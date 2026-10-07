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UE aprobă cea mai amplă listă de sancțiuni împotriva Rusiei din istorie. Aproape 1.600 de măsuri vizează industria de apărare

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cladirea parlamentului european cu steagurile țărilor membre
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate, pe 7 octombrie, aproape 1.600 de noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități asociate complexului militar-industrial al Rusiei. Măsurile urmează să fie adoptate oficial de miniștrii de Externe ai UE, reuniți pe 12 octombrie la Luxemburg. Noua listă vizează companii și organizații din domenii precum construcția navală, aviația, electronica, repararea vehiculelor blindate și sectorul aerospațial, anunță Kyiv Independent.

Lista, consultată și prezentată anterior de Kyiv Independent, pe 21 septembrie, vizează o gamă largă de actori din industria de apărare a Rusiei, de la șantiere navale și companii din domeniul aviației până la producători de electronice, unități specializate în repararea vehiculelor blindate și companii din sectorul aerospațial.

Este cea mai mare listă unică de noi sancțiuni prezentată pentru analiză la nivelul Uniunii Europene. Odată cu noile măsuri, numărul total al persoanelor și entităților sancționate de UE în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei ajunge în prezent la aproximativ 3.000.

După adoptarea actualului pachet, Uniunea Europeană intenționează să adopte o abordare mai flexibilă în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei.

În locul unor pachete ample, care reunesc un număr foarte mare de măsuri, UE intenționează să adopte, în mod continuu, liste mai mici de sancțiuni.

În practică, această schimbare a început deja să fie aplicată. În ultimele săptămâni, Uniunea Europeană a adoptat decizii separate prin care au fost sancționați cetățeni ruși implicați în acțiuni considerate de autoritățile europene drept încercări de împiedicare a participării partidului de opoziție „Yabloko” la alegerile parlamentare, în răpirea copiilor ucraineni și în răspândirea propagandei în Europa.

În paralel, este pregătită o altă listă de sancțiuni care îi vizează pe cei acuzați că au fraudat alegerile din Rusia din luna septembrie. Pe lista pregătită de UE ar urma să se regăsească și candidați care au participat la alegeri pe teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Noua strategie ar permite Uniunii Europene să adopte măsuri restrictive într-un ritm mai constant, fără ca acestea să fie neapărat reunite în pachete de dimensiuni similare celui aprobat în principiu de ambasadorii statelor membre pe 7 octombrie.

Pentru ca sancțiunile să intre oficial în vigoare, este necesară adoptarea lor de către miniștrii de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, reuniunea fiind programată la 12 octombrie, la Luxemburg.

Citește și: Diplomații ruși, în vizorul UE. Bruxelles-ul analizează noi restricții după intensificarea atacurilor hibride

Editor : C.A.

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