

Rezultatele vor fi utilizate pentru pregătirea unui plan de consolidare a clauzei de apărare reciprocă a UE.

Din motive de confidenţialitate, nu s-au făcut publice informaţii detaliate despre exerciţiu; s-a confirmat doar că oficialii au lucrat cu un scenariu fictiv, dar realist pentru a testa dacă reacţia la criză şi coordonarea ar funcţiona în cazul unor atacuri hibride, care ar putea include zboruri ilegale ale unor drone, sabotaje şi atacuri informatice asupra reţelelor electrice.

În cadrul UE se fac de mai multă vreme planuri pentru întărirea clauzei menţionate. Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut eforturile în acest sens la Conferinţa de securitate de la Munchen, în februarie.

Obiectivul este reducerea dependenţei Europei de Statele Unite şi pregătirea pentru situaţii în care NATO nu ar putea acţiona, de exemplu din cauza unui veto american.

Diplomaţii au declarat pentru dpa că se pot imagina şi scenarii în care UE ar acţiona în paralel cu NATO, prin presiuni asupra unui adversar cu ajutorul politicilor comerciale sau al măsurilor diplomatice.

Articolul 42.7 al Tratatului Uniunii Europene - clauza de apărare reciprocă - prevede că, dacă un stat membru este victima unui atac armat pe teritoriul naţional, celelalte state membre sunt obligate să asigure ajutoare şi asistenţă prin orice mijloace disponibile. Formularea este mai puternică decât a Articolului 5 din tratatul NATO, care lasă la latitudinea membrilor alianţei modalitatea de a ajuta un alt stat semnatar, în cazul unui atac.

Clauza europeană a fost activată până acum o singură dată, după atacurile teroriste din 2015 de la Paris. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2025-12-13 232740
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
2
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
militari ucraineni
3
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două...
camioane autostrada
4
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan
Digi Sport
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Silhouette of the Russian president Vladimir Putin in profile against a cracked Ukrainian flag and rubble, symbolizing political tension, conflict
„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”. Temerea persistentă a Europei: „fereastra de oportunitate” a lui Vladimir Putin
mark rutte
Șeful NATO susține că europenii „au înțeles mesajul” lui Trump. Rutte: „A existat o oarecare dezamăgire din partea Statelor Unite”
soldati americani
Avertismentul unor lideri republicani după anunțul privind retragerea trupelor SUA din Germania: Transmite un semnal greșit lui Putin
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk avertizează: „Ultimul lucru de care avem nevoie este un conflict în cadrul NATO”
polonia nato armata steag GettyImages-477571552
NATO organizează în Polonia exerciții militare cu muniție reală. Scopul deplasării de trupe SUA din Germania
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Moțiunea de cenzură anti-Bolojan, ziua decisivă. Care e atmosfera la...
plenul parlamentului
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la...
fata care sta pe iarbă la soare
Cum se anunță vremea până pe 1 iunie. ANM a actualizat prognoza...
o mare parte din uraniul îmbogățit al Iranului este îngropat la Isfahan
„Cunoștințele nu pot fi distruse prin bombardamente”. Evaluarea...
Ultimele știri
Raluca Turcan: Moţiunea de cenzură, o anomalie, la fel ca tranzacţionarea voturilor la prezidenţiale de către PSD
Strategia lui Merz pentru a face față furiei lui Trump: „Nu renunț la eforturile de a îmbunătăți relațiile transatlantice”
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Fanatik.ro
Cornel Dinu, necruțător după ce a văzut schimbarea de la Dinamo: ”Rușine! O virgulă cu răhăței”
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Oana Gheorghiu a fost șefă la firma lui Nicușor Dan. Afacerea discretă a vicepremierului și legătura cu o...
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Oraşul din România în care se mănâncă peste 10.000 de shaorme pe zi. A bătut orice record din ţară, deşi nu...
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au făcut marele anunț, a doua zi după declarațiile lui Nicușor Dan: "Schimbare!"
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Zoe Kravitz și Harry Styles pregătesc două nunți spectaculoase și vor deja copii: „Relația a explodat de la 0...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Marțea Negră pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile dacă va cădea guvernul? Dar dacă supraviețuiește?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
Pisica ta te iubește cu adevărat? 10 semne clare care arată afecțiunea felinelor
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...