UE a testat activarea clauzei de apărare reciprocă, într-o simulare de atac hibrid la scară largă

Reprezentanţi ai statelor membre ale Uniunii Europene au exersat luni activarea clauzei de apărare reciprocă, în cadrul unui exerciţiu de criză, în vederea pregătirii pentru un atac hibrid la scară mare, potrivit dpa.

Mai mulţi diplomaţi au declarat agenţiei citate că exerciţiul a implicat ambasadorii răspunzători de politica de securitate şi experţi din mai multe instituţii europene, notează Agerpres.

Rezultatele vor fi utilizate pentru pregătirea unui plan de consolidare a clauzei de apărare reciprocă a UE.

Din motive de confidenţialitate, nu s-au făcut publice informaţii detaliate despre exerciţiu; s-a confirmat doar că oficialii au lucrat cu un scenariu fictiv, dar realist pentru a testa dacă reacţia la criză şi coordonarea ar funcţiona în cazul unor atacuri hibride, care ar putea include zboruri ilegale ale unor drone, sabotaje şi atacuri informatice asupra reţelelor electrice.

În cadrul UE se fac de mai multă vreme planuri pentru întărirea clauzei menţionate. Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut eforturile în acest sens la Conferinţa de securitate de la Munchen, în februarie.

Obiectivul este reducerea dependenţei Europei de Statele Unite şi pregătirea pentru situaţii în care NATO nu ar putea acţiona, de exemplu din cauza unui veto american.

Diplomaţii au declarat pentru dpa că se pot imagina şi scenarii în care UE ar acţiona în paralel cu NATO, prin presiuni asupra unui adversar cu ajutorul politicilor comerciale sau al măsurilor diplomatice.

Articolul 42.7 al Tratatului Uniunii Europene - clauza de apărare reciprocă - prevede că, dacă un stat membru este victima unui atac armat pe teritoriul naţional, celelalte state membre sunt obligate să asigure ajutoare şi asistenţă prin orice mijloace disponibile. Formularea este mai puternică decât a Articolului 5 din tratatul NATO, care lasă la latitudinea membrilor alianţei modalitatea de a ajuta un alt stat semnatar, în cazul unui atac.

Clauza europeană a fost activată până acum o singură dată, după atacurile teroriste din 2015 de la Paris.

