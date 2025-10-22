Live TV

Video UE ar putea interzice alcoolul din dezinfectante după ce experții l-au declarat cancerigen. Medicii avertizează asupra consecințelor

Data actualizării: Data publicării:
gel dezinfectant maini getty
Foto: GettyImages

Alcoolul etilic folosit în dezinfectantele pentru mâini și alte produse de curățare ar putea fi interzis în Uniunea Europeană, după ce un grup de experți din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice a concluzionat că este cancerigen. Decizia finală va aparține Comisiei Europene.

O posibilă interzicere a alcoolului ca ingredient în dezinfectante a generat reacții critice din partea reprezentanților sectorului medical.

Potrivit Financial Times, mai mulți specialiști din sănătate avertizează că impactul asupra spitalelor ar fi major, deoarece igiena mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool previne anual milioane de infecții intraspitalicești.

În prezent, etanolul este una dintre cele mai utilizate substanțe dezinfectante la nivel mondial, fiind esențial în prevenirea răspândirii infecțiilor nosocomiale.

Potrivit datelor citate de Reuters, aceste infecții provoacă anual mai multe decese decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
3
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
medici cu mana oe burta unei gravide
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a...
drona pe cer inserat
Atac al Rusiei la granița României cu Ucraina: mesaj Ro-Alert, patru...
bani si cos cu alimente
Coșul minim de cumpărături s-a scumpit cu 900 de lei. De câți bani...
Război în Ucraina
Europa și Kievul pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune...
Ultimele știri
OpenAI și-a lansat propriul browser bazat pe inteligență artificială, ChatGPT Atlas
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni
Poluare în Europa. Primele imagini surprinse de misiunea Copernicus Sentinel-4 arată zonele cu concentrații de poluanți în atmosferă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dezinfectare getty images
UE analizează interzicerea unui compus din dezinfectanţii pentru mâini, din cauza temerilor legate de cancer
volan si mainile unui sofer
Noi reguli pentru permisele de conducere, aprobate de Parlamentul European. Ce trebuie să știe toți șoferii din UE
echipe-cautare-cadavre-gaza
UE, ținta unor critici din cauza amânării demersului privind sancțiunile împotriva Israelului: „Vor reveni la tiparele vechi”
View of the unmaneuverable oil tanker "Eventin" (pulled by 2 small ships
UE elaborează norme care să permită statelor membre să rețină navele Rusiei din „flota fantomă”
Kaja Kallas face declaratii
UE respinge propunerea lui Trump ca Ucraina „să fie împărţită”. Kaja Kallas: „Acest lucru este foarte periculos”
Partenerii noștri
Pe Roz
Eric Schmidt, fostul CEO Google, în mijlocul unui scandal uriaș. Fosta iubită, mai tânără cu 39 de ani: „Nu...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima e rezervă cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă...
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum verifici dacă angajatorul ți-a declarat corect grupa de muncă la Casa de Pensii
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
Marele Novak Djokovic și-a anunțat decizia
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jennifer Aniston dezvăluie că tatăl ei i-a spus să își “caute o slujbă adevărată” înainte de a deveni...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...