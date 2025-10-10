UE amenință statele membre cu acțiuni în instanță pentru încălcarea drepturilor persoanelor LGBTQ+. „Acest lucru trebuie să înceteze”

Uniunea Europeană și-a reafirmat angajamentul de a combate practicile de „terapie de conversie” și discursurile de ură la adresa persoanelor LGBTQ+, în contextul intensificării atacurilor împotriva acestei comunități. Comisarul european pentru egalitate, Hadja Lahbib, a avertizat că Bruxelles-ul „nu va ezita să cheme în instanță” statele membre care încalcă drepturile fundamentale.

Cifre alarmante: „Acest lucru trebuie să înceteze”

Potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană, aproape un sfert dintre membrii comunității LGBTQ+ din UE – inclusiv aproape jumătate dintre persoanele trans – au fost supuși unei forme de terapie de conversie, manifestată prin violență fizică, abuz verbal sau umilire, relatează News.ro.

Aceste cifre sunt „șocante”, a declarat comisarul Hadja Lahbib într-o conferință de presă.

„Acest lucru trebuie să înceteze”, a insistat ea.

Lahbib a prezentat, miercuri, documentul „Strategia pentru Egalitate LGBTIQ+ 2026-2030”, menit să combată atacurile tot mai frecvente împotriva persoanelor LGBTQ+.

„Se pare că facem pași înapoi”, a avertizat comisarul, vorbind despre o „tendință îngrijorătoare” în Europa.

Opt țări din UE au interzis terapia de conversie

În prezent, jumătate dintre statele membre UE au o strategie națională privind egalitatea LGBTQ+, iar opt țări – Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Malta, Portugalia și Spania – au interzis complet terapia de conversie. Olanda ar putea fi următoarea pe listă, informează Politico și EUObserver.

Comisia dorește ca noua strategie, chiar dacă nu are caracter juridic obligatoriu, să încurajeze măsuri concrete: combaterea discursului de ură online și offline, prevenirea hărțuirii cibernetice și definirea clară a infracțiunilor motivate de ură.

„Online-ul este o otravă care nu rămâne online. Alimentează violența în lumea reală”, a spus Lahbib, subliniind că una din patru persoane queer și una din două persoane trans au avut experiențe cu practici de conversie dăunătoare.

Pentru implementarea noii strategii, Comisia Europeană va dubla bugetul dedicat ONG-urilor care lucrează în domeniul egalității, până la 3,6 miliarde de euro, în cadrul programului CERV.

„Uniunea are obligația de a proteja persoanele care sunt diferite”, a declarat Lahbib, care a dedicat strategia unui prieten din copilărie, Mustafa, „un băiat care a fost bătut pentru că era homosexual”.

Strategia prevede, printre altele, recunoașterea legală a genului pe bază de autodeterminare, recunoașterea parentalității în situații transfrontaliere și promovarea educației incluzive pentru copiii și tinerii LGBTQ+.

Strategia „nu corespunde realității”

Deși noul plan european a fost salutat de activiști, unii eurodeputați și organizații consideră măsurile insuficiente.

„Această strategie face prea puțin pentru a îmbunătăți experiența de viață a grupurilor noastre cele mai vulnerabile, în special a comunității trans și intersexuale”, a declarat eurodeputata olandeză Kim van Sparrentak, copreședintă a intergrupului LGBTIQ+ din Parlamentul European.

Organizația Forbidden Colours a criticat, la rândul ei, faptul că strategia „nu corespunde realității actuale” și „nu include propuneri legislative concrete”.

„Nu vrem să pedepsim cetățenii pentru acțiunile guvernelor lor”

Strategia vine într-un moment tensionat, marcat de măsuri anti-LGBTQ+ în Ungaria și Slovacia.

Premierul slovac Robert Fico a introdus recent în Constituție prevederea că există doar două genuri și a interzis maternitatea surogat și adopțiile pentru cuplurile de același sex.

În Ungaria, premierul Viktor Orbán continuă să promoveze legi considerate discriminatorii și a încercat, fără succes, să interzică Budapest Pride.

„Comisia nu va ezita să ia măsuri suplimentare”, a avertizat Lahbib, menționând că există zece proceduri în curs împotriva Ungariei pentru încălcarea drepturilor fundamentale.

UE a înghețat deja 18 miliarde de euro din fondurile destinate Ungariei, ca urmare a acestor derapaje.

„Nu vrem să pedepsim cetățenii pentru acțiunile guvernelor lor”, a spus comisarul, adăugând că Bruxelles intenționează să redirecționeze fondurile către organizațiile societății civile.

Strategia pentru Egalitate LGBTIQ+ 2026-2030

Documentul oficial definește „terapiile de conversie” drept „intervenții extrem de dăunătoare, bazate pe ideea falsă că persoanele LGBTIQ+ sunt bolnave”, provocând „daune psihologice și fizice de lungă durată”.

Comisia va sprijini statele membre să dezvolte proceduri de recunoaștere legală a genului bazate pe autodeterminare, fără condiții medicale impuse și fără restricții de vârstă.

De asemenea, UE va promova recunoașterea egală a relațiilor de familie în întreaga Uniune, astfel încât legăturile de familie să nu se piardă în situații transfrontaliere.

„Asigurarea recunoașterii egale a relațiilor de familie în întreaga UE consolidează drepturile, securitatea și bunăstarea familiilor LGBTIQ+”, se arată în document.

Comisia mai subliniază importanța educației incluzive și a protecției copiilor familiilor „curcubeu”, având în vedere că două treimi dintre persoanele LGBTIQ+ au fost victime ale hărțuirii sau violenței în școală.

UE promite că va continua să condamne și să combată legile și politicile discriminatorii, atât în interiorul Uniunii, cât și la nivel global, urmărind dezincriminarea relațiilor între persoane de același sex în țările care încă pedepsesc astfel de relații.

„Comisia își întărește angajamentul de a sprijini organizațiile societății civile LGBTIQ+, activismul local și activitatea de advocacy”, se precizează în document, care include și programul AgoraEU, cu o alocare de 3,6 miliarde de euro în noul pachet „Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori+”.

