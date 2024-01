UE amenință să reducă la tăcere Ungaria dacă va bloca fondurile pentru Ucraina. „Orban pune la cale o revoluție internă” (Politico)

Există o vorbă în maghiară folosită atunci când lucrurile nu merg bine: „Este sub fundul broaștei.” Iar lucrurile cu siguranță vor fi sub fundul broaștei pentru Ungaria dacă premierul Viktor Orban încearcă să le strice planurile liderilor europeni, când se vor întâlni săptămâna viitoare pentru a aproba sprijinul financiar de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, înainte ca războiul împotriva Rusiei să intre în al treilea an, scrie Politico.

După mai mulți ani în care abordarea față de premierul ungar Viktor Orban a fost una blândă, diplomații europeni dau semne acum că „opțiunea nucleară” nu mai este de neconceput dacă liderul maghiar va sabota securitatea Ucrainei, o țară candidată la aderare în UE.

„Opțiunea nucleară” în acest caz presupune eliminarea Budapestei din procesul de votare la nivelul Uniunii Europene.

Dacă UE va apela la Articolul 7 – cea mai gravă sancțiune politică luată împotriva unui stat membru, care presupune suspendarea dreptului său la vot în cazul deciziilor UE – Orban ar fi cu adevărat sub fundul broaștei.

„Acea vorbă descrie exact unde se află încrederea dintre Orban și alți lideri”, a spus un oficial UE. Cinci oficiali și diplomați europeni au spus că țările din UE sunt pregătite să ia o decizie împotriva Budapestei care ar intra în istorie pentru un grup de lideri care își bazează de obicei deciziile pe coeziune și unanimitate.

„Dacă Orban chiar va bloca o înțelegere privind bugetul și cele 50 de miliarde de euro pentru Ucraina la summitul din februarie, folosirea Articolului 7 pentru a lăsa Ungaria fără drepturile sale de votare ar putea deveni o opțiune reală”, a spus un diplomat UE.

În decembrie, Orban a blocat efortul UE de a trimite ajutoare Ucrainei – un gest care a fost pe placul lui Putin. Orban a spus atunci că ar fi dispus să ridice veto-ul său doar dacă UE va dezgheța ajutorul financiar pentru Budapesta care a fost blocat din cauza nerespectării statului de drept în Ungaria.

În condițiile în care nici politicienii din America nu s-au pus încă de acord asupra continuării sprijinului financiar și militar pentru Ucraina, au apărut rapoarte potrivit cărora soldații ucraineni sunt în pericol să rămână fără muniție pe linia frontului.

Liderii europeni sunt cu atât mai motivați ca ajutorul pentru Ucraina să fie aprobat cât mai repede cu cât posibilitatea ca Donald Trump, cu a sa agendă pro-Kremlin, să se întoarcă la Casa Albă crește pe zi ce trece.

„E clar că șefi de stat și de guvern s-au săturat de Orban”, a spus Steven Van Hecke, profesor de politică la KU Leuven. „E timpul ca Orban să își dea seama că pericolul Articolului 7 există acum.”

Unele guverne din Europa Centrală și de Est se tem să invoce Articolul 7 de frică să nu ajungă cândva în aceeași situație în care se găsește Ungaria din cauza problemelor legate de statul de drept din propriile lor țări.

Prim-ministrul Robert Fico al Slovaciei este, probabil, necunoscuta cea mai mare, întrucât loialitatea sa față de UE în conflictul cu Orban este pusă la îndoială.

Răspunsul Budapestei: „Săpați groapa Uniunii Europene în acest fel”

Mai există, de asemenea, și riscul răzbunării din parte Ungariei. Suspendarea dreptului Budapestei de a vota în UE ar îndepărta Ungaria de UE încă și mai mult, potrivit lui Peter Kreko, director al Institutului Capitalului Politic din Budapesta.

Într-o dezbatere parlamentară de săptămâna trecută, parlamentarul maghiar Balázs Hidvéghi din partidul lui Orban a transmis Bruxellesului un mesaj dur: „Săpați groapa Uniunii Europene în acest fel. Treziți-vă și întoarceți-vă de pe această cale nebună.”

Orban a devenit tot mai izolat în ultimele luni: prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a adoptat poziții tot mai centriste în privința Rusiei și ajutorului pentru Ucraina, cu toate că se află la conducerea celui mai de dreapta guvern de la Benito Mussolini încoace.

În Olanda, partidul de extremă dreapta al lui Geert Wilders a câștigat ultimele alegeri, dar nu se știe încă dacă el se va alătura liderilor UE în calitate de premier, iar în Polonia, Orban a pierdut cel mai apropiat aliat al său după ce guvernul naționalist de la Varșovia a fost înfrânt în alegeri de opoziția proeuropeană.

„Există o adevărată ofensivă franceză pentru a rezolva problema Orban”. Foto: Profimedia Images

Emmanuel Macron, însă, a avut o altă abordare. În ultimele săptămâni, oficialii francezi s-au ferit să îl critice în public pe Orban și tacticile sale de șantaj.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat în decembrie pe Orban la Paris pentru o cină privată în încercarea de a-l vrăji pe liderul de la Budapesta. Potrivit mai multor oficiali francezi, aceștia au vizitat discret Budapesta în ultimele două săptămâni în încercarea de a îmbunătăți relațiile.

„Există o adevărată ofensivă franceză pentru a rezolva problema Orban”, a spus un fost diplomat francez care cunoaște politicile europene. „Dar marea întrebare este dacă poziția lui Orban este una principială sau este pregătit să negocieze.”

Marea bătălie a Europei cu Orban. „Noi vom fi ultimul stat membru care va ține ultimul pilon când totul se va prăbuși”

Europa riscă acum să piardă o bătălie mai mare cu Orban pe măsură ce el își normalizează alunecarea politică înspre extrema dreaptă, luând cu el mai mulți lideri și o parte din ideologia sa politică, potrivit diplomaților și oficialilor UE.

O mare parte din ideologia lui Orban, inclusiv politicile sale anti-imigranți, s-a strecurat deja în sistemul politic al Europei. În timp ce retorica anti-imigranți a fost criticată asupra de liderii UE acum un deceniu, ea se reflectă acum în pactul „istoric” privind migrația adoptat în decembrie – reguli de deportare mai stricte și proceduri pentru solicitanții de azil respinși.

Euroscepticul și prorusul Orban a spus încă de la începutul războiului din Ucraina că Kievul și Moscova trebuie să lucreze la o soluție negociată. După contraofensiva eșuată a Ucrainei și în lipsa oricărui semn că Kievul s-ar îndrepta spre victorie doi ani mai târziu, în Europa a apărut un sentiment de oboseală tot mai puternic.

„Orban pune la cale o revoluție internă”, a spus un alt oficial UE. Alți lideri de extremă dreapta, precum Marine Le Pen a Franței și Wilders al Olandei, au renunțat la discursul lor despre ieșirea din UE și, la fel ca Orban, se concentrează acum asupra transformării blocului comunitar din interior.

„Ungaria nu a avut niciodată o alternativă, niciodată nu a avut o opțiune de a părăsi UE”, a spus Judit Varga, aliat al lui Orban și parlamentar ce ar putea conduce lista partidului său Fidesz la alegerile europene din iunie. „Și noi vom fi ultimul stat membru care va ține ultimul pilon când totul se va prăbuși.”

