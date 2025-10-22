Alcoolul etilic folosit în dezinfectantele pentru mâini și alte produse de curățare ar putea fi interzis în Uniunea Europeană, după ce un grup de experți din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice a concluzionat că este cancerigen. Decizia finală va aparține Comisiei Europene.

O posibilă interzicere a alcoolului ca ingredient în dezinfectante a generat reacții critice din partea reprezentanților sectorului medical.

Potrivit Financial Times, mai mulți specialiști din sănătate avertizează că impactul asupra spitalelor ar fi major, deoarece igiena mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool previne anual milioane de infecții intraspitalicești.

În prezent, etanolul este una dintre cele mai utilizate substanțe dezinfectante la nivel mondial, fiind esențial în prevenirea răspândirii infecțiilor nosocomiale.

Potrivit datelor citate de Reuters, aceste infecții provoacă anual mai multe decese decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc.

