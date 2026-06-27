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UE activează mecanismul de protecție civilă pentru Venezuela și trimite echipe de intervenție după cutremurele devastatoare

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salvatori din Franța
Membri ai Regimentului francez de instruire și intervenție al Protecției Civile (UIISC 7) și câini de salvare, pe Aeroportul Internațional Simón Bolívar din Maiquetía, Venezuela. Sursa foto: Profimedia Images
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Uniunea Europeană a început să trimită ajutoare în Venezuela prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă, ca răspuns la cutremurele cu magnitudini de 7,2 și 7,5 produse miercuri. Potrivit ONU, cel puțin 1.430 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 50.000 sunt în continuare date dispărute.

Până în prezent, 520 de salvatori din opt state membre ale Uniunii Europene - Cehia, Spania, Italia, Franța, Luxemburg, Germania, Portugalia și Țările de Jos - au fost mobilizați prin mecanismul european de protecție civilă, potrivit Euronews.

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UE a activat, de asemenea, serviciul său satelitar Copernicus în „modul de cartografiere de urgență”, care furnizează gratuit date și imagini utilizate în gestionarea dezastrelor naturale și provocate de om din întreaga lume.

Sâmbătă, primul avion al Forțelor Aeriene Italiene a aterizat în Venezuela, transportând echipe de salvare coordonate de Protecția Civilă și de Unitatea de Criză a Italiei. În plus, peste o sută de specialiști italieni, inclusiv medici și experți în operațiuni de căutare, vor acționa la fața locului în colaborare cu autoritățile locale și internaționale.

Potrivit ministrului italian al Apărării, Guido Crosetto, un al doilea avion este deja pregătit să plece spre Venezuela cu personal specializat suplimentar și pompieri.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat alocarea inițială a cinci milioane de euro pentru operațiunile de ajutorare, fondurile urmând să fie direcționate către Crucea Roșie, Caritas și Programul Alimentar Mondial.

Ministrul spaniol al Apărării a transmis pe platforma X că Unitatea Militară pentru Situații de Urgență „lucrează intens pentru a oferi asistența și capacitățile necesare în zona zero a cutremurului din Venezuela”.

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„Unitățile canine și personalul desfășurat în teren efectuează recunoașteri preliminare și participă la căutarea supraviețuitorilor”, a adăugat acesta.

Între timp, 85 de membri ai echipelor franceze de căutare și salvare au ajuns la Caracas, unde vor participa la operațiunile de intervenție. Și Forțele Aeriene Regale ale Marii Britanii contribuie la eforturile internaționale, pregătind transporturi cu ajutoare care urmează să fie trimise în Venezuela. Turcia a trimis două aeronave militare care transportă echipe de căutare și salvare, personal medical și ajutoare umanitare.

Cele două cutremure puternice au lovit regiunea Yaracuy din nordul Venezuelei la un interval de mai puțin de un minut, miercuri seară, provocând distrugeri fără precedent.

Editor : M.I.

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