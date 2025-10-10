Live TV

UE amenință statele membre cu acțiuni în instanță pentru încălcarea drepturilor persoanelor LGBTQ+. „Acest lucru trebuie să înceteze”

Data publicării:
doua persoane din comunitatea lgbt se tin de mana
Foto: Getty Images
Din articol
Cifre alarmante: „Acest lucru trebuie să înceteze” Opt țări din UE au interzis terapia de conversie Strategia „nu corespunde realității” „Nu vrem să pedepsim cetățenii pentru acțiunile guvernelor lor” Strategia pentru Egalitate LGBTIQ+ 2026-2030

Uniunea Europeană și-a reafirmat angajamentul de a combate practicile de „terapie de conversie” și discursurile de ură la adresa persoanelor LGBTQ+, în contextul intensificării atacurilor împotriva acestei comunități. Comisarul european pentru egalitate, Hadja Lahbib, a avertizat că Bruxelles-ul „nu va ezita să cheme în instanță” statele membre care încalcă drepturile fundamentale.

Cifre alarmante: „Acest lucru trebuie să înceteze”

Potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană, aproape un sfert dintre membrii comunității LGBTQ+ din UE – inclusiv aproape jumătate dintre persoanele trans – au fost supuși unei forme de terapie de conversie, manifestată prin violență fizică, abuz verbal sau umilire, relatează News.ro.

Aceste cifre sunt „șocante”, a declarat comisarul Hadja Lahbib într-o conferință de presă.

„Acest lucru trebuie să înceteze”, a insistat ea.

Lahbib a prezentat, miercuri, documentul „Strategia pentru Egalitate LGBTIQ+ 2026-2030”, menit să combată atacurile tot mai frecvente împotriva persoanelor LGBTQ+.

„Se pare că facem pași înapoi”, a avertizat comisarul, vorbind despre o „tendință îngrijorătoare” în Europa.

Opt țări din UE au interzis terapia de conversie

În prezent, jumătate dintre statele membre UE au o strategie națională privind egalitatea LGBTQ+, iar opt țări – Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Malta, Portugalia și Spania – au interzis complet terapia de conversie. Olanda ar putea fi următoarea pe listă, informează Politico și EUObserver.

Comisia dorește ca noua strategie, chiar dacă nu are caracter juridic obligatoriu, să încurajeze măsuri concrete: combaterea discursului de ură online și offline, prevenirea hărțuirii cibernetice și definirea clară a infracțiunilor motivate de ură.

„Online-ul este o otravă care nu rămâne online. Alimentează violența în lumea reală”, a spus Lahbib, subliniind că una din patru persoane queer și una din două persoane trans au avut experiențe cu practici de conversie dăunătoare.

Pentru implementarea noii strategii, Comisia Europeană va dubla bugetul dedicat ONG-urilor care lucrează în domeniul egalității, până la 3,6 miliarde de euro, în cadrul programului CERV.

„Uniunea are obligația de a proteja persoanele care sunt diferite”, a declarat Lahbib, care a dedicat strategia unui prieten din copilărie, Mustafa, „un băiat care a fost bătut pentru că era homosexual”.

Strategia prevede, printre altele, recunoașterea legală a genului pe bază de autodeterminare, recunoașterea parentalității în situații transfrontaliere și promovarea educației incluzive pentru copiii și tinerii LGBTQ+.

Strategia „nu corespunde realității”

Deși noul plan european a fost salutat de activiști, unii eurodeputați și organizații consideră măsurile insuficiente.

„Această strategie face prea puțin pentru a îmbunătăți experiența de viață a grupurilor noastre cele mai vulnerabile, în special a comunității trans și intersexuale”, a declarat eurodeputata olandeză Kim van Sparrentak, copreședintă a intergrupului LGBTIQ+ din Parlamentul European.

Organizația Forbidden Colours a criticat, la rândul ei, faptul că strategia „nu corespunde realității actuale” și „nu include propuneri legislative concrete”.

„Nu vrem să pedepsim cetățenii pentru acțiunile guvernelor lor”

Strategia vine într-un moment tensionat, marcat de măsuri anti-LGBTQ+ în Ungaria și Slovacia.

Premierul slovac Robert Fico a introdus recent în Constituție prevederea că există doar două genuri și a interzis maternitatea surogat și adopțiile pentru cuplurile de același sex.

În Ungaria, premierul Viktor Orbán continuă să promoveze legi considerate discriminatorii și a încercat, fără succes, să interzică Budapest Pride.

„Comisia nu va ezita să ia măsuri suplimentare”, a avertizat Lahbib, menționând că există zece proceduri în curs împotriva Ungariei pentru încălcarea drepturilor fundamentale.

UE a înghețat deja 18 miliarde de euro din fondurile destinate Ungariei, ca urmare a acestor derapaje.

„Nu vrem să pedepsim cetățenii pentru acțiunile guvernelor lor”, a spus comisarul, adăugând că Bruxelles intenționează să redirecționeze fondurile către organizațiile societății civile.

Strategia pentru Egalitate LGBTIQ+ 2026-2030

Documentul oficial definește „terapiile de conversie” drept „intervenții extrem de dăunătoare, bazate pe ideea falsă că persoanele LGBTIQ+ sunt bolnave”, provocând „daune psihologice și fizice de lungă durată”.

Comisia va sprijini statele membre să dezvolte proceduri de recunoaștere legală a genului bazate pe autodeterminare, fără condiții medicale impuse și fără restricții de vârstă.

De asemenea, UE va promova recunoașterea egală a relațiilor de familie în întreaga Uniune, astfel încât legăturile de familie să nu se piardă în situații transfrontaliere.

„Asigurarea recunoașterii egale a relațiilor de familie în întreaga UE consolidează drepturile, securitatea și bunăstarea familiilor LGBTIQ+”, se arată în document.

Comisia mai subliniază importanța educației incluzive și a protecției copiilor familiilor „curcubeu”, având în vedere că două treimi dintre persoanele LGBTIQ+ au fost victime ale hărțuirii sau violenței în școală.

UE promite că va continua să condamne și să combată legile și politicile discriminatorii, atât în interiorul Uniunii, cât și la nivel global, urmărind dezincriminarea relațiilor între persoane de același sex în țările care încă pedepsesc astfel de relații.

„Comisia își întărește angajamentul de a sprijini organizațiile societății civile LGBTIQ+, activismul local și activitatea de advocacy”, se precizează în document, care include și programul AgoraEU, cu o alocare de 3,6 miliarde de euro în noul pachet „Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori+”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
mircea cartarescu portret
5
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-10 at 12.49.24
Grindeanu, la congresul UDMR: „Uneori, în coaliție pare că vorbim...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025 a fost câștigat de venezueleana...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, glume pe seama lui Sorin Grindeanu la Congresul UDMR...
steag nato
NATO va începe săptămâna viitoare exercițiul nuclear anual: „Vom...
Ultimele știri
Viktor Orban, mesaj electoral la Cluj înaintea alegerilor din Ungaria: „În 2026, patria are nevoie de maghiarii din Transilvania”
„Toată lumea este încă speriată”. Acordul de încetare a focului aduce speranță în Gaza, dar temerile privind un viitor incert persistă
SUA vor trimite până la 200 de soldați în Israel pentru a monitoriza încetarea focului din Gaza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
apicultor verifica albinele din stup
Un erbicid din România care ucide milioane de albine a alarmat UE. Ce sancțiuni riscă Bucureștiul
Aplicații telefon
UE investighează Snapchat, Youtube, Apple Store și Google Play în legătură cu impactul asupra copiilor
facebook instagram meta
Reguli noi în UE pentru publicitatea electorală. Facebook și Instagram renunță la reclamele politice în Europa
Donald Trump
UE are o armă secretă pentru a-i ține piept lui Donald Trump. Cum funcționează „bazooka comercială” din arsenalul Bruxellesului
Viktor Orban
Scandal de spionaj la la Bruxelles. CE investighează informaţii potrivit cărora spionii lui Viktor Orban au vizat oficiali UE
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm...
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre israelianul Eissat, debutant în naţionala României care nu vorbeşte limba română
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul ofertat de Dinamo, marele câștig al naționalei României după 2-1 cu Moldova: “Joacă...
Adevărul
Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A...
Playtech
Unde vezi când te poţi pensiona? Îţi arată data exactă în câteva secunde
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
Angelina Jolie, noi dezvăluiri despre lupta cu Brad Pitt pentru domeniul Miraval: „Eu și copiii nu am mai pus...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Daniel Craig, a treia oară în rolul detectivului Benoit Blanc: „N-aş face-o dacă nu ar fi distractiv”. Knives...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”