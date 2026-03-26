UE acuză patru platforme pentru adulți că nu au reușit să împiedice accesul copiilor la conținutul lor

Comisia Europeană a declarat joi că patru platforme porno nu au reușit să împiedice accesul copiilor la conținut pornografic online, încălcând astfel normele digitale ale UE, scrie Politico.

Concluziile preliminare privind Pornhub, Stripchat, XNXX și XVideos arată că acestea nu au identificat și evaluat riscurile pentru minori, așa cum prevede Legea privind serviciile digitale (DSA). Solicitarea utilizatorilor de a-și declara singuri vârsta nu funcționează pentru a împiedica accesul copiilor la conținut pornografic, a afirmat Comisia.

„În ciuda mențiunii din Termenii și condițiile lor că serviciile sunt destinate exclusiv adulților, toate cele patru platforme permit minorilor să le acceseze printr-un simplu clic prin care confirmă că au peste 18 ani”, a precizat aceasta.

Concluziile sunt printre cele mai rapide emise în temeiul DSA, după ce ancheta a fost lansată în mai 2025. Platformele au acum dreptul de a accesa probele Comisiei și de a-și prezenta apărarea. Dacă opiniile Comisiei se confirmă, companiile riscă amenzi de până la 6% din veniturile lor anuale totale la nivel mondial.

Stripchat a refuzat să comenteze. Pornhub, XNXX și XVideos nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Concluziile apar în contextul în care UE testează un portofel de verificare a vârstei în șase țări, care ar putea permite utilizatorilor să dovedească că au peste 18 ani fără a dezvălui date personale.

Un înalt funcționar al Comisiei a declarat că această soluție „este cea mai bună metodă de verificare a vârstei care protejează confidențialitatea” disponibilă, în parte deoarece nu urmărește utilizatorii pe diferite platforme — semnalând că Comisia ar accepta implementarea acesteia ca o modalitate de a răspunde preocupărilor sale.

Funcționarul a spus însă că și alte soluții ar putea fi acceptabile.

Pornhub este deja implicat în proiectul pilot, a declarat un al doilea funcționar, confirmând raportarea anterioară a Politico.

Comisia a contestat, de asemenea, modul în care cele patru platforme au evaluat riscurile în rapoartele pe care sunt obligate să le depună anual. Acestea „au pus un accent disproporționat pe preocupările centrate pe afaceri, cum ar fi prejudiciul adus reputației, în loc să se concentreze pe riscurile sociale pentru minori”, a afirmat Comisia.

Comisia a aplicat anterior o singură amendă în temeiul DSA, împotriva platformei X a lui Elon Musk. Platforme precum AliExpress au ajuns la un acord pentru a remedia problemele identificate de Comisie.

