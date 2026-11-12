UE ar putea schimba regulile pentru migrație și azil la doar șase luni după adoptare. Ce planuri se discută la Bruxelles

Guvernelor europene le este solicitat oficial să ia în considerare o „revizuire amplă” a regulilor UE privind migrația și azilul, anul viitor, ceea ce ar putea deschide calea pentru schimbări la doar șase luni de la intrarea în vigoare a noului sistem, potrivit Rapporteur.

Irlanda, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE și prezidează negocierile, testează dacă capitalele ar sprijini revizuirea tuturor instrumentelor legislative ale Pactului UE, inclusiv a celor care nu urmează să fie evaluate oficial decât în ​​2028, potrivit unei note diplomatice interne consultate de sursa citată.

Pactul privind migrația a fost adoptat în mai 2024, după ani de negocieri lungi și dificile, și a intrat în vigoare în iunie, anul acesta.

O regândire ar urma să aibă loc, pentru că e de așteptat ca alegerile din Franța, Grecia, Italia și Polonia de anul viitor să impună migrația ca o prioritate pe agenda politică.

Revizuirea ar putea deschide pactul spre modificări ale unora dintre elementele sale cele mai controversate din punct de vedere politic, inclusiv mecanismul de solidaritate, sistemul de partajare a responsabilității migratorii între țările UE, precum și regulile care stabilesc ce țară este responsabilă de examinarea unei cereri de azil.

În septembrie, miniștri dintr-un grup larg de țări ale UE s-au reunit la München pentru discuții informale privind potențialele modificări ale Pactului privind migrația și azilul, potrivit Rapporteur.

În topul agendei s-au aflat solicitările adresate Comisiei Europene de a reveni cu un pachet legislativ de „simplificare” până la mijlocul anului 2027.

„Obiectivele revizuirii ar trebui să fie simplificarea și îmbunătățirile în ceea ce privește implementarea Pactului, precum și clarificarea textelor juridice, după cum este necesar”, se arată în notă.

Dar „toată lumea știe că este o fereastră de oportunitate”, a declarat un înalt oficial pentru sursa citată.

Reprezentanții capitalelor vor fi, de asemenea, întrebați dacă sunt de acord că revizuirea ar trebui să păstreze „echilibrul delicat dintre solidaritate și responsabilitate” al pactului și să evite modificările care afectează arhitectura și principiile sale fundamentale.

Capitalele UE au susținut deja o agendă mai dură privind migrația în timpul mandatului actualei Comisii, inclusiv un nou cadru de deportare care permite crearea de centre de returnare în țări din afara UE.

Mai multe guverne analizează acum această opțiune și se așteaptă să anunțe săptămâna viitoare un acord cu o țară terță pentru a găzdui astfel de instalații.

Comisia a propus, de asemenea, noi reguli pentru Frontex, agenția UE pentru frontiere, urmărind să o transforme în „brațul operațional cheie” al blocului comunitar în materie de returnări/repatrieri.

Conform propunerilor, agenția ar desfășura ofițeri în timpul crizelor de frontieră, ar monitoriza amenințările online și ar asuma un rol mai important în organizarea și efectuarea deportărilor.

Editor : Ș.R.