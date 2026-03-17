UE accelerează extinderea spre Est: Antonio Costa cere reforme pentru Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest

Antonio Costa, președintele Consiliului European. Foto: Profimedia

Extinderea către Balcanii Occidentali, Ucraina şi Republica Moldova este principala prioritate pentru Uniunea Europeană, dar trebuie să fie realizate numeroase reforme pentru a îndeplini toate criteriile de la Copenhaga întrucât extinderea este bazată pe merite, a afirmat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, relatează marţi Tanjug, citată de Agerpres.

În acelaşi timp, trebuie să avem sentimentul importanţei extinderii. Apoi, trebuie să ne uităm la reformele noastre interne, la ce trebuie să facem pe plan intern legat de asta, a declarat Costa pentru European Newsroom, într-un interviu publicat marţi, la care Tanjug a participat.

Şi apoi trebuie să gestionăm acest proces de extindere cu multă creativitate, fără a renunţa la criteriile noastre, la extinderea pe bază de merite, dar cu un mare sentiment al importanţei de a ne respecta angajamentele legate de asta. Contez pe colaborarea deplină a celor 27 de state membre şi a celor opt ţări candidate, a spus Antonio Costa, răspunzând unei întrebări privind posibilitatea ca unele ţări din Balcanii Occidentali să adere la UE până în 2030.

Întrebat de Tanjug dacă va susţine aderarea fără drept de veto, care este sprijinită de Albania şi Serbia, Costa a răspuns: Dacă te uiţi la precedentele şapte procese de extindere, în toate au existat unele clauze provizorii, clauze de integrare graduală şi, cu siguranţă, în viitoarea extindere, vom avea nevoie de un fel de perioadă de tranziţie.

Cel mai important obiectiv al nostru este de a ne menţine unitatea şi de a asigura unitatea în diversitate, a adăugat el.

Nu îmi plac expresii precum două viteze pe cercuri concentrice diferite, dar, în realitate, Uniunea noastră este deja o uniune cu geometrie diferită. Unele state membre nu sunt în spaţiul Schengen, altele nu sunt în zona euro, altele nu sunt nici în spaţiul Schengen, nici în zona euro şi, în viitor, ne putem imagina că unele state membre nu vor intra în toate aceste dimensiuni ale Uniunii imediat şi că unele membre care sunt deja în Uniune le vor permite să se retragă întrucât este clar că unele state membre nu mai sunt mulţumite de nivelul de integrare pe care l-am realizat, a adăugat Costa.

